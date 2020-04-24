Глава ЦБ: раздача денег приведет к «взрыву» инфляции

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что если напечатать и раздать населению страны деньги, это приведет к «взрыву» инфляции как в 90-е.

«Если представить, что мы как Центральный банк напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке. К чему это приведет? Я напомню 1990-е годы. Это приведет к «взрыву» инфляции, и люди, которые получат эти денежные знаки, им будет на них тяжело что-то купить», — цитирует ТАСС Набиуллину.

По мнению главы ЦБ, «падение внутреннего и внешнего спроса в текущем году будет существенно сдерживать инфляцию, что без дополнительных мер денежно-кредитной политики создает риски ее значительного отклонения вниз в 2021 году и на среднесрочном горизонте».

Напомним, согласно прогнозам Центробанка, который снизил сегодня ключевую ставку до 5,5%, инфляция в России составит 3,8–4,8% по итогам 2020 года и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем.