Фальстарт Саакашвили: как эпидемия мешает ему вернуться во власть

22 апреля бывший президент Грузии удивил всех сообщением, что он во второй раз приходит в украинскую политику: дескать, президент Владимир Зеленский предложил ему занять пост вице-премьера по реформам. Бывший глава Одесской области пообещал вскоре представить в Верховной Раде свою антикризисную программу, а по украинским соцсетям тут же разлетелась шутка.

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Вторая попытка «Михо»

События развивались достаточно быстро. Предполагалось, что вопрос о назначении Михаила Саакашвили Верховная Рада может с подачи Кабмина рассмотреть на внеочередном заседании 24 апреля. Однако этого не произошло, рассмотрение было перенесено на 30 апреля, а потом и вовсе отменено.

Во-первых, как оказалось, против прихода Саакашвили в правительство выступил премьер-министр Денис Шмыгаль. Во-вторых, отказались голосовать за «Михо» (так в украинском политикуме называют Саакашвили) члены президентской фракции «Слуга народа» — на предварительных консультациях не удалось собрать достаточное количество голосов за его кандидатуру. В итоге Кабмин отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михаила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам.

Депутаты слишком многого хотели взамен на свое согласие назначить «Михо», хотели именно в материальном плане. Поэтому было решено «трудоустроить» Саакашвили на другую должность

Но на этом эпопея не закончилась. 30 апреля председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Владимир Зеленский видит для Михаила Саакашвили некую «другую роль». Арахамия заверяет, что депутатская фракция политической партии «Слуга народа» имеет нужное число голосов в поддержку назначения Саакашвили в Кабмин — но планы изменились. «На самом деле голосов хватает, но Саакашвили последние несколько дней вел длительные консультации с президентом, и они нашли другой формат, в котором они будут работать. Это будет новая должность, но я не могу об этом говорить, потому что это инициатива президента», — сказал журналистам Арахамия.

«Насколько я знаю из своих источников, депутаты слишком многого хотели взамен на свое согласие назначить «Михо», хотели именно в материальном плане. Поэтому было решено «трудоустроить» Саакашвили на другую должность. Это либо должность советника президента по реформам, либо глава Национального совета по инвестициям, либо совмещение этих должностей, — сказал NT обозреватель киевского издания «Зеркало недели» Андрей Паливода. — Обсуждается и совсем неожиданный вариант: Саакашвили могут выдвинуть в мэры Одессы от «Слуги народа», потому что Зеленскому категорически не нравится нынешний мэр Геннадий Труханов — неподконтрольный, пророссийский и связанный с местным криминалом».

До конца минувшей недели СМИ сообщали, что Саакашвили скорее всего станет советником Зеленского. Но уже 2 мая появилась информация, что президент намерен предложить экс-главе Грузии должность представителя президента в Кабинете министров. Одновременно с этим Саакашвили может стать и секретарем Национального совета реформ, который сейчас возглавляет Зеленский, сообщают СМИ со ссылкой на источник в офисе президента Украины.

Пандемия COVID-19 и вызванный введением карантина экономический кризис сильно подкосили позиции украинского президента. По сути, сама затея с возвращением в украинскую политику Саакашвили появилась из-за ослабления политического влияния Владимира Зеленского. Однако в итоге снизившийся политический вес президента и не позволил Зеленскому назначить Саакашвили в правительство: депутаты его собственной фракции перестают слушаться лидера.

Наблюдатели сходятся во мнении, что задачей «Михо» в правительстве было создать противовес министру внутренних дел Арсену Авакову. Фактически, главному силовику Украины, долгожителю правительства (с 2014 года) и большому любителю «поиграть в политику». С момента введения карантина из-за COVID-19 Аваков начал усиливать свое влияние — карантинные меры контролируют подчиненные ему полиция и нацгвардия. А затем и вовсе потребовал тотального карантина с исключительными полномочиями для своего ведомства и даже выдвинул собственную экономическую программу.

«Тут, конечно, Зеленский оказался в сложной ситуации: его харизма поистрепалась за год довольно бестолкового президентства, а его соратники — откровенно боятся Авакова с его влиянием на силовиков и его карманными боевиками-националистами (партия «Национальный корпус», выращенная из добровольческого батальона «Азов»), — пояснил NT украинский политолог Петр Коржевский. — Не знаю, кто подкинул президенту идею вернуть Саакашвили, но она была удачной: при Порошенко «Михо» открыто выступал против Арсена, открыто конфликтовал с ним, и теперь мог бы объединить вокруг себя противников министра внутренних дел. Так бы и возник противовес Авакову, столь нужный Зеленскому».

Задачей «Михо» в правительстве было создать противовес министру внутренних дел Арсену Авакову. Тот усилил влияние (карантинные меры контролируют полиция и нацгвардия), затем и вовсе потребовал тотального карантина с исключительными полномочиями

Еще в мае прошлого года Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. Во многом этот шаг был продиктован символическим стремлением подвести черту под правлением его предшественника, Петра Порошенко. Теперь же «Михо» остался самым сильным игроком на «скамейке запасных» Зеленского.

В украинских СМИ звучит и конспирологическая версия: назначение Саакашвили — негласное требование МВФ, якобы позволяющее американцам лучше контролировать правительство Украины. Но очевидно, что эта фигура одинаково удобна и для МВФ, и для Зеленского. Не случайно сам Саакашвили заявил, что в любой должности, которую получит, будет курировать переговоры Украины с МВФ.

С другой стороны, назначение Саакашвили на высокий пост могло бы еще больше затруднить и без того непростой диалог Зеленского с Кремлем.

«Сейчас попытку вернуть «Михо» в украинскую власть в Москве восприняли скорее с юмором — мол, у Зеленского так плохи дела, что приходится откапывать скандалистов времен Порошенко, да еще и таких, от которых сам Порошенко отказался, — говорит Коржевский. — Но если Саакашвили все-таки получит высокий пост, в Москве это будет истолковано однозначно: Украина вновь становится центром концентрации антироссийских сил».

В Украине для политической элиты Грузия остается неким маяком и мерилом того, как нужно проводить реформы, а образ Саакашвили — это образ успешного реформатора. Притом что в самой Грузии экс-президент заочно обвинен сразу в нескольких преступных эпизодах по нескольким делам.

Нынешняя коллизия уже трансформировалась в шутку: Зеленскому в соцсетях рекомендуют назначить Саакашвили послом Украины в Грузии.

Фото: dw.com