Путин продлил карантинные меры до 11 мая

По словам президента, благодаря ограничительным мерам удалось затормозить распространение коронавируса, но пик еще не пройден. Поэтому период нерабочих дней продлен до 11 мая включительно. Он должен был завершиться 30 апреля. Главы регионов сохраняют дополнительные полномочия. К 5 мая Роспотребнадзор должен подготовить для регионов рекомендации поэтапного выхода из карантинного режима.

«Ежедневное число новых случаев выявления болезни относительно стабилизировалось. Но это не должно нас успокаивать. Ситуация остается очень сложной. Специалисты, ученые — а мы находимся с ними в постоянном контакте, сверяем наши планы и действия — говорят о том, что пик еще не пройден. Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят на верхнюю планку, угроза, смертельная опасность вируса сохраняются, и это может коснуться каждого», — сказал Путин.

Президент в ходе выступления обратил внимание, что в России удалось нарастить производство медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом и средств защиты для медиков, но дефицит все равно есть.

Путин отметил, что главы регионов не должны останавливаться на достижении поставленного плана по обеспечению мест в больницах для лечения COVID-19, потому что в любой момент их может понадобиться больше: «Мы обязаны действовать на опережение, так же, как до сих пор, и, если потребуется, незамедлительно принимать меры по дополнительному развёртыванию специализированных коек в регионах. Там, где созданного сейчас резерва может в дальнейшем не хватить. Надо иметь в виду любой сценарий развития событий и к любому сценарию надо быть готовыми».

Он обратил внимание, что борясь с коронавирусом, нельзя забывать и о лечении других больных.

Путин возложил персональную ответственность на глав регионов за реализацию мер экономической поддержки населения.

«Решения будут считаться выполненными, только когда люди, многодетные семьи, медицинские работники получат на руки положенные им выплаты, а предприятия на деле воспользуются мерами поддержки. А до тех пор, пока здесь остаются даже единичные, на первый взгляд, частные, казалось бы, проблемы, но люди о них говорят — вопрос с контроля, конечно, сниматься не будет», — заявил Путин.

Отдельно президент обратил внимание на то, что 28 апреля неофициально отмечается день создания скорой помощи в России. Он поздравил работников службы с праздником и постановил: «Думаю, что было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник — День работника скорой медицинской помощи. Мы так и сделаем».