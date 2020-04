Покончила с собой глава отделения неотложной помощи в Нью-Йорке

Доктор Лорна Брин, возглавлявшая отделение неотложной помощи в больнице New York–Presbyterian Allen на Манхэттене, по сообщениям полиции, скончалась от нанесенных себе травм. Врач работала с зараженными коронавирусом пациентами и сама переболела COVID-19, пишет The New York Times.

По словам отца Лорны Филиппа Брина, у его дочери не было психических заболеваний, «она пыталась сделать свою работу, и это убило ее». Лорна Брин заболела коронавирусом во время работы, выздоровела и примерно через 1,5 недели вышла на работу вновь. Но больница снова отправила ее домой, семья женщины вмешалась и увезла ее в Шарлоттсвилль, где и произошла трагедия. По словам отца, когда в последний раз он общался с дочерью, та казалась отстраненной и описывала, как умирают пациенты от COVID-19, прежде чем их успевают вынести из машин скорой помощи. В больнице, где работала Лорна Брин, от коронавируса умерли десятки человек.

«Она была действительно в окопах на линии фронта. Убедитесь, что ее хвалят как героя. Она такая же жертва, как и все, кто умер», — говорит Филипп.

В заявлении больницы New York–Presbyterian Allen и пресс-релизе полиции доктора Брин называют героем.

Доктор Лоуренс А. Мельникер, вице-председатель по качеству медицинской помощи в больнице NewYork–Presbyterian Brooklyn Methodist, сказал, что доктор Брин была уважаемым и любимым врачом в системе медучреждений NewYork–Presbyterian. По его словам, коронавирус вызвал необычные проблемы с психическим здоровьем у врачей скорой помощи по всему Нью-Йорку, эпицентру коронавирусного кризиса в США. Врачи привыкли реагировать на всевозможные ужасные трагедии, но им редко приходилось беспокоиться о том, чтобы не заболеть самим или не заразить своих коллег, друзей и членов семьи. Также им редко приходится лечить своих коллег.

В России на прошлой неделе два врача, возглавлявшие медучреждения, выпали из окон.