В США опубликовали стенограммы о вмешательстве России в американские выборы 2016 года

Комитет по разведке проводил расследование о российском вмешательстве в 2017 и 2018 годах. Тогда его возглавлял член Республиканской партии Девин Нуньес. Среди опрошенных свидетелей, чьи показания приводятся в стенограммах, ключевые члены предвыборной команды Дональда Трампа и его семьи, включая Дональда Трампа-младшего, зятя и старшего советника президента Джареда Кушнера, бывшего главу избирательного штаба Трампа Кори Левандовски, пресс-секретаря и директора по коммуникациям предвыборной кампании Трампа 2016 года Хоуп Хикс, бывшего советника по внешней политике Трампа Картера Пейджа и других. Также в списке есть интервью с высокопоставленными чиновниками администрации бывшего президента Барака Обамы, в том числе с бывшим директором Национальной разведки США Джеймсом Клэппером, бывшим заместителем генпрокурора США Салли Йейтс, советником Обамы по национальной безопасности Сьюзен Райс и другими.

«Стенограммы, опубликованные сегодня, подробно описывают усилия кампании Трампа по приглашению, использованию и прикрытию помощи России на президентских выборах 2016 года, — заявил председатель комитета по разведке Адам Шифф.

«Республиканцы из Палаты представителей использовали собеседования со свидетелями не для того, чтобы получить факты, а для того, чтобы продвинуть лживые слова президента Трампа «нет сговора, нет препятствий». Это образец, которому они следуют на протяжении всего расследования о вмешательстве в выборы и последующего неправомерного поведения президента в отношении Украины», — отмечает Шифф. По его мнению, расследование комитета проводилось только для того, чтобы «подорвать мнение разведывательного сообщества о том, что Россия стремилась нанести вред Хиллари Клинтон и помочь Дональду Трампу на президентских выборах 2016 года».

Зять Трампа Джаред Кушнер заявил комитету в интервью 25 июля 2017 года, что он не знает, повлияло ли вмешательство на результаты выборов, отмечая, что «мы никогда не узнаем», был ли решающим фактором «взлом электронных писем и то, что было опубликовано».

В своих показаниях опрошенные говорят о непричастности Трампа к российскому влиянию.

«Я никогда не видел никаких прямых эмпирических доказательств того, что кампания Трампа или кто-то в ней замышлял с русскими вмешательство в выборы», — говорит Джеймс Клэппер в интервью от 17 июля 2017 года.

Трамп-младший рассказал о встрече в Trump Tower с российским адвокатом Натальей Весельницкой, у которой якобы был компромат на Хиллари Клинтон. «Я был бы готов выслушать ее», — сказал он, отмечая, что «не очень доверял этому» и сравнил встречу с приглашением друга выпить пива после работы.

Представитель предвыборного штаба Трампа 2016 года Майкл Капуто рассказал, что бывший глава избирательной кампании Пол Манафорт, позже обвиненный в заговоре против США и отмывании денег, общался с Трампом «ежедневно, а иногда и больше». При этом Трамп заявлял, что плохо знал Манафорта.

Некоторые намекали, что Трамп просто воспользовался российским вмешательством. Так, бывший генпрокурор США Джефф Сессионс в своих показаниях отметил, что участвующие в кампании Трампа люди использовали взломы и утечки электронной почты WikiLeaks, чтобы «повысить интерес к кампании».