Кто в России стоит за производителями тестов на коронавирус

По данным Росздравнадзора, тест-системы на коронавирус зарегистрировали семь частных компаний: ООО «Научно-производственная фирма «Литех», АО «Генериум», ООО «Эвотэк-Мирай Геномикс», ООО «Смартлайфкеа», ООО «ДНК-Технология ТС», АО «Вектор-Бест» и ООО «Медипалтех».

«Литех» принадлежит на 75% академику РАН, гендиректору Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины Вадиму Говоруну. Он является братом Олега Говоруна, который с начала 2000-х занимал различные должности в администрации президента и в правительстве и считался соратником Владислава Суркова. С мая 2019 года он занимает должность замгендиректора АО «Дом.рф». Жена Олега Говоруна некоторое время была директором компании «Литех». В 2017 году УФАС Ростовской области нашел сговор между компанией «Литех» и Южным федеральным университетом во время закупки для вуза в 2015 году. Однако арбитражный суд признал решение УФАС незаконным.

Участник RAVEN, замгендиректора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов отмечает, что «беглый мониторинг подтверждает наличие госконтрактов между структурами администрации президента и компанией Вадима Говоруна в период, когда его брат Олег Говорун занимал должность начальника управления внутренней политики президентской администрации». При этом часть госконтрактов компании «Литех» поступали от структур Федерального медико-биологического агентства, а Вадим Говорун является руководителем одного из учреждений ФМБА.

2 апреля право продавать тест-системы на коронавирус получила компания АО «Генериум» миллиардера Виктора Харитонина. В 2015 и в 2018 годах компания получила субсидий от Минпромторга на общую сумму 276 млн руб. на компенсацию затрат на клинические испытания лекарств. Отмечается, что «Генериум» разрабатывает лекарства от гемофилии, рака и других заболеваний, но главное изобретение этой фирмы — арбидол, который в 2009 году включили в российский список жизненно необходимых лекарственных препаратов. Популяризацией этого препарата занималась вице-премьер Татьяна Голикова, к которой, как считается, близок Харитонин. Дженерик арбидола «Абидол» попал в феврале в рекомендации по лечению коронавирусной пневмонии национальной комиссии Министерства здравоохранения КНР. Недостаточно качественными клинические испытания арбидола признавала Всемирная организация здравоохранения.

Госконтракты на самую большую сумму (272,8 млн руб. за месяц с середины марта) среди частных компаний, продающих тесты, получило ООО «Эвотэк-Мирай Геномикс». В том числе у компании есть контракт с департаментом здравоохранения Москвы более чем на 190 млн руб. При этом предприятие оказалось связано с другой компанией, зарегистрировавшей тесты — ООО «Смартлайфкеа». Про связь этих компаний с братьями Аркадием и Борисом Ротенбергами писал «Собеседник». В пресс-службе Аркадия Ротенберга связь опровергают.

Также тестами занимается ООО «Система-Биотех» — дочка «АФК Системы» Владимира Евтушенкова. Хотя она пока не добилась успехов в госзакупках, получив лишь один контракт на сумму 2,5 млн руб. от департамента здравоохранения Москвы.

Московская «ДНК-Технология», созданная сотрудниками ГНЦ «Института физики высоких энергий» и ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии ФМБА России» в 1993 году, получила пока лишь девять госконтрактов на поставку коронавирусных тест-систем на сумму 4,58 млн руб. До 2019 года среди учредителей этой организации был Рахим Хаитов — иммунолог, академик РАН, главный внештатный аллерголог-иммунолог Минздрава РФ.

Еще один производитель тестов, АО «Вектор-Бест», создан в 1990-х на базе научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Крупнейший контракт этого года, в том числе и на реагенты для тестов на коронавирус, фирма заключила на сумму 178,6 млн руб. в начале апреля с Федеральным центром гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.

Подмосковная компания «Медипалтех» все госконтракты в 2020 году имеет только на связанные с коронавирусом тесты. Организация входит в группу компаний «Медипал», которая была создана в 1994 году и специализируется в основном на поставках препаратов в области иммунобиологии. Входящий в эту группу ООО «Медипал-онко» — крупный поставщик медикаментов для госучреждений.

«Мы можем констатировать, что к освоению бюджетных средств на поставку тестов на COVID-19 допущены состоящие в закрытом перечне компании, которые в большинстве своем имеют четкие связи с представителями власти, — считает Илья Шуманов. — Иногда ситуация принимает крайние формы, когда государственные контракты на поставку дефицитных тестов на COVID-19 осваивает узкий круг бизнесменов, имеющих либо дружеские контакты с первыми лицами страны или находящихся в родственных связях с высокопоставленными чиновниками. Отдельным паттерном можно выделить компании, поставляющие тесты на проверку COVID-19, которые созданы действующими или бывшими чиновниками от медицины, очевидно монетизирующие свои связи и контакты, полученные в госсекторе». По мнению антикоррупционного эксперта, в период эпидемии коронавируса такой подход повышает затраты на ликвидацию последствий от эпидемии и снижает эффективность государственных усилий по ее сдерживанию.