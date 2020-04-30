Мишустин заразился коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе видеоконференции с президентом Владимиром Путиным бъявил, что у него обнаружен коронавирус. Глава кабмина уходит на самоизоляцию, но заверил, что правительство продолжает штатную работу.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписание врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег», — доложил Мишустин.

Он подчеркнул, что будет находиться на связи с министрами по телефонной и видеосвязи. Исполнять обязанности главы правительства предложено первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления. Указ о назначения Белоусова и.о. премьера президент подпишет в ближайшее время.