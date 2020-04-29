Власти борются с инакомыслием вместо пандемии

«Создается впечатление, что многие правительства заинтересованы скорее в подавлении инакомыслия, чем в защите общественного здоровья. Начиная с властей Казахстана, которые заваривают двери в подъездах многоквартирных домов, чтобы заблокировать их жителей, до полицейских в Чечне, избивающих людей за то, что на них нет защитных масок, — правительства региона, похоже, рассматривают пандемию как карт-бланш на подавление прав человека», — говорит исследователь Amnesty International по Центральной Азии Хеза Макгилл.

Власти Белоруссии, Таджикистана и Туркменистана, по мнению правозащитников, преуменьшили опасность пандемии и пропагандировали народные средства с недоказанной эффективностью. Например, президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил в марте, что любой вирус убьет рюмка водки, баня и занятия спортом, лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, заявил, что нужно окуривать помещения дымом листьев растений гармала для предотвращения заболеваний.

Также отмечается недостаточное финансирование системы здравоохранения на территориях бывшего СССР.

«С самого начала пандемии COVID-19 в России ощущался дефицит средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медицинского персонала. Десятки врачей и медсестер по всей стране открыто жаловались на отсутствие СИЗ. Во многих случаях тем, кто осмелился жаловаться, угрожали дисциплинарными мерами и вызывали на допросы в прокуратуру», — отмечается в докладе правозащитников. Высокое заражение медиков коронавирусом отмечают в Казахстане и Узбекистане.

Amnesty International отмечают, что власти борются не только с реальной дезинформацией о коронавирусе, но и наказывают тех пользователей социальных сетей, журналистов и медицинских работников, которые говорят об ошибках реагирования на COVID-19. В Азербайджане власти устроили «чистку» оппозиции под предлогом борьбы с пандемией. Оппозиционного активиста Тофига Ягублу задержали по обвинениям в хулиганстве, а правозащитника Эльчина Мамеда — по обвинению в краже.

Что касается России, то правозащитники выделяют ситуацию с задержанием главы независимого профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой при попытке доставить средства индивидуальной защиты в больницу, а также угрозы журналистке «Новой газеты» Елене Милашиной за критику изоляционной политики в Чечне.

В докладе также критикуется внедрение приложений по контролю за перемещением людей и другие нарушения неприкосновенности частной жизни. Так, в Казахстане одна из разработок, поддерживаемая минздравом страны, показывает точные адреса зараженных COVID-19.

Правозащитники также отмечают, что из-за недопусков адвокатов и правозащитников в СИЗО и тюрьмы может усугубиться ситуация с пытками.