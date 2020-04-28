В Европе врачи связывают с COVID-19 новый смертельный для детей синдром

Несколько детей в Великобритании, не страдавшие никакими болезнями, скончались от редкого синдрома. Эксперты считают, что он может быть связан с коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок, передает Reuters.

«Но мы не уверены на 100%, потому что некоторые из тех, кто получил его, не дали положительного результата на COVID-19, поэтому мы проводим много исследований сейчас. Это то, о чем мы беспокоимся», — сказал Хэнкок. Точных данных о смертности он не предоставил.

Вероятность связи между пандемией коронавируса и случаями с детьми, которые попадают в больницу с высокой температурой и опухшими артериями, исследуют не только в Британии, но и в Италии. Врачи этой страны говорят, что подобных случаев с детьми до 9 лет было чрезвычайно много. Симптомы схожи с крайне редкой болезнью Кавасаки, которая чаще встречается в некоторых частях Азии.

Испанская педиатрическая ассоциация заявила в понедельник, что у детей, которые дали положительный результат на COVID-19 или на его антитела, появились желудочно-кишечные симптомы (боль в животе, рвота и диарея). И это состояние могло перерастать в некоторых случаях в течение нескольких часов в тахикардию и гипотонию даже без лихорадки. Большинство подобных случаев было выявлено у детей школьного возраста или подростков, и иногда они совпадали с болезнью Кавасаки или синдромом токсического шока.

До сих пор считалось, что дети гораздо менее подвержены смертельным осложнениям, вызванным новым коронавирусом, но таинственное воспалительное заболевание, замеченное в трех странах, может изменить отношение к данному вопросу.