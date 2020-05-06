Одобрение Путина снизилось до рекордных значений

Количество одобряющих деятельность президента России Владимира Путина снизилось до 59%. Это самый низкий результат с 2000 года. При этом среди 5-6 политиков, которым опрошенные больше всего доверяют, Путина назвали всего 28%, сообщает «Левада-центр».

Не одобряют действия Путина 33% опрошенных (в марте 36%). Отмечается, что в апреле проводился телефонный опрос в отличие от предыдущих исследований. И сопоставлять данные можно лишь условно, так как в телефонном разговоре респонденты «чаще, на всякий случай, демонстрируют несколько более «позитивные» и лояльные к власти установки, чем во время личных интервью». В итогах опроса также отмечается, что «сам факт, что в телефонном опросе в апреле доверие Путину высказывают несколько меньшее число респондентов, чем в личном интервью в марте, может служить показателем снижения доверия и растущей неопределенности респондентов».

Симпатию к деятельности премьер-министра Михаила Мишустина выразили 46% (в марте — 51%). Социологи отмечают, что в отношении главы правительства сильнее проявляются «состояния тревоги перед будущим, связанные с социальными последствиями пандемии и ее влиянием на экономику, занятостью, доходами населения». Поэтому доля людей, которые не смогли оценить его деятельность, резко выросла и составила 32% (в марте - 10%).

Когда люди должны были добровольно назвать 5-6 политиков, которым они доверяют, Путина вспомнили 28% респондентов (худший результат с ноября 2017 года). Министра обороны Сергея Шойгу и премьера Мишустина назвали по 13%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и руководитель МИДа Сергей Лавров получили по 11% голосов, председатель КПРФ Геннадий Зюганов — 6%, мэр Москвы Сергей Собянин и оппозиционер Алексей Навальный — по 4%.

«Необходимо подчеркнуть низкий уровень не только доверия, но и знакомства, информированности населения о деятельности политиков. Данные настоящего опроса, как и всех предыдущих на протяжении последних 20 лет, свидетельствуют о крайней малочисленности действующих фигур в политическом поле России, или о стерилизации того, что можно назвать «открытой конкурентной политикой». Такое положение дел свидетельствует о равнодушии населения к работе депутатов и высших чиновников или об общей индифферентности россиян к тому, что охватывается словом «политика», — отмечают в «Левада-центре».

Тех, кто считает, что Россия движется в правильном или неправильном направлении — поровну (42%). Для одобрительных ответов это самый низкий показатель с 2014 года.