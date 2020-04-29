Тесты на антитела показывают: COVID-19 значительно смертоноснее гриппа

Многие люди испытывают легкие симптомы или не испытывают их вовсе, а поэтому не проходят стандартный диагностический тест с мазком из носа, а следовательно — их не учитывают в официальных подсчетах. Более высокие показатели заражения означают более низкий средний процент смертности. Но появляется другая проблема, связанная с тем, что коронавирус — очень заразная болезнь и может распространяться бессимптомными людьми. Это может помешать снятию карантинных мер.

Общий коэффициент смертности у людей с диагнозом COVID-19 составил примерно 6% во всем мире, включая США. Но данные тестов на антитела могут понизить этот показатель до менее чем 1%. Однако и такой уровень означает огромное число погибших, если вирус распространится на значительную часть населения.

По словам губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, последние данные о количестве антител у жителей Нью-Йорка говорят, что примерно 25% населения из 8,8 млн уже были инфицированы. В городе зарегистрировано более 12 тыс. подтвержденных случаев смерти от COVID-19, еще 5 тыс. — рассматриваются как возможно связанные с вирусом. Это показатель смертности от инфекции от 0,5% до 0,8%, в зависимости от того, какое число погибших рассматривать.

Тем не менее специалисты по инфекционным заболеваниям говорят, что даже уровень в 0,5% это намного больше, чем обычный сезонный грипп. «Я думаю, что это намного больше, чем процент погибших в результате пандемии гриппа в 1957 или 1968 году», — говорит Сесиль Вибуд, эпидемиолог из Международного центра Fogarty при Национальном институте здравоохранения.

Это новый, высокоинфекционный вирус, и поэтому каждый, у кого не было инфекции, в зоне риска. При этом неясно, как долго будет (и будет ли вообще) человек, который выздоравливает от COVID-19, иметь иммунитет . Исследования показывают, что в полностью уязвимой популяции (когда не принимаются никакие меры предосторожности) каждый зараженный человек передает вирус в среднем более чем двум (а по некоторым оценкам трем) людям. Эпидемиологи говорят, что в ближайшие пару лет от 40% до 70% населения, вероятно, заразится, если вакцина не будет найдена, а общественность не примет решительных мер по ограничению распространения вируса.

Джеффри Шаман, эпидемиолог Колумбийского университета, вместе с коллегами разработал модель распространения коронавируса, которая говорит, что в США официально регистрировался лишь 1 из 12 зараженных. По его словам, это приводит к уровню смертности от инфекций 0,6% (что примерно соответствует данным из Нью-Йорка). Если половина населения США заразится, это будет означать 1 млн смертей. По словам Шамана, это «в 20 раз хуже, чем плохой сезон гриппа».

Многие критики мер изоляции в США ухватились за эти ранние данные об антителах, чтобы доказать, что COVID-19 не так уж смертоносен. Однако обе цифры — и смертность среди людей с подтвержденным диагнозом COVID-19, и уровень смертности от инфекций, рассчитанный на основе исследований антител, могут быть полезными. Про первое Вибуд говорит, что «это ваша вероятность умереть, если вы клинически больны».

При этом уровень смертности от вируса не является врожденным признаком патогена, а зависит от многих переменных, включая возраст и здоровье населения и доступ к медицинской помощи. Сроки также имеют значение: в Китае уровень смертности был высоким на начальном этапе вспышки, когда больницы были перегружены, а врачи боролись с кризисом.

Наиболее противоречивые данные по антителам были из округа Санта-Клара, штат Калифорния. Они говорили, что истинное количество заражений в округе в начале апреля, возможно, в 50-85 раз превышало официальное число случаев заболевания коронавирусом, а следовательно, предполагаемый коэффициент смертности от 0,12% до 0,2%. Обычно цитируемая статистика о сезонном гриппе говорит о его смертности в 0,1%. Но это коэффициент смертности от случаев заболевания, а не от заражения. По словам Вибуда, уровень смертности от гриппа, вероятно, составляет лишь половину этого показателя. А по оценкам Шамана примерно его одну четвертую. Таким образом, даже если данные тестов на антитела в Санта-Кларе верны, коронавирус все равно будет смертельнее гриппа. Но эксперты говорят об ошибках в анализе данных из отчета в Санта-Кларе. Исследователи использовали рекламу на Facebook, чтобы призвать добровольцев, а значит выборка была непредставительной. Также результат могли исказить ложноположительные результаты.

Джеффри Шаман надеется, что более высокие оценки для инфекций и соразмерно более низкие показатели смертности являются правильными, но нужно больше тестов и более качественных данных.

На данный момент все доказательства говорят о том, что новый коронавирус — исключительный патоген. И для Шамана и многих других очевидно, что пока не появятся вакцина или надежные терапевтические средства, или пока много людей не заболеют и не выздоровеют (и в стране не будет достигнут «стадный иммунитет»), каждый должен пытаться ограничить распространение вируса.

«Мы полностью разрушили наше общество с помощью практики социального дистанцирования, закрыли наш бизнес, закрыли наши школы, и все же эта штука уже убила 53 тыс. человек в США, — говорит Шаман. — Нас ждет очень долгий путь, пока мы не получим стадный иммунитет».