Бессимптомный COVID-19 может вызывать смертельные инсульты у людей 30-40 лет

Сообщения об инсультах у молодежи и людей среднего возраста поступают из больничных систем США с разных территорий, серьезно страдающих от коронавируса, пишет The Washington Post. Число пострадавших невелико, но, тем не менее, это новая информация для понимания вируса, биологические механизмы которого продолжают ускользать от передового научного сознания. Когда-то считавшийся патогеном, который в первую очередь поражает легкие, он оказался гораздо более грозным противником, поражающим почти все основные системы органов.

Пока данных по инсультам у больных COVID-19 не так много. Было сообщение из Уханя (Китай) о том, что некоторые госпитализированные пациенты перенесли инсульт, причем многие из них были серьезно больны и уже в возрасте. Реаниматолог и невролог из Университета Питтсбурга Шерри Х-Ю Чоу говорит, что многие «действительно умные люди» сочли это «клинической догадкой».

Сейчас о феномене инсульта на фоне коронавируса готовятся опубликовать данные три крупных медицинских центра США, в каждом из которых отмечалось несколько десятков таких случаев.

Инсульт, который является внезапным нарушением кровоснабжения, представляет собой сложную проблему с многочисленными причинами и проявлениями. Он может быть вызван проблемами с сердцем, закупоркой артерий из-за холестерина и даже токсикоманией. Микроинсульты часто не наносят непоправимого урона и могут разрешиться самостоятельно в течение 24 часов. Но большие могут быть катастрофическими.

Анализы показывают, что пациенты с коронавирусом в основном испытывают самый смертельный тип инсульта. Происходят окклюзии крупных сосудов, которые могут уничтожить крупные части мозга, отвечающие за движение, речь и принятие решений, одним ударом, потому что закупорки находятся в основных кровоснабжающих артериях.

Многие исследователи подозревают, что инсульт у пациентов с COVID-19 может быть следствием проблем с кровью, которые вызывают образование сгустков по всему телу. Сгустки, образующиеся на стенках сосуда, отрываются и летят вверх. Они могут попасть в легкие, вызывая блокаду, называемую легочной эмболией, и остановить дыхание (известная причина смерти у пациентов с коронавирусом). Сгустки в районе сердца могут привести к сердечному приступу, еще одной распространенной причине смерти. А в случае с мозгом они приводят к инсульту.

Многие врачи выражали беспокойство по поводу того, что пожарная служба Нью-Йорка во время пика инфекции находила в четыре раза больше умерших дома людей, чем обычно. Некоторые из этих погибших перенесли внезапные инсульты. Полная картина никогда не станет известна, потому что было проведено лишь несколько вскрытий.

Шерри Х-Ю Чоу говорит, что один из главных вопросов в том, происходит ли свертывание крови из-за прямой атаки на кровеносные сосуды или из-за «дружеской реакции», вызванной иммунным ответом пациента. Врач надеется, что ответ будет найден после изучения инсультов и других неврологических осложнений у тысяч больных коронавирусом в 68 медицинских центрах в 17 странах.

Университетские больницы Томаса Джефферсона, которые управляют 14 медицинскими центрами в Филадельфии, и медицинская система NYU Langone Health в Нью-Йорке обнаружили, что 12 из их пациентов, которые лечились от больших кровяных «пробок» в мозге, были заражены вирусом. 40% из них были моложе 50 лет, и у них было мало или вовсе отсутствовали факторы риска. Их статья сейчас находится на рассмотрении в медицинском журнале, говорит Паскаль Джаббур, нейрохирург из системы Томаса Джефферсона.

Джаббур рассказывает о необычных характеристиках инсультов у пациентов с коронавирусом. Сгустки обычно появляются в артериях, которые уносят кровь от сердца. Но в данном случае они есть и в венах, которые несут кровь в противоположном направлении, и от этого людей сложнее лечить. У некоторых пациентов также развивается более одного большого сгустка в головах, что весьма необычно.

«Мы привыкли думать о 60-летнем как о молодом пациенте, когда дело доходит до окклюзии большого сосуда, — говорит соавтор Паскаля Джаббура с кафедры нейрорадиологии в NYU Langone Эйтан Раз. — Мы никогда не видели так много пациентов, которым 50, 40 и 30 лет». По мнению Раза, возможно, таких последствий у молодых пациентов больше, так как они более устойчивы к респираторному расстройству.

Врач-исследователь Дж. Мокко из крупнейшей Нью-Йоркской системы Mount Sinai, занимающийся изучением инсультов и методов их лечения, был «полностью шокирован» инсультами у коронавирусных больных. Он говорит, что связь между COVID-19 и инсультом «является одной из самых ясных и глубоких взаимосвязей, с которыми я сталкивался». В письме, которое будет опубликовано в «Медицинском журнале» Новой Англии на следующей неделе, команда Mount Sinai подробно описывает пять тематических исследований молодых пациентов, перенесших инсульт в домашних условиях с 23 марта по 7 апреля. Возраст пациентов 33, 37, 39, 44 и 49. Один из них умер, двое все еще госпитализированы, один был переведен на реабилитацию, а один был отпущен домой на попечение брата. Только один пациент может говорить.

Врачи также сообщают, что из-за страха коронавируса многие из пациентов откладывали обращение к врачам. При этом они сами уже были заражены. Самое важное, что люди должны понять, это то, что удары очень легко поддаются лечению. Врачи часто могут вновь открыть заблокированные кровеносные сосуды, но это нужно сделать быстро — в идеале в течение шести часов, но не дольше, чем в течение суток.