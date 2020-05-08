Госдеп США обвиняет Россию в усилении конфликта на Ближнем Востоке

«Хотя Россия часто публично заявляет о своей поддержке политического решения в Сирии и Ливии, она одновременно участвует в действиях, которые подрывают политический мирный процесс и расширяют конфликт», — говорит заместитель помощника госсекретаря Кристофер Робинсон из Бюро Госдепа по европейским и евразийским делам.

По словам Робинсона, Россия продолжает оказывать военную поддержку Ливийской национальной армии генерала Хафтара с помощью ЧВК «Вагнер», «возглавляемой приближенным Путина Евгением Пригожиным». Усиление российскими бойцами армии Хафтара «привело к значительной эскалации конфликта и ухудшению гуманитарной ситуации в Ливии». Представитель Госдепа заявляет, что военная компания «Вагнер», которую, вводя в заблуждение, называют «частной», является «недорогим с низким уровнем риска инструментом российского правительства, который Кремль использует для достижения своих целей».

«Я хотел бы отметить, что у них действительно очень тяжелое и современное оружие, и мы видели его в общедоступных СМИ, в социальных сетях, которые следят за конфликтами. Были сделаны фотографии действительно передового оборудования, которое частные компании не имеют, что действительно иллюстрирует, что российское правительство управляет «Вагнером», — говорит Робинсон.

Недавно, по информации Робинсона, «Россия в координации с режимом Асада переправила сирийских боевиков в Ливию для участия в операциях «Вагнера» в поддержку Ливийской национальной армии».

Также в Госдепе говорят, что Россия годами проводила дезинформационную кампанию по дискредитации международных организаций, работающих над конфликтами в Сирии и Ливии. И выдвигала «нелепые заявления», что США несут ответственность за создание ИГИЛ, что «Белые каски» в Сирии связаны с терроризмом и что спецназ Великобритании сфабриковал химическую атаку в городе Дума в 2018 году.

Заместитель помощника госсекретаря из Бюро Госдепа по Ближнему Востоку Генри Вустер отметил, что «Кремль использует эту комбинацию военной мощи, доверенных лиц и дезинформации», так как «Москва стремится расширить свое присутствие в Ливии, чтобы усилить свое влияние на Средиземное море, а также на африканский континент».

«Никто не должен думать, что Россия может собраться и уйти сейчас, когда они инвестировали в ливийский конфликт», — отметил Вустер. По его словам, США будут «впредь оказывать давление» на Россию, Турцию, ОАЭ, в том числе для того чтобы побудить стороны конфликта в Ливии к переговорам в ООН.

Спецпредставитель США по взаимодействию с Сирией и спецпосланник в Международной коалиции по борьбе с ИГИЛ Джим Джеффри рассказал, что в сирийском конфликте у России есть проблемы из-за того, что другой союзник режима Башара Асада — Иран не только использует свои силы, но и начал внедрять системы оружия большой дальности с более точным наведением. Это оружие в том числе продавалось Хизбалле, чтобы угрожать Израилю. Израиль стал периодически проводить в Сирии операции. Также к конфликту подключилась Турция, страдающая из-за беженцев.

По мнению Джеффри, «очевидно растущее разочарование русских в отношении Асада», у которого «нет ничего, кроме бандитов». Госдеп призывает Россию проявить гибкость для решения конфликта, так как «совершенно ясно, что в Сирии они не одержат военную победу в ближайшее время».