Трамп требует лишить Пулитцеровских премий журналистов, писавших о его сговоре с Россией

Трамп призвал организаторов Пулитцеровской премии забрать награды у журналистов, которые получили ее за информацию о вмешательстве России в выборы 2016 года и сговоре команды Трампа с российскими чиновниками, сообщает CNSNews.

Заявление прозвучало после того, как Палата представителей опубликовала стенограммы интервью свидетелей по делу о вмешательстве в выборы, а Минюст США инициировал прекращение судебного процесса над бывшим советником по национальной безопасности Майклом Флинном, которого обвиняли во лжи ФБР по делу о вмешательстве России в выборы.

«Все те журналисты, которые получили Пулитцеровскую премию, должны вернуть эти премии, потому что все они были неправы», — сказал Трамп, отмечая, что «это были поддельные новости, это все фальшивые новости».

Трамп также отметил, что если призы не заберут, это будет позором для тех, кто их вручает.

В 2018 году за материалы о возможном влиянии России на выборы в США 2016 года и предполагаемом сговоре между командой Трампа и представителями России Пулитцеровскую премию получили The Washington Post и The New York Times. 4 мая этого года журналисты The New York Times стали победителями Пулитцеровской премии за освещение международных событий с серией «увлекательных историй, написанных с большим риском, разоблачающих хищничество режима Владимира Путина». В них рассказывается о российском вмешательстве в конфликты в Ливии и ЦАР, авиаударах по больницам российскими военными в Сирии, о заказанном из Москвы покушении на украинского чиновника, вмешательство со стороны РФ в выборы разных стран, о секретном подразделении российских спецслужб, которое работало в Европе и связано с отравлением бизнесмена Емельяна Гебрева в Болгарии.