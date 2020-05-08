Кто успешней в борьбе с COVID-19?

В начале столетия, когда президент России Владимир Путин консолидировал власть, влияние российских бизнес-магнатов, называемых олигархами, ослабло. Враждующие кланы превратились в фантастически богатые семьи, зависящие от благотворительности Кремля, пишет газета. Но коронавирус меняет ситуацию.

Величайшая за последние десятилетия экономическая угроза в сочетании с огромным стресс-тестом для государства, от которого зависит богатство, заставляет магнатов действовать. Теперь олигархи, от предприятий которых зависят десятки российских городов и миллионы работников, — центральные фигуры в национальном ответе на пандемию. То, что система управления страной все еще зависит от неформальных альянсов с влиятельными бизнесменами, и то, что компании олигархов, в отличие от множества малого и среднего бизнеса, переживут пандемию — означает, что их влияние будет расти и дальше.

Так как местные системы здравоохранения далеки от совершенства, многие магнаты используют свои миллионы долларов, а также материально-технические и производственные мощности своих компаний для борьбы с распространением болезни. Также они призывают медлительные региональные власти действовать более решительно.

Когда эпидемия коронавируса в России усилилась, миллиардер, председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов позвонил четырем губернаторам регионов и призвал их заблокировать города, в которых находятся его предприятия. В том числе речь идет о Череповце с населением более 300 тыс. человек. Там «Северсталь» передала полиции респираторные маски и призвала сотрудников компании присоединиться к полиции в патрулях. Разработчики компании создали сервис, позволяющий городу контролировать соблюдение карантина. Было закуплено 20 аппаратов ИВЛ для городских больниц и выделено корпоративное жилье, чтобы изолировать всех, кто прибывает в город.

При этом компания Мордашова заявила, что даст жителям, которые потеряли доход из-за коронавируса, подарочные сертификаты продуктового магазина на сумму около $80 на каждого члена семьи.

Андрей Гурьев, наследник империи удобрений «ФосАгро», ограничил поездки в два арктических города с населением 80 тыс. человек, где он управляет фосфатным рудником. Это было несложно, так как его компания владеет аэропортом и местным горнолыжным курортом, который привлекал приезжих. Когда в марте человек, прилетевший с Кубы, дал положительный результат на коронавирус, Гурьев направил самолет компании, чтобы забрать 100 наборов для тестирования и специалиста. Он отправил их в Апатиты, чтобы проверить тех, кто контактировал с больным. «ФосАгро» также сообщала о закупке машин скорой помощи, аппаратов ИВЛ и средств индивидуальной защиты для медработников. В некоторых случаях, по мнению Гурьева, госсектор не может действовать с необходимой скоростью — «для них это бюрократический процесс».

Основатель компании «Базовый элемент» миллиардер Олег Дерипаска оплачивает строительство трех центров лечения коронавируса в Сибири на 160 коек. Приближенный к Путину владелец Volga Group Геннадий Тимченко заявил, что потратит около $17 млн на поддержку благотворительных организаций, связанных с коронавирусом, и обещал купить аппараты ИВЛ, компьютерные томографы и средства индивидуальной защиты для российских больниц.

Владимир Потанин и его горнодобывающий гигант «Норникель» выделили около $150 млн на борьбу с коронавирусом. Компания закупила тысячи наборов для тестирования, миллионы масок и 46 аппаратов ИВЛ для регионов присутствия, «чтобы избавить правительство от головной боли». В Норильске Потанин прекратил взимать арендную плату с десятков предприятий и увеличил пропускную способность интернета, которую он предоставляет операторам сотовой связи, обслуживающим город с населением 180 тыс. человек.

Активное участие олигархов в российской борьбе с коронавирусом проливает свет на их неписаный контракт с Кремлем, отмечает NYT. Фактически магнаты, которые оставались в бизнесе с момента прихода Путина, настолько тесно интегрировали свою деятельность с государством, что их иногда называют не частными бизнесменами, а менеджерами подразделений в более крупном предприятии «Россия, Inc».

В прошлые годы западные чиновники обвиняли некоторых олигархов в том, что они протянули руку помощи при вмешательстве в выборы и военных действиях за рубежом, выступая в качестве теневой руки государства. Теперь их помощь нужна для контроля над вирусом.

Одна из причин, по которой роль олигархов оказалась центральной, связана с тем, что порядка 10% населения России живет в моногородах, где доминирует один работодатель или отрасль. Они также связаны с некоторыми из крупных удаленных строительных площадок, которые стали точками крупных вспышек заражения. Например, более 1 900 человек дали положительный результат на коронавирус в деревне Белокаменка, где энергетический гигант «Новатэк» строит базу снабжения сжиженным природным газом.

Фото: РБК