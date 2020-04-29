Белоруссия: проводы с закрытыми гробами

К 28 апреля Белоруссия по числу заболевших коронавирусом обогнала Польшу. Заболевших Covid-19 в Белоруссии 12208 (идет быстрый прирост числа заболевших, уже +919 за сутки), умерших 79. Для сравнения: в соседних Украине и Польше, соответственно, 9410 и 12089 заболевших, умерших — 239 и 570. При этом население каждой из соседних стран в 4–5 раз больше, чем в Белоруссии, которая даже по официальным цифрам стала региональным лидером по заболеваемости.

И еще одна статистическая странность: по официальным данным, в Белоруссии от ковида погибало 3–4 человека в день — и при 500 инфицированных, и при 5000, и сейчас, при 12000. Официально этот феномен никак не объясняется.

Тактика открытых границ

Пока белорусский президент Александр Лукашенко называл пандемию Covid-19 «глупостью» и «психозом», отказывался закрывать границы и вводить карантин хотя бы в детских садах, школах и ВУЗах, эпидемия накрыла страну. Первым «вспыхнул» Минск, куда вирус привезли студенты из Ирана, затем — Витебск, куда вернулись побывавшие в Италии туристы, ну а затем в Белоруссию приехали три тысячи китайцев, уезжавших на празднование своего Нового года (другие страны к тому времени китайцев у себя уже не принимали).

Первыми очагами инфекции стали минские ВУЗы: в больницы на обсервацию студентов свозили сперва группами, а затем — и целыми курсами. В итоге из-за нехватки мест студентов, контактировавших с заболевшими, начали просто изолировать целыми общежитиями. Но помогало это только отчасти — многие иногородние студенты разъехались по домам. В результате сейчас в числе очагов коронавирусной инфекции — многие белорусские райцентры, откуда приходят просто страшные свидетельства очевидцев.

Одна из самых страшных вспышек эпидемии коронавируса — неподалеку от Минска, в маленьком городке Столбцы. Жители Столбцов в панике: больница переполнена больными с пневмониями, умерших хоронят в закрытых гробах, но в свидетельствах о смерти не пишут коронавирус. В городе дезинфицируют подъезды и дороги, а по центральным улицам один за другим ездят автомобили скорой помощи.

На кладбище сплошные ряды свежих могил, с войны такого не было. Прошлой ночью в больнице семеро умерли, десятки на реанимации. Вчера ксендз в костеле пятерых отпевал, все — пожилые женщины, бабушки

«Посмотрите на кладбище: там сплошные ряды свежих могил, с войны такого не было. Прошлой ночью в больнице семеро умерли, десятки на реанимации. Вчера ксендз в костеле пятерых отпевал, все — пожилые женщины, бабушки. Сколько у православных — не знаю, — рассказывает сильно взволнованная жительница Столбцов. — Люди уже боятся даже в магазин ходить — а как жить? Да и на работу заставляют, карантина же нет никакого. Из города сказали не выезжать. А больных везут в больницы в другие города — как родственникам туда поехать?»

Еще одна крупная вспышка Covid-19 — в небольшом городке Дзержинск. А в Боровлянах (город-спутник Минска) уже привлекают армейские подразделения химзащиты для дезинфекции местной больницы.

«У нас есть устное, но четкое предписание от главврача (то есть, считай, от областного отделения Минздрава): по большинству случаев заражения SARS-CoV-2 указывать в диагнозах пневмонию, двустороннюю или внебольничную пневмонию, или осложнение ОРЗ, возрастные патологии сосудов и т.п., — признался NT врач из Жодино. — То же самое потом пишем и в свидетельствах о смерти. Но все же в свидетельствах иногда стараемся писать Covid-19, чтобы хоронили в закрытых гробах, не устраивали поминок с приглашенными… Тяжелые эпидемиологические последствия есть уже сейчас, и они движутся в приграничные с РФ регионы».

Но самый пострадавший регион пока — это Витебская область, куда пришлось бросить все силы медиков.

Субботнику не помеха

Впрочем, белорусские власти не признают проблему. 25 апреля по всей стране прошел субботник, в котором, по официальным данным, приняло участие 2,3 млн человек. Без масок, без соблюдения социальной дистанции.

«Нам всем предписали выйти на субботник, причем явка была строго обязательна, под личную ответственность начальников отделов. И накануне провели инструктаж — мол, приедет из области кто-то из начальства, возможно с журналистами, потому мы все должны быть без масок, работать дружно и кучно, показывать, что мы не паникуем, не верим в слухи про угрозу вируса, — рассказала NT работница одного из подразделений Молодечненского райисполкома. — Только из области никто так и не приехал, а масками нам и так запрещают пользоваться на работе. Мол, вы с людьми работаете, не надо создавать панику, дома маски носите, сколько влезет, но не на работе. У нас прямо рядом поликлиника, там, как я знаю, врачей и медсестер отправлять на субботник не стали — они и без того перегружены. Но у них удержали из зарплаты как за два рабочих дня».

власти делали упор именно на личное участие граждан в субботнике — была спущена устная инструкция «показать, что белорусы доверяют своему президенту, а не рассказам о коронавирусе»

Собственно, для Белоруссии это обычная практика: бюджетников и рабочих госпредприятий (а нередко и частных компаний) раз в год отправляют на субботник, либо — в случае неучастия — удерживают некую сумму из зарплаты. В этом году, по многочисленным свидетельствам с мест, власти делали упор именно на личное участие граждан в субботнике — была спущена устная инструкция «показать, что белорусы доверяют своему президенту, а не рассказам о коронавирусе».

В школу — обязательно

Еще одно указание, спущенное «на места», — обеспечить полную явку детей в школы Напомним, что карантин в образовательных учреждениях Белоруссии не вводился, детские сады тоже работают.

«В пятницу, 24 апреля, в Viber-чат родителей нашей школы пришло сообщение. Всех детей приказано отправить в школы с 29 апреля, иначе учебный год им не будет засчитан — их оставят на второй год. Но ведь весенние каникулы закончились еще 20 апреля. Просто родители детей в школу не пускают, в классах по 2-3 человека, — рассказала NT мать ученика 6-го класса Марина Верас (Могилев). — Отправляют в школу детей те семьи, где папа и мама работают, а бабушек-дедушек — нет. Все остальные детей в школы не пускают, хотя из школ звонят, требуют обеспечить явку. Не, ну, конечно, ходят в школу старшеклассники — им же поступать. А остальным родителям звонят учителя, умоляют, говорят, что их наказывают за неявку детей».

При этом Александр Лукашенко заявляет, что дети должны ходить в школы, а использование в школах антисептиков и масок — «глупость несусветная». И это высказывание прозвучало 21 апреля, когда все цифры по числу зараженных просто зашкаливали, а побывавшие в Белоруссии официальные представители ВОЗ рекомендовали властям отложить все массовые мероприятия — и спортивные, и религиозные, и культурные, а также перевести школы и университеты на дистанционное обучение.

При этом ситуация готова выйти из-под контроля даже в столице Белоруссии: возле минских больниц выстраиваются очереди из машин «скорой помощи».

Минск: на грани возможностей

«Наше реанимационное отделение работает на грани возможностей, постоянно поступают пациенты с коронавирусом, все они в возрасте 55-65 лет. Практически все отделения заполнены пневмониями. Сейчас идет сортировка пациентов между отделениями. В одни переводятся коронавирусные пневмонии, в другие — невыясненные, — рассказал врач-реаниматолог, работающий в одной из больниц Минска. — Я и мои коллеги считаем, что официальная статистика больных сильно занижена, в пять-шесть раз. Добавьте сюда бессимптомных больных, которые переносят болезнь на ногах и продолжают распространять вирус и заражать других. Но реальные данные выдавать запрещают. Только в нашей больнице с конца марта выявлено более 350 подтвержденных больных. Это лишь одна небольшая больница. В Минске должно быть уже не менее шести тысяч. В масштабах страны — на порядок больше».

Официальная статистика больных занижена как минимум в пять-шесть раз, реальные данные выдавать запрещают, рассказывает минский врач-реаниматолог

Умерших от коронавируса известных людей в Белоруссии пока не так много. Это Александр Скибарь — главный металлург завода МАЗ, актер Коласовского театра, заслуженный артист Виктор Дашкевич. Также заболел Дмитрий Мелешко — известный белорусский хоккеист, игрок минского «Динамо» и сборной Беларуси, действующий игрок президентской команды.

«От этого вируса у нас не умирают»

«Мы держали и будем держать цифру умерших от Covid-19 на уровне менее 1% от заболевших им. Президент же четко сказал, что от этого вируса у нас не умирают. А значит, наша статистика должна быть лучше, чем в других странах, — сказал журналисту NT анонимный собеседник в Министерстве здравоохранения Белоруссии. — Но вы посмотрите просто на статистику умерших от «пневмонии» — это в десятки раз больше чем в прошлые годы. Теперь этот показатель слишком очевидно превышен, поэтому на местах стараются указывать в качестве причины смерти разного рода осложнения ОРВИ».

В отличие от соседних стран, в Белоруссии не предусмотрены никакие выплаты людям, потерявшим доход из-за эпидемии. Формально никто его и не терял — карантин-то не вводился

Заявление о том, что в Белоруссии практически все в порядке и никто не умирает от коронавируса, Лукашенко сделал 23 апреля. К этому дню Белоруссия даже по числу официально признанных заражений уже значительно обогнала Украину — с населением в четыре раза большим. Но реальных цифр никто не знает: людей, лежащих дома с температурой, врачи отказываются направлять на тестирование — говорят, «не придумывайте, у вас просто ОРВИ». Жалобами на отказ проводить тесты на Covid-19 заполнен белорусский интернет.

«Не хотели вводить карантинные ограничения, когда люди были здоровы — будете вводить их же из-за локальных вспышек заболевания. — рассказывает Анджей Почобут, собственный корреспондент польской «Газеты выборча» в Белоруссии (Гродно). — И подобные вещи уже происходят. Останавливаются фабрики — например обувная в Лиде. В Гродно ученики школ №11 и №28, которые только что вернулись с каникул и приступили к занятиям, вдруг все вместе уходят на карантин. Вирус медленно, но неуклонно наклоняет Александра Лукашенко. Жаль, что за его упрямство и браваду платят своим здоровьем и своими жизнями обычные люди».

В отличие от соседних стран, в Белоруссии не предусмотрены никакие выплаты людям, потерявшим доход из-за эпидемии. Формально никто его и не терял — карантин-то не вводился. В апреле пообещали дать надбавку медикам, непосредственно работающим с больными коронавирусной инфекцией. А таких врачей и медсестер становится все больше: только в Минске более десятка обычных больниц уже перепрофилированы в инфекционные, сколько по всей стране — неизвестно, но счет уже идет на несколько десятков.

Фото: скриншот программы Новости «24 часа» канала СТВ/ctv.by от 28.04.2020