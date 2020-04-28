Бунт на вахте

Рабочие-вахтовики Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения устроили стихийный митинг, требуя от начальства нормального питания и средств защиты, чтобы избежать заражения коронавирусом, который уже был выявлен у нескольких рабочих. Видео сбора появилось в Telegram-канале «Якутия. Достоверно о коронавирусе». На нем рабочие кричат (нецензурно), что их «кормят комбикормом» и «держат как свиней», при этом задаются вопросом: «Где маски?».

Прокуратура Якутии начала проверку соблюдения прав и законных интересов вахтовых рабочих месторождения ОАО «Газпромдобыча Ноябрьск» в условиях распространения коронавируса, сообщили в ведомстве.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению трудовых прав граждан, требований санитарно-эпидемиологического законодательства, полноты принятия мер, направленных на недопущение массового заболевания работников месторождения», — говорится в сообщении.

В то же время рабочих начнут вывозить из Якутии в ближайшие дни, заявляют в правительстве республики.

«На прошлой неделе по нашей просьбе силами «Согаза» на месторождении отобрали пробы у всех, кто там находится. Результатов еще нет, но по предварительным данным очевидно, что инфицированных будет много. «Газпром» готов вывозить людей в регионы, откуда они к нам прибыли, якутян там практически нет. Здоровые работники будут по прилете помещаться в обсерваторы, больные — в инфекционные больницы. Со своей стороны мы оказываем заболевшим всю необходимую помощь, в наших инфекционных больницах находится 56 человек из Чаяндинского месторождения. На территории вместе со специалистами «Газпрома» работают наши медики и специалисты управления Роспотребнадзора республики», — рассказал глава Якутии Айсен Николаев.

Всего на месторождении работает более 10 тыс. человек. Кроме 56 заболевших коронавирусом, находящихся в больницах Якутии, 39 работников ранее вывезли на лечение в Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ).

30 апреля на территории месторождения будет развернут мобильный госпиталь МЧС.

Напряжение среди работников, по словам Николаева, связано с тем, что закончившие работу бригады не могут выехать, а разделение на инфицированных и здоровых еще не завершено. Вопросы пребывания и отъезда людей будут напрямую решать с рабочими руководители компаний-подрядчиков.