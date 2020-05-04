Как сидеть дома, если дома нет

Еще в конце марта, когда стало понятно, что впереди — режим самоизоляции на неизвестный срок, руководители благотворительной организации «Ночлежка» обратились к властям Москвы и Петербурга с просьбой создать как можно больше приютов для бездомных и людей в тяжелой ситуации, чтобы они могли там самоизолироваться. Но до сих пор никакого ответа не пришло. Хотя с момента объявления самоизоляции количество бездомных на улицах Петербурга реально увеличилось, а возможности помогать им — сократились.

Жертвы эпидемии и кризиса

«Хорошо, что нас хотя бы не трогает полиция, как это случилось в Москве с православными активистами, которые кормили людей на улице, — Григорий Свердлин, руководитель петербургской «Ночлежки», перед отправкой ночного автобуса в рейс по остановкам, где их сотрудники кормят людей, проверяет, достаточно ли они взяли с собой одноразовых перчаток. — Но государство и не помогает, хотя людей на наших остановках с каждым днем становится больше».

По словам Григория Свердлина, очередь за бесплатным супом практически ежедневно увеличивается, людей приходит все больше, и по многим из них видно, что еще недавно они вели вполне цивилизованную жизнь и сохранили привычки цивилизованных людей: кто-то просит гигиеническую помаду, большим спросом пользуются бритвенные станки, влажные салфетки, крем для рук.

Пять раз в неделю микроавтобус с надписью «Ночлежка» отправляется по своим традиционным адресам. Первая стоянка — возле железнодорожной станции «Сортировочная». Здесь установлена палатка ночного обогрева, и бездомные держатся поближе к ней. Сюда же подтягиваются и новенькие. До начала режима самоизоляции, по словам волонтеров, они выдавали здесь по 30–40 порций супа, теперь — примерно по 50, и с добавкой уже проблемы.

Очередь за бесплатным супом практически ежедневно увеличивается, людей приходит все больше, и по многим из них видно, что еще недавно они вели вполне цивилизованную жизнь и сохранили привычки цивилизованных людей

Перед тем как передать клиенту миску супа, волонтеры — сами в защитных масках и перчатках — обрабатывают человеку руки дезинфицирующим раствором. И стараются всех записать — чтобы понимать динамику увеличения контингента и рассчитывать порции на следующие дни. А еще записывают разные просьбы и пожелания: кто-то просит сухой корм для своего такого же бездомного четвероногого друга, кто-то — обувь или белье.

Сейчас, по данным «Ночлежки», на петербургских улицах живет больше 50 тысяч человек. И скорее всего в результате эпидемии и ее последствий число бездомных увеличится — в первую очередь за счет тех, кто раньше мог заработать себе на самое дешевое жилье и самую скромную еду. Сейчас, в условиях практически полной остановки экономической деятельности, самостоятельно заработать себе на жизнь они не смогут и останутся на улице.

«Это жертвы нынешней эпидемии и экономического кризиса, — поясняет Григорий Свердлин. — Мы видим его последствия. У людей, которые и раньше входили в группу риска — те, кто не имел постоянной работы и жилья — сейчас вообще выбили почву из-под ног. Раньше они работали грузчиками, раздавали листовки, помогали в общепите, трудились разнорабочими на стройках. Но теперь огромное количество заведений и фирм закрылись, люди остались без работы, и похоже, в ближайшее время таких безработных станет еще больше. И если они раньше снимали койку в общежитии за 200 рублей в сутки, то теперь не могут себе этого позволить, близких людей или состоятельных друзей у них нет, не у кого пережить тяжелые времена».

Кроме супа и горячего чая «Ночлежка» за каждую свою поездку раздает нуждающимся гигиенические средства — мыло, зубную пасту, бритвенные станки, новое белье. На ходу волонтеры дают и консультации — куда обратиться за медицинской или юридической помощью, где постирать одежду.

на петербургских улицах живет больше 50 тысяч человек. И скорее всего в результате эпидемии и ее последствий число бездомных увеличится — в первую очередь за счет тех, кто раньше мог заработать себе на самое дешевое жилье и самую скромную еду

Каждый вечер автобус «Ночлежки» в Петербурге объезжает четыре стоянки в разных районах города: станция «Сортировочная» на востоке, платформа Лигово на юге, метро «Приморская» на западной оконечности Васильевского острова, и заканчивается поездка у станции метро «Лесная» на севере Петербурга. Всего горячие обеды и самые необходимые вещи пять раз в неделю получают почти сто человек.

Но с каждым днем, после объявления режима самоизоляции, кормить бездомных становится все труднее: раньше еду готовили почти полтора десятка столовых, кафе и ресторанов Петербурга, сейчас многие из них закрыты, теперь пальцев на одной руке хватит, чтобы их перечислить.

Два дня назад «Ночлежку» порадовала «Новая Голландия: культурная урбанизация». «Новая Голландия» с начала апреля, объединив несколько городских кафе и ресторанов во временную фабрику-кухню, кормит обедами жителей Адмиралтейского района Петербурга. А еще — бесплатно привозит обеды врачам больниц и госпиталей города.

«Новая Голландия» предложила «Ночлежке» и всем, кто ее поддерживает, подписаться на программу «Помоги соседям». Теперь, пожертвовав небольшую сумму через сайт «Ночлежки», можно оплатить полноценный обед одному человеку на 2 дня.

Возле платформы Лигово собираются, преимущественно, малоимущие жители окрестных районов, хотя тех, у кого есть своя крыша над головой, за супом приходит все меньше.

«Большинство сидит дома, соблюдает самоизоляцию, — рассказывает Константин Фомичев, водитель автобуса и многолетний сотрудник «Ночлежки». — Но есть и немало таких, кому неоткуда больше ждать поддержки. Они возле автобуса не едят, как правило, приходят с пластиковыми контейнерами и забирают еду домой».

С началом эпидемии в «Ночлежке» не изменился только график работы ночного автобуса, все остальные службы работают иначе. С 17 марта прекратились очные консультации, теперь их можно получить только по телефону. Прачечная для бездомных работает, но теперь человеку приходится сдавать грязную одежду, а потом ждать на улице, пока ее выстирают.

Основной и самый большой приют — на Боровой улице — закрыт на карантин. Бездомные живут в нем, но новых не принимают. Закрыт на карантин и приют для страдающих алкогольной зависимостью. Только один приют ночного пребывания — неподалеку от станции метро «Обухово» — продолжает работать в открытом режиме.

«Мы были вынуждены пойти на это, — рассказывает Григорий Свердлин. — Решили на улице людей не оставлять — очень важно, чтобы у человека был дом для ночевки. На входе у каждого меряем температуру дистанционными градусниками, проводим первичную санобработку, выдаем маски. Еще у нас есть дезары — облучатели воздуха. Пока ни одного случая заражения среди наших клиентов не зарегистрировано».

В Германии, Франции, других странах для бездомных используют пустующие спортзалы и отели. Сообщения о таких приютах я читаю у коллег из Оксфорда, Лозанны — везде, кроме России. На наше письмо — никакого ответа, никаких мер защиты бездомных не принято

По мнению Сергея Иевкова, анестезиолога-реаниматолога, основателя и руководителя волонтерского проекта «Благотворительная больница», помогающего «Ночлежке», самая главная опасность для бездомных в ситуации эпидемии — невозможность самоизолироваться.

«Бездомные вполне могут заражаться сами и заражать других, — говорит Сергей Иевков. — Но я не знаю, оказывают ли бездомные люди какое-то влияние на ход эпидемии — такой статистики у нас нет. У бездомного человека есть постоянный риск заболеть, и не только гриппом, ОРВ или пневмонией. А если он уже не молод или у него есть хронические заболевания — он вдвойне в опасности. Так что горячее питание и крыша над головой — куда важнее для этих людей сейчас.

В начале апреля в Москве и Петербурге «Ночлежка» провела акцию «Ты не один», и тоже — благодаря поддержке частных жертвователей. Они помогли собрать пакеты с едой и листовками с информацией, а сотрудники и волонтеры «Ночлежки» развесили их в местах обычного скопления бездомных. Но это — разовые меры, которые может осилить такая небольшая организация, как «Ночлежка». Саму проблему — как уберечь от эпидемии огромную армию бездомных, которая обитает в крупных городах России — безусловно, должно решать государство.

«В Париже открыли три тысячи коек для бездомных, в такой приют приезжал с визитом даже президент Франции, — говорит Свердлин. — В Германии, Франции, других странах для этого используют пустующие спортзалы и отели. Сообщения о таких приютах я читаю у коллег из Оксфорда, Лозанны — везде, кроме России. На наше письмо — никакого ответа, никаких мер защиты бездомных не принято! Никто не создает дополнительные приюты! Мы отправляли письма в Комитет по социальной защите администрации Петербурга, лично губернатору Александру Беглову, в департамент по соцзащите Москвы, в министерство труда, в министерство здравоохранения — везде тишина!»

О том, как в России и в мире борются с последствиями эпидемии, читайте здесь. О том, почему государство не оказывает материальной помощи населению, читайте здесь.

Фото автора