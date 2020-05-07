«Люди Путина»: в Великобритании вышла книга о пришествии к власти силовиков в России

Книга рассказывает о том, как группа приближенных к президенту России Владимиру Путину бывших офицеров КГБ и силовиков тайно захватила ключевые компании в постсоветской экономике и госинституты. Автор подкрепляет историю о финансах показаниями множества кремлевских инсайдеров, дипломатов, сотрудников разведки, прокуроров, бандитов и олигархов. Ключевым эпизодом книги является история о захвате приближенными к Путину людьми компании ЮКОС.

По мнению Белтон, силовики еще до распада СССР, в конце холодной войны, изучили сложные методы для отмывания денег через поддельные компании за границей, чтобы финансировать дружественные Кремлю политические движения, и разработали незаконные сети для контрабанды санкционированных западных технологий обратно в Советский Союз. Они сеяли дезинформацию, чтобы дискредитировать западных лидеров, усовершенствовали использование компромата для шантажа бизнесменов и чиновников, а также заключения союзов с террористическими группами и организованной преступностью. Эти инструменты, доработанные для эпохи глобализации и интернета, все еще поддерживают влияние Кремля в России и в других странах.

При этом Путин не показан в книге, как злодей, готовящий свои ходы за годы вперед. «Скорее он выглядит недобросовестным и находчивым оператором, готовым развернуть любое оружие, нарушить любое правило и разрушить любую систему, чтобы укрепить свою власть, богатство и международный авторитет», — пишет о книге The Guardian.