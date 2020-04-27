Страны смягчают карантинные ограничения

По данным Университета Джона Хопкинса, число подтвержденных случаев коронавируса во всем мире в понедельник превысило 2,9 млн человек, более 206 тыс. человек умерли. На долю США приходится около трети от случаев заражения COVID-19 (более 965 тыс.) и около трети смертей (почти 55 тыс.). Однако после нескольких недель закрытия в ряде штатов (Аляска, Джорджия, Теннесси, Техас и Южная Каролина) салоны красоты, магазины и другие компании, занимающиеся товарами и услугами не первой необходимости, вновь начали принимать клиентов в выходные дни. При этом некоторые жители и владельцы бизнеса считают, что это небезопасно, а представители общественного здравоохранения предупреждают, что поспешное снятие ограничений может привести к новому росту числа заболевших.

В наиболее пострадавших от коронавируса штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси губернаторы по-прежнему сообщают о значительном количестве новых инфицированных и смертей, хотя и там есть признаки замедления распространения вируса.

В воскресенье губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо рассказал о плане поэтапного снятия карантина в случае 14-дневного снижения уровня госпитализированных, основанном на рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Власти других стран также работают над планами ослабления ограничений. Так, Южная Корея сообщила о 10 новых подтвержденных случаях и одной новой смерти от коронавируса 27 апреля. Уже более недели в стране выявляется менее 20 новых заболевших. Правительство дало понять, что учащиеся скоро смогут вернуться в классы. Учебный год начался в стране 2 марта, и с апреля ученикам пришлось перейти на онлайн-обучение.

«Мы не должны ставить под угрозу здоровье учащихся, но мы не можем держать их дома в ожидании конца коронавируса», — заявил в понедельник премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн. Он сказал, что правительство в начале мая обнародует график открытия школ.

В Китае правительство также ослабило блокировки, поскольку количество выявленных заболевших все меньше. Страна пытается вернуть экономику в нужное русло, так как в марте прибыль промышленных предприятий упала на 34,9% по сравнению с предыдущим годом.

В Великобритании премьер-министр Борис Джонсон вернулся на работу, после того как сам прошел лечение от коронавирусной инфекции. Джонсон заявил, что страна переживает пик пандемии, и призвал людей продолжать соблюдать принятые меры. При этом правительство скоро объявит план по их ослаблению, так как количество заражений начинает уменьшаться.

Япония сообщила о наименьшем числе случаев за месяц. 7 апреля страна объявила чрезвычайное положение в Токио и других городах, а затем распространила его по всей стране. В понедельник правительство заявило, что 26 апреля в Японии было зарегистрировано 203 новых случая заболевания.

Гонконг и Тайвань не сообщили ни о каких новых случаях коронавируса в понедельник. В Гонконге нулевой показатель фиксируется второй день подряд, а Тайвань не заявлял о новых случаях с 12 апреля.

Правительство Индии на днях заявило, что может открыться часть магазинов, но торговые центры пока должны оставаться закрытыми. Страна ввела общенациональную блокировку в марте. Она должна продлиться до 3 мая.

Вьетнам сообщил о двух новых больных коронавирусом за последние 10 дней. В конце прошлой недели там начали открываться рестораны и магазины, и правительство начало смягчать ограничения по передвижению граждан.

Серьезно пострадавшая от коронавируса Италия в воскресенье объявила график снятия блокировок. Премьер-министр страны Джузеппе Конте сказал, что это будет происходить поэтапно, при условии, что социальная дистанция будет поддерживаться на расстоянии примерно в метр. «Если вы любите Италию, держитесь на расстоянии», — заявил Конте.