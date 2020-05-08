Орден в подарок

Топ-50 российских орденоносцев возглавляет физик, почетный президент «Курчатовского института» Евгений Велихов с 12 высшими наградами, из которых 6 получены при Путине.

6 участников рейтинга имеют по 9 высших наград. Среди них — замминистра иностранных дел Олег Сыромолотов, секретарь Совбеза Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников и специальный полпред президента Сергей Иванов.

В рейтинг вошли 5 человек, связанных с наукой. Среди них Иван Дедов, президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, где работает предполагаемая дочь президента Мария Воронцова, и ректор МГУ Виктор Садовничий, с вузом которого работает «Иннопрактика» Катерины Тихоновой (другой предполагаемой дочери Путина). В рейтинге также есть патриарх Кирилл с 6 высшими наградами. 23 представителя топ-50 связаны с политикой.

В рейтинг орденоносцев вошли три женщины — спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, главный тренер сборной по художественной гимнастике Ирина Усманова-Винер и президент МХАТ Татьяна Доронина.

По мнению коллекционера-фалериста, сейчас «ордена опустили до уровня подарка на день рождения». Так Валентина Матвиенко получила высший государственный орден — Святого апостола Андрея Первозванного — на 70-летие, а ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней — на 65- и 60-летие.

Среди не попавших в топ-50 по три ордена имеется у детей экс-руководителя ФСО Евгения Мурова и бизнесмена Юрия Ковальчука, два — у сына политика Владимира Жириновского, по одному — у детей Николая Патрушева и Геннадия Тимченко, сыновей Мантимера Шаймиева и Бориса Ротенберга.

Больше всего ведомственных наград учредил Сергей Шойгу. В исследовании отмечается, что он является чемпионом по данному показателю среди всех советских и российских руководителей с результатом в 78 новых медалей и знаков отличия (25 как глава МЧС, 53 — как министр обороны). Среди наград есть медаль «Художник Греков» за заслуги в создании патриотических произведений и за «Чемпионат мира «Танковый биатлон — 2014». У самого Шойгу 14 наград.

Глава Росгвардии Виктор Золотов учредил 16 ведомственных медалей. Сам он имеет 23 ордена и медали.

Владельцы высших наград имеют некоторые привилегии. Так Герои России и Герои Труда России получают право на бесплатное первоочередное обслуживание во всех госучреждениях здравоохранения, не должны платить за содержание жилья, коммунальные услуги и капремонт, а также получают бесплатный участок земли без проведения торгов. Раз в год они могут бесплатно съездить первым классом туда-обратно на любом виде транспорта. После смерти их ждет бесплатное захоронение с надгробием. Героям России, Героям Труда России, кавалерам ордена Святого апостола Андрея Первозванного и ордена «За заслуги перед Отечеством» I, ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней положены прибавки к социальной пенсии. А на родине Героя Труда должны устанавить бронзовый бюст в его честь. Если Герои России и Герои Труда России откажутся от положенных им льгот, они смогут получать ежемесячную денежную выплату в 65 и 48 тысяч рублей соответственно (суммы на 2020 год).