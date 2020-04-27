В России два руководителя медицинских организаций выпали из окон

В Москве под окнами больницы была обнаружена погибшей ранее заразившаяся коронавирусом заведующая станцией скорой помощи подмосковного Звездного городка. В медучреждении она проходила лечение. В Красноярске из окна выпала врио главврача госпиталя ветеранов войн, сообщают СМИ.

По данным телеканала РЕН, инцидент в Москве произошел 24 апреля. Telegram-канал «112» уточняет, что в московскую 83-ю больницу заведующую СМП Звездного городка положили 20 апреля. Она была одной из медиков, заразившейся COVID-19. Отмечается, что к произошедшему с руководителем медучреждения могут иметь отношение обвинения начальства в том, что «женщина не приняла достаточных мер для обеспечения безопасности своих сотрудников и допустила заражение коронавирусом нескольких медработников».

В Красноярске 25 апреля, по сообщению ТВК «Красноярск», врио главврача красноярского госпиталя ветеранов войн выпала из окна 5 этажа своего медучреждения. Женщина выжила и находится на лечении.

Источник телеканала сообщил, что падение произошло после селекторного совещания с главой краевого минздрава, на котором обсуждалось перепрофилирование одного из корпусов госпиталя на прием больных коронавирусом. Однако минздрав Красноярского края опровергает данную информацию.

«Информация о якобы проводимом в это время селекторе под руководством министра здравоохранения действительности не соответствует. Госпиталь ВОВ наряду с другими учреждениям здравоохранения является резервной госпитальной базой для пациентов с коронавирусной инфекцией. Персонал прошел обучение, учреждение обеспечено необходимыми средствами индивидуальной защиты. В настоящее время следственным органами проводится проверка по факту случившегося», — говорится в заявлении ведомства.

«События всякие могут быть: это весна, всеобщий стресс, возможно, что-то в семье — сложно сказать, что могло произойти. Селектор был обычный, отчет врачей, ничего такого сверхординарного там не было. Если бы мы после каждого такого селектора выбывали из строя, ничего хорошего бы не было, — цитирует «ТВК Красноярск» зампредседателя правительства Красноярского края и экс-главу госпиталя Алексея Подкорытова. По его словам, врио главврача лишь доложила во время совещания, что в госпитале пациентов с коронавирусом нет.