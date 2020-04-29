КПП на въездах и протесты: коронавирус в Сибири

Запреты, толпы, протесты

Как и во многих регионах страны, уже месяц в Красноярском крае действует так называемый режим самоизоляции. По официальной статистике число заболевших перевалило за 500 — это самый «зараженный» регион в Сибири. Еще в конце марта губернатор Александр Усс запретил выходить из дома без надобности (можно только погулять с собакой или сходить за продуктами), работать всем, кроме магазинов с товарами первой необходимости и аптек и продавать алкоголь после 18:00. Ресторанный бизнес быстро перешел на работу на вынос и на доставки, несколько заведений объявили о закрытии, бьюти-индустрия если и работает, то подпольно.

Правда, спустя пару недель режим был ослаблен: людям разрешили гулять семьями рядом с домом, заниматься спортом и даже ездить на дачи. А 24 апреля в четырех районах края — Мотыгинском, Тасеевском, Енисейском и Дзержинском — режим самоизоляции был снят вовсе.

В конце апреля в регионе стояла аномально теплая погода, и на улицах были толпы гуляющих. В полиции отчитались, что составили больше 8000 материалов на нарушителей, а оштрафовали чуть больше 1200

Но в самом Красноярске самоизоляция продолжается — по городу ездят машины полиции, которые по громкой связи сообщают о том, что введен режим повышенной готовности и все должны оставаться дома. На выездах из города работают КПП, где у всех въезжающих и выезжающих проверяют документы. Несмотря на то, что режим ослаблен, выйти из дома в ряде случаев можно только по электронным пропускам, например, на похороны, для оказания помощи пожилым родственникам.

Правда, в конце апреля в регионе стояла аномально теплая погода, и на улицах были толпы гуляющих. В полиции отчитались, что составили больше 8000 материалов на нарушителей, а оштрафовали чуть больше 1200. Для физических лиц сумма штрафа составляет 3000 рублей за первое нарушение и 5000 — за повторное.

24 апреля в Красноярске на площади Революции люди устроили стихийный митинг против режима самоизоляции. Четверых задержали. А тремя днями ранее такие митинги прошли в интернете — метки с требованиями ввести режим ЧС и помочь людям появились в сервисах Яндекса и 2ГИС. Онлайн-митинги быстро разогнали, удалив все диалоги.

Многие заболевшие коронавирусом подвергаются травле и в жизни, и в интернете, поэтому не все решаются рассказывать об этом открыто. Но красноярский телеведущий Руслан Потехин поделился своей историей о COVID-19 — у него заболела жена Юлия. Семья не выезжала за границу и напрямую ни с кем из прилетевших из других стран не общалась, контакты были только косвенные. Чтобы добиться анализа на COVID-19, Руслану пришлось буквально сражаться.

Руслан Потехин с семьей.

NT

«У жены была температура, болела спина, ломало кости, была слизь в горле. Мы вызвали на дом врачей — сказали, что это ангина, — рассказал Руслан в беседе с. — Я стал звонить в скорую, начал рассказывать историю очень отдаленных контактов, меня переводят на врача, который должен был меня проконсультировать, он вновь перебросил меня на 103, оттуда —снова к нему, в итоге я пытаюсь узнать, как его зовут, а он просто бросает трубку».

Спустя какое-то время скорую удалось вызвать, и Руслан даже уговорил медиков взять анализ на коронавирус: «Я сказал: я прямо настаиваю, чтобы взяли анализ на коронавирус у моей жены. Приехала фельдшер, начала осматривать жену, я рассказал ей про наши косвенные контакты с приезжими. Она предложила нас госпитализировать, я убедил ее, что нам нужно именно в БСМП (больница БСМП им. Карповича) — в те дни только там находился центр, ориентированный на борьбу с коронавирусом. На месте врачи, выслушав ее историю, отправили ее домой, но спустя сутки позвонили и сказали, что у нее подтвердился коронавирус».

В одном только Красноярске на прием больных с COVID-19 работают 5 крупных больниц, остальные перепрофилируют. В районах Красноярского края строят два модульных госпиталя на 30 коек — их планируют возвести за 60 дней

В итоге Юлию госпитализировали только на следующий день, анализы взяли у всей семьи и закрыли их дома на карантин. Сейчас Юлия уже выздоровела и вернулась домой.

Юлия Потехина заболела коронавирусом еще тогда, когда в крае болезнь находили только у жителей Красноярска, и на борьбу с инфекцией была профилирована только одна больница БСМП им. Карповича. Тогда там на постоянной основе поселились 85 сотрудников, оказывающие помощь больным круглосуточно.

Сейчас в одном только Красноярске на прием больных с COVID-19 работают 5 крупных больниц, остальные перепрофилируют. В районах Красноярского края строят два модульных госпиталя на 30 коек — их планируют возвести за 60 дней.

Сам коронавирус пробрался уже во все районы, даже в такие отдаленные, как Эвенкия. Там «корону» обнаружили у двух медиков: в местной администрации предположили, что привез ее туда кто-то, кто болеет бессимптомно, потому что заболевшие доктора за пределы Эвенкии не выезжали.

Главврач вышла в окно

В Красноярской краевой офтальмологической больнице произошла крупная вспышка коронавируса, из-за которой им заразились 89 человек. Среди них и медицинский персонал. По данным издания NGS24, в результате умерли как минимум два человека. Внучка одного из них рассказала о том, что до болезни он посещал глазной центр, а вернувшись, почувствовал недомогание, которое вскоре усилилось, и организм не смог справиться с болезнью. От него заразилась его супруга, которая сейчас находится в тяжелом состоянии. Также умерла 87-летняя женщина из Канска, это случилось вскоре после того, как она посетила глазной центр.

Главврач Елена Непомнящая выбросилась из окна во время селекторного совещания с главой краевого Минздрава, где обсуждалось перепрофилирование ее госпиталя под прием больных коронавирусом. Непомнящая была против этого

Похожая вспышка едва не произошла и в ожоговом центре при Красноярской краевой клинической больнице: туда поступил пациент с коронавирусом, который вскоре умер, и на карантин закрыли всю реанимацию. Анализ на коронавирус у всех врачей отрицательный, поэтому они продолжают работать, но их всех закрыли в обсервации и на работу возят на специальном автобусе. Заведующий реанимацией поселился в собственном кабинете.

Супруга одного из врачей, работавших в этом отделении, анонимно рассказала о том, что ей приходилось самой шить маски для мужа, этим же занимались медсестры отделения. Главврач краевой больницы Егор Корчагин признал, что в отделениях, которые не работают напрямую с коронавирусом, есть перебои с поставкой средств защиты, но заверил, что у тех медиков, что заняты работой с коронавирусными больными, защита имеется в полном объеме. Об этом же отчитывается и краевой минздрав.

Трагические события произошли с руководством красноярского госпиталя для ветеранов войн: из окна выбросилась исполняющая обязанности главврача Елена Непомнящая (в тяжелом состоянии ее госпитализировали, она в реанимации). Телеканал ТВК сообщил, что трагедия произошла прямо во время селекторного совещания с главой краевого минздрава Борисом Немиком, где обсуждалось перепрофилирование одного из корпусов госпиталя (на ул. Вильского) на прием больных коронавирусом — разместить там хотят до 80 пациентов. По данном местных СМИ, Непомнящая пыталась воспротивиться этим планам (другой подобный случай произошел в Москве).

Маски на 3D-принтерах

Маски, отпечатанные на 3D-принтере.

Когда в Красноярском крае только обнаружился первый больной COVID-19 — а это случилось 17 марта, — уже на тот момент невозможно было купить в аптеках антисептики и маски. Они начали возвращаться в продажу только спустя месяц, и теперь одноразовую маску можно купить за 50 рублей.

Но на пошив масок перепрофилировались многие частные ателье, где можно приобрести многоразовую тканевую маску за 250–300 рублей, а местные мейкеры — так себя называют ребята, которые печатают товары на 3D-принтерах — довольно быстро перепрофилировались на печать масок и даже начали поставлять их в медицинские учреждения.

Антисептиков в продаже по-прежнему мало, зато дезинфицирующие средства висят практически во всех автобусах в городе, а примерно 50% людей находятся в общественных местах в средствах защиты.

Сейчас в Красноярском крае с населением около 3 млн человек проведено больше 50 тыс. тестов на коронавирус, рассказывают в региональном Роспотребнадзоре. То есть проверили пока в лучшем случае каждого 60-го — но в реальности меньше, поскольку у многих берут по два-три теста.

С недавних пор тест можно сделать в частных лабораториях за деньги. Однако условия для этого странные: у человека не должно быть симптомов респираторного заболевания, он не должен контактировать с больным коронавирусом, если он недавно вернулся из-за границы, ему также откажут в проведении анализа. По данным Минздрава Красноярского края, 5 человек с коронавирусом умерли, 59 выздоровели. Количество больных каждый день прирастает на 8,8%.

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Фото: ngs.ru, скриншот программы «Новости ТВК» от 24.04.2020/tvk6.ru