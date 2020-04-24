Швейцарский кардиохирург профессор Пауль Фогт анализирует ситуацию с COVID-19

О швейцарском кардиохирурге профессоре Пауле Фогте мы не раз писали на страницах Swiss Health Magazine. Его интервью всегда вызывали широкий резонанс в профессиональной среде: и когда он рассказывал о причинах внезапной смерти спортсменов, и когда — об уникальных кардио-операциях. Поэтому, решив собрать спектр мнений специалистов о новой короновирусной инфекции, мы в первую очередь обратились именно к профессору Фогту.

Текст публикуется полностью, без сокращений, хоть он и получился непривычно длинным, поскольку рассчитан на широкий круг читателей — не только специалистов , но и простых людей, интересующихся ситуацией в мире.

Профессор Фогт: «Почему я решил высказать свою точку зрения»?

Есть пять причин:

Более 20 лет мой фонд «EurAsia Heart – A Swiss Medical Foundation» ведет активную деятельность в Азии, почти год я проработал в Китае и уже 20 лет поддерживаю тесную связь с госпиталем «Union Hospital of Tongji Medical College/Huazhong University of Science and Technology» в Ухане в качестве приглашенного профессора (это одна из моих четырех профессур в Китае). Я и сейчас в контакте с Уханем. COVID-19 — это не только проблема, требующая искусственной вентиляции легких, вирус поражает и сердце. 30% всех пациентов, которые не выживают в отделении интенсивной терапии, умирают от кардиологических проблем. Последней возможностью терапии легочной недостаточности является инвазивный кардиологический или кардиохирургический метод: применение «ЭКМО», экстракорпоральной мембранной оксигенации, то есть подключение пациента к внешнему искусственному легкому, которое при данной клинической картине заболевания берет на себя функцию легких пациента, пока они не задышат самостоятельно. Меня спросили, что я думаю по поводу текущей ситуации, и я решил ответить подробно, чтобы моя позиция по этому вопросу была предельно ясна. Как многочисленные публикации в СМИ, так и огромное количество комментариев читателей следует воспринимать критически, обращать внимание на противоречия с точки зрения фактов, морали, расизма и евгеники. Нам срочно нужен анализ происходящего, основанный на достоверной информации, тщательно собранных данных.

Представленные здесь факты взяты из рецензируемых научных медицинских журналов, причем многие из них были известны уже в конце февраля. Если бы их приняли к сведению, мы могли бы разделить идеологию, политику и медицину. Швейцария сегодня не была бы в таком плачевном положении: мы не занимали бы второе место в мире по количеству позитивных по COVID-19 граждан и значительно меньше людей погибло бы в результате этой пандемии. Наша экономика избежала бы частичной или временной блокировки, и, как следствие, дискуссий о том, как нам из этой блокировки выбираться.

Я декларирую, что изучил все упомянутые мной научные работы в оригинале и могу их предоставить в случае необходимости.

Понятно, что каждый хочет понять, что происходит, каковы масштабы пандемии? Однако мониторинг ежедневной статистики – не самый объективный метод. Неизвестно, сколько людей контактировали с вирусом без последствий, а сколько действительно заболели.

Чтобы делать предположения о распространении болезни, важно знать количество бессимптомных носителей COVID-19. Для этого в начале пандемии нужно было проводить массовое тестирование. Этого не сделали, и сегодня можно только догадываться, сколько швейцарцев контактировало с вирусом. 16 марта 2020 года группа американских и китайских авторов опубликовала статью, где сказано, что из 100 COVID-позитивных лишь 14 попали под тестирование и, соответственно, в статистику. Остальные 86 — незадокументированными случаями. Думаю, Швейцария не отличается в этом плане от других стран и число зараженных COVID-19 у нас в реальности в 15–20 раз больше, чем показано в ежедневных расчетах.

Чтобы оценить масштаб пандемии, нам потребуются другие данные:

точное, обоснованное определение диагноза «страдающий от COVID-19»: а) положительный лабораторный тест + симптомы; б) положительный лабораторный тест + симптомы + соответствующая картина КТ легких; или c) положительный лабораторный тест, отсутствие симптомов, но соответствующая картина КТ легких;

количество пациентов с COVID-19 в общем отделении;

количество пациентов с COVID-19 в отделении интенсивной терапии;

количество вентилируемых пациентов с COVID-19 на ИВЛ;

количество пациентов с COVID-19 на ЭКМО;

количество умерших от COVID-19;

количество инфицированных врачей и медсестер.

Нагромождение чисел, которые сегодня транслируют СМИ, — приблизительное необъективное отражение текущих событий. Сенсация — не то, в чем мы нуждаемся. Оторванная от практики статистическая оценка происходящего — занятие, на мой взгляд, аморальное.

2. Это обычный грипп?

Так что это — грипп, который мы наблюдаем каждый год, или опасная болезнь, требующая жестких мер? За ответом не нужно обращаться к аналитикам, они не видели ни одного пациента. Спросите людей на передовой!

Ни один из моих коллег за последние 30 или 40 лет (зависит от возраста врача, иными словами, за всю свою медицинскую практику) не попадал в условия работы, когда:

клиники заполнены пациентами с одним и тем же диагнозом; отделения интенсивной терапии заняты больными с одним и тем же диагнозом; 25-30% врачей и медсестер болеют тем же, чем пациенты, которых они лечат; не хватает аппаратов ИВЛ; решение о госпитализации зависит не столько от медицинских параметров, сколько от наличия медикаментов и аппаратуры; у всех тяжело больных клиническая картина одинакова; смерть всех тех, кто умер в реанимации, однотипна; постоянная угроза нехватки лекарственных препаратов и медицинских материалов.

Для меня ясно: причина всего этого — опасный вирус.

Утверждение, что он также опасен, как обычный грипп, и уносит такое же количество жизней, и что мы не знаем, кто умирает от COVID-19, а кто от сопутствующих патологий — не выдерживает критики.

Давайте сравним симптомы гриппа и болезни, вызванной COVID-19. Почему раньше было понятно, что при гриппе все пациенты умирают от гриппа и никогда – «с»? С чего это вдруг в контексте пандемии COVID-19, мы, врачи, внезапно поглупели настолько, что больше не можем различить, умирает ли пациент «с» или «от» вируса, если при этом у него типичная клиника, типичные лабораторные данные и типичный картина КТ легких? Когда дело касалось диагноза «грипп», все пребывали в состоянии полной боевой готовности, проводили полную диагностику и всегда были уверены: нет, при гриппе все умирают «от» и только при COVID-19 — не только «от», но и «с».

Если в Швейцарии в течение одного года было зарегистрировано 1600 случаев смерти от гриппа, то речь шла о 1600 летальных случая за 12 месяцев (без профилактических мер). А COVID-19, не смотря на массовое противодействие, унес 600 жизней за один (!) месяц. Радикальные контрмеры снижают его распространение на 90% — представьте, по какому сценарию все бы разворачивалось без них. И еще: за месяц в Швейцарии более 2200 пациентов госпитализированы по поводу COVID-19 и около 500 одномоментно помещены в различные отделения интенсивной терапии. Никто из нас не сталкивался с таким в контексте гриппа.

Около 8 % персонала, контактирующего с больными гриппом, также заражаются гриппом, но никто не умирает. COVID-19 инфицировано от 25 % до 30 % врачей и медсестер, и многие из тех, кто, оказывает медицинскую помощь пациентам с COVID-19, умерли от той же самой инфекции.

Попробуйте найти страшные цифры по гриппу! Их нет. Все, что вы обнаружите, это оценочные данные: приблизительно 1000 или 1600 в Швейцарии; около 8000 в Италии; около 20000 в Германии. FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов в США) изучило, сколько пациентов из 48000 случаев смерти от гриппа за один год в США действительно умерло от классической гриппозной пневмонии. Оказывается, к категории «смерть от пневмонии» были отнесены все возможные клинические картины, в том числе пневмония новорожденного, развившаяся вследствии аспирации амниотической жидкости во время родов. В результате анализа FDA количество пациентов, которые умерли от гриппа, снизилось с 48 000 до 10 000.

Мы не знаем точного количества пациентов, умирающих ежегодно от гриппа в Швейцарии.

И это несмотря на: супердорогие системы сбора данных, бессмысленный двойной и тройной сбор данных (клиниками, медицинскими страховыми компаниями и другими администраторами здравоохранения), бесполезную, но дорогостоящую систему DRG (новая тарифная система Швейцарии для стационарных услуг по оказанию неотложной соматической помощи), производящую, как показывает практика, только нелепости. У нас даже нет данных о точном количестве пациентов, госпитализированных в месяц по поводу гриппа! Зато тратим миллионы и миллиарды на переоцененные и непродуктивные ИТ-проекты.

Итак, исходя из фактов, которыми мы располагаем сегодня, речь не может идти о традиционном гриппе. Поэтому беспрепятственное инфицирование населения не является рецептом, которым уже воспользовались Великобритания, Нидерланды и Швеция и друг за другом отказались от него.

Статистические данные за март не отражают того, что на самом деле важно. Мы на пороге плавного выхода из эпидемии или на пороге катастрофы? Жесткие меры приводят к тому, что кривая становится более плоской. Но важна не только высота кривой. Область под кривой – вот что в конечном итоге отражает количество смертей.

3. «Умирают только старые и больные»

Проценты – сопутствующие диагнозы – мораль и ЕВГЕНИКА

В Швейцарии возраст умерших пациентов составляет от 32 до 100 лет. Согласно некоторым отчетам, дети тоже умирали от COVID-19. Какой процент летальности — 0,9%, 1,2% или 2,3% – важно разве что для статистиков. А для нас имеет значение абсолютное количество смертей, вызванных этой пандемией. 5000 смертей – это «не плохо», если они составляют лишь 0,9% от всех носителей COVID-19? A 5000 умерших, если они представляют 2,3 % всех носителей COVID-19 — это уже хуже? Средний возраст умерших пациентов составляет 83 года. И многие — слишком многие в нашем обществе! – считают это не большой потерей. Нам свойственно безмятежное отношение, я бы даже сказал, эдакая щедрость в оценках, когда умирают другие. Но тут же поднимается крик и начинается поиск виновных, когда смерть приближается к нам лично или касается наших родных и близких.

Долгая и качественная жизнь — достояние швейцарцев, результат вложенных средств и усилий в здравоохранение. Мы можем дожить до старости с тремя сопутствующими диагнозами. И именно эта ценность вдруг так предательски обесценивается!

Если обследовать тысячу людей, считающих себя здоровыми, старше 65 лет и столько же старше 75, то большинство в обеих возрастных категориях после проверки обретут по нескольку новых диагнозов, в первую очередь, таких как высокое давление и повышенное содержание сахара.

Некоторые публикации в СМИ и комментарии читателей под ними (по сути — евгенические) переходят все границы морали и напоминают об известных временах. Надо ли уточнять, что я имею в виду? Поражен, что СМИ не дают ясную и правдивую информацию по вопросу пандемии. То же касается и политиков, не считающих необходимым адекватно оценивать происходящее.

4. Пандемия была предсказана

Была ли Швейцария минимально подготовлена к этой пандемии? Нет.

Были ли приняты какие-либо меры предосторожности, когда эпидемия разразилась в Китае? Нет.

Было ли известно, что пандемия распространится по всему миру? Да, она была предсказана еще в марте 2019 года.

SARS был в 2003 году.

MERS — в 2012 году.

В 2013 году в немецком бундестаге обсуждались сценарии будущих стихийных бедствий, а также действия в случае коронавирусной пандемии SARS.

В 2015 году исследователи из трех университетов США, из Уханя и итальянский исследователь из Варезе опубликовали результаты совместной экспериментальной работы по разработке вакцин и моноклональных антител, чтобы встретить во всеоружии следующую пандемию. Для этого они создавали в лаборатории синтетические коронавирусы и заражали ими клеточные культуры и мышей.

В конце 2014 года правительство США на год приостановило исследование MERS и SARS из-за опасности таких исследований.

В 2015 году Билл Гейтс выступил с известной речью, в которой заявил, что мир не готов к следующей коронавирусной пандемии.

В 2016 году появилась еще одна исследовательская работа, посвященная коронавирусам. «Конспект» этой публикации, просто «тает во рту»! Настолько точно описывается то, что сейчас с нами происходит…

“В отношении коронавирусов типа атипичной пневмонии SARS, данный подход указывает, что вирусы, использующие шиповидные белки WIV1-CoV, способны инфицировать культуры альвеолярного эндотелия человека напрямую без последующей адаптации. Хотя данные в живом организме показывают затухание относительно SARS—CoV, увеличенная репликация в присутствии ангиотензин-превращающего фермента типа 2 в живом организме человека позволяет предположить, что вирус обладает значительным патогенным потенциалом, который не выявлен в действующих моделях в случае мелких животных.”

В марте 2019 года эпидемиологическое исследование Пэн Чжоу из Уханя показало, что изменения в биологии коронавирусов у летучих мышей в Китае позволяют предположить, что вскоре произойдет еще одна пандемия «короны». Конечно, невозможно угадать, когда и где, но то, что Китай станет горячей точкой – сомнений не было!

Восемь предупреждений в течение 17 лет, более чем конкретных и понятных. И это действительно случилось! В декабре 2019 года, 9 месяцев спустя после предупреждения Пэн Чжоу. Зарегистрировав 27 пациентов с атипичной пневмонией, китайцы проинформировали ВОЗ. И уже 31 декабря Тайвань запускает свою цепочку реагирования, состоящую из 124 мер — протокол был полностью опубликован 3 марта 2020 года. Не на тайваньско-китайском языке в малоизвестном азиатском медицинском журнале, нет, — по-английски в «Journal of American Medical Association», в сотрудничестве с Калифорнийским университетом. Его мог и может прочесть любой из нас! Единственное, что для этого нужно было сделать: после 31 декабря 2019 года набрать «bat + coronavirus» в «PubMed» Национальной медицинской библиотеки США и получить доступ ко всем данным. И следить за публикациями до конца февраля 2020 года, чтобы знать: 1) чего ожидать и 2) что делать.

Так, например, Узбекистан отозвал 82 своих студента из Уханя уже в декабре и поместил их всех в карантин. 10 марта я, находясь в Узбекистане с миссией Фонда, предупредил Швейцарию: членов парламента, Федеральный совет, Федеральное ведомство здравоохранения и СМИ о необходимости срочно принимать меры. И что сделала Швейцария после того, как Китай уведомил ВОЗ 31 декабря 2019 года? Наше правительство, наше федеральное ведомство здравоохранения, наши эксперты — все они сделали вид, что ничего не происходит!

Конечно, ситуация деликатная. Стоит ли сразу информировать население, сеять панику? Это понятно. Но то, что точно можно было сделать, так это изучить работы китайских ученых и совместные китайско-американские, опубликованные в ведущих американских и английских медицинских журналах. Без лишней паники пополнить запасы необходимых для этого случая медикаментов и оборудования. То, что Швейцария со своей знаменитой системой здравоохранения стоимостью 85 миллиардов находится на грани после «легкого встречного ветерка», испытывает дефицит масок, дезинфицирующих средств и медицинских материалов, не позор? Что сделала комиссия по пандемии? Ничего! Не она ли, потерпев полное фиаско, требует проведения расследования парламентской комиссии (PUK)? Только в состав PUK (комиссия по расследованию, созданная парламентом для аудита государственных органов) должны войти не только политики, но и эксперты из области медицины – вирусологи, иммунологи, врачи интенсивной терапии, медицинские статисты…

Разруха в медицине продолжается. Ни одна из мер, успешно применённых Сингапуром, Тайванем, Гонконгом и Китаем не была реализована у нас. Никакого закрытия границ, никакого пограничного контроля, каждый мог и может спокойно въехать в Швейцарию без всякой проверки (сам убедился, вернувшись 15 марта). Австрийцы закрыли границу со Швейцарией. Итальянское правительство остановило движение по Швейцарским федеральным железным дорогам в конце марта. Но карантина для людей, въезжающих в Швейцарию, нет до сих пор.

А может кто-то пробовал получить консультацию у исследовательской группы в Беллинцоне? Того самого, соавтора научных работ о синтетических коронавирусах, упомянутых выше? Как могло случиться, что господин Ланзавеккья во время телевизионного интервью в Тичино 20 марта говорит, что вирус чрезвычайно заразен и чрезвычайно устойчив, а 22 марта (всего два дня спустя) федеральное ведомство здравоохранения сообщает о «проблеске надежды»?

Как могло случиться, что 6 марта в журнале «Science» была опубликована совместная работа американских и китайских авторов о том, что единственной эффективной мерой является одновременное закрытие границ всеми странами и ограничение на перемещение в каждой отдельной стране (это может ограничить распространение вируса на 90%), а Федеральный совет и Федеральное ведомство здравоохранения сообщают, что закрытие границ бесполезно, «потому что большинство людей все равно заразятся дома».

Решили, что носить маску необязательно, но не потому, что она неэффективна. Просто вы, дорогие органы управления, не смогли предоставить людям достаточное количество масок. Это было бы смешно, если б не было так трагично: вместо того, чтобы признать свои собственные упущения и незамедлительно исправить их, вы предпочли вызвать немецкого посла на ковер. (связано с задержанием 42000 медицинских масок на границе с Германией и является серьезным дипломатическим актом). Чтобы ему сказать что? Что швейцарская система здравоохранения стоимостью 85 миллиардов не имеет масок для защиты своих граждан, медсестер и врачей?

Серия мучительных недоразумений продолжается. Дезинфицировать руки рекомендовали еще в эпоху «испанки», потому что это эффективно. Мы, в Швейцарии, услышали от лиц, принимающих решения, хоть слово об эффективности тех или иных кожных антисептиков? К сожалению, нет. Хотя 6 февраля 2020 года в журнале «Journal of Hospital Infection» было опубликовано резюме из 22 статей, в которых сообщалось, что коронавирусы могут сохраняться до 9 дней на металле, пластике и стекле, и указывалось, какие дезинфицирующие средства убивают вирус за 1 (!) минуту. Это в первую очередь этанол от 62% до 71%. Но пандемическое хранилище, где должен был храниться этанол, ликвидировано в 2018 году.

Когда Федеральному ведомству здравоохранения стали, наконец, очевидны масштабы пандемии, оно объявило: тяжелые пациенты имеют плохие шансы на выживание даже в отделениях интенсивной терапии (очевидно для того, чтобы не встал вопрос о наличии коек в реанимационных отделениях клиник в Швейцарии). Это заявление находится в явном противоречии по меньшей мере с четырьмя ранее опубликованными научными работами, согласно которым от 38% до 95% пациентов с COVID-19, госпитализированных в отделения интенсивной терапии, затем выписываются домой.

Можно продолжать приводить примеры, но я не буду. Совершенно очевидны две вещи: с 2003 года об опасности возникновения пандемии объявляли минимум 8 раз. И после того, как 31 декабря 2019 года ВОЗ сообщила о ее начале, было два месяца, чтобы изучить данные и сделать правильные выводы. Как, например, Тайвань с его 124 пунктами мер — страна, которая имеет наименьшее число инфицированных и погибших, и ей не пришлось «блокировать» экономику.

Меры азиатских стран были классифицированы как невыполнимые для нас по политическим, этическим, демократическим и прочим причинам. И одна из них — отслеживание зараженных людей. Просто смешно! В обществе, которое легко передает свои личные данные в iCloud и Facebook. Отслеживание? Нет, мы не такие! Когда я схожу с трапа самолета в Ташкенте, Пекине или Янгоне, не проходит и 10 секунд, как Swisscom (Швейцарский телефонный провайдер) приветствует меня в этой стране. Отслеживание? Нет, у нас такого не бывает!

Впрочем, некоторые страны обошлись без жестких мер вообще. Что касается Швейцарии, то здесь были приняты меры полужесткие и не вовремя, что фактически поспособствовало быстрому инфицированию населения. После чего страна все же перешла к жестким мерам. Возможно, при своевременном реагировании нам не пришлось бы предпринимать таких мер, и никто бы не ломал голову: как теперь быть? Я не хочу говорить об экономических последствиях этих ошибок.

5. Политические аспекты — пропаганда

Почему Швейцария не смотрит на Азию? У нас было предостаточно времени, чтобы сделать выводы. Или иначе: как Швейцария смотрит на Азию? С большой долей высокомерия, игнорируя достоинство других, не европейских стран. Типично швейцарский подход.

Си Цзиньпин был весьма любезен, когда сказал, что благодаря своему «нарциссизму» Европа быстро стала глобальным центром пандемии. Я бы добавил: из-за своего высокомерия, невежества и показушного всезнайства. В колонках комментариев все больше и больше читателей отмечают, что при таком высоком показателе инфицированных COVID-19, с одним из самых высоких показателей смертности, мы можем закругляться с желанием постоянно учить других.

Европа неисправима! В Америке – хотя бы ученые и некоторые журналисты – реагируют здраво. Америка, к примеру, признала превосходную научную работу китайских авторов по COVID и опубликовала ее в своих лучших медицинских журналах. Даже в «Foreign Affairs», самом солидном журнале по международной политике, появились такие заголовками, как: «Чему мир может научиться у Китая» и «У Китая уже есть приложение на смарфоне, а у остального мира еще нет плана действия»; или «Международное сотрудничество ученых — пример того, как нужно сотрудничать и в других областях, поскольку в мире все взаимосвязано»… Даже часто цитируемый Энтони Фаучи, главный вирусолог Трампа, высоко оценил совместную работу с китайскими коллегами в последнем выпуске «Foreign Affairs».

Тот факт, что политическое руководство США не реализовало эти меры, не проблема ученых, которые (в том числе и ВОЗ), высоко оценили безупречную работу китайцев на местах: «они точно знают, что делают» и «они действительно хороши в этом». Немецкий журнал «DER SPIEGEL», в свою очередь, опубликовал статью под названием «Смертельное высокомерие», подразумевая при этом не Америку, а надменную Европу.

Каковы факты?

1) После эпидемии атипичной пневмонии (SARS) в Китае была установлена программа мониторинга, которая должна как можно раньше сообщать о заметном увеличении случаев атипичной пневмонии. Когда у 4 пациентов в этой стране с гигантским населением в течении короткого времени обнаружили атипичную пневмонию, система мониторинга включила сигнал тревоги;

2) 31 декабря правительство Китая проинформировало ВОЗ после того, как у 27 пациентов в Ухане (другие источники говорят о 41) диагностировали атипичную пневмония, но еще не было ни одного летального исхода;

3) 7 января 2020 года та же команда Пэн Чжоу, которая предупредила о пандемии коронавируса в марте 2019 года, поделилась с миром полностью определенным геномом возбудителя, чтобы как можно быстрее разработать наборы для исследований по всему миру (вакцинация и моноклональные тела);

4) Вопреки рекомендации ВОЗ, в январе китайцы заблокировали Ухань, закрыв выезды и введя комендантский час.

Я не буду углубленно рассматривать другие меры, предпринятые в Китае. По мнению международных исследовательских групп, благодаря этим ранним и радикальным мерам Китай спас жизни сотням тысяч своих граждан.

31 декабря 2019 года Тайвань прекратил все полеты из Уханя. Другие 124 меры, принятые на Тайване, своевременно опубликованы в журнале «Journal of American Medical Association». Надо было только принять их к сведению.

Без сомнения, структура командования и контроля в Китае привела к умалчиванию важной информации в самом начале, но позже, когда необходимо было действовать, чтобы сдержать пандемию, она, наоборот, сработала четко и эффективно. То, как обращались с офтальмологом Ли Вэньляном, ужасно, но это оправдано. Когда в 1918 году американский сельский врач Лоринг Майнер из округа Хаскелл в штате Канзас выявил нескольких пациентов с симптомами гриппа, тяжесть которых превышала все предыдущие случаи, он обратился в Службу общественного здравоохранения США и попросил поддержки. Ему отказали. Трое пациентов были призваны на военную службу, и Альберт Гитчелл, NCO — нулевой пациент, когда дежурил по кухне, распространил вирус среди солдат, для которой готовил еду, и которые затем были дислоцированы в Европу. Примерно через 40 дней в Европе уже насчитывалось 20 миллионов инфицированных и 20 000 умерших. Пандемия 1918 года привела к бОльшему количеству смертей, чем Первая Мировая Война.

Запад разгневан плохим обращением китайцев с Ли Вэньляном, но разве это не двойные стандарты? Какой «прием» оказывает сам Запад разоблачителям его, Запада, великих ценностей? Правительство Соединенных Штатов попыталось отфильтровать медицинскую информацию, направив ведущих вирусологов Америки к вице-президенту Майку Пенсу на предварительное обсуждение каждого их публичного заявления, о чем сообщает недавняя статья журнала «Science» под заголовком «Сделайте нам одолжение». Ситуация сравнима с ситуацией в Китае.

Политика — это одно, наука — другое. К концу февраля 2020 года появилось так много глубоких научных работ китайских ученых, в том числе в соавторстве с американскими учеными, что можно было понять опасность этой пандемии и предпринять все необходимые меры. Почему мы все упустили? Потому что ни политики, ни СМИ, ни большинство граждан не способны в такой ситуации разделить идеологию, политику и медицину. Вирусная пневмония является медицинской, а не политической проблемой. Но медицинские факты были проигнорированы в силу политических и идеологических мотивов, и Европа быстро превратилась во всемирный центр пандемии, где Швейцария на втором месте по количеству инфицированных на душу населения.

Политика и СМИ играют особенно бесславную роль. Вместо того, чтобы сосредоточиться на собственных проблемах, население отвлекают продолжающимися глупыми нападками на Китай. И как всегда, во всем виноваты Россия и Трамп. Совсем не обязательно любить Трампа, но для того, чтобы США сравнялись со Швейцарией по количеству летальных исходов от COVID-19 на душу населения, у них должны умереть 30 000 человек.

Как можно постоянно критиковать другие страны, занимая второе место в мире по дороговизне здравоохранения? И второе место по количеству инфицированных людей – с дефицитом масок, дезинфицирующих средств и медицинского оборудования? Пандемия не застигла Швейцарию врасплох — после 31 декабря 2019 года у нас было 2 месяца для принятия в срочном порядке всех необходимых мер. И, не устаю повторять, этому способствовали средства массовой информации. Освещение событий в СМИ исчерпывается приукрашенными сообщениями о том, что предпринял Федеральный совет и Федеральное ведомство здравоохранения и критикой других стран.

Бесконечные нападки на Китай: «во всем виноваты китайцы»! Любой, кто заявляет подобное, ничего не понимает в биологии и жизни вообще. Или «Все пандемии происходят из Китая». Уточню: испанский грипп фактически был американским гриппом, ВИЧ и вирус Эбола пришли из Африки, свиной грипп — из Мексики, эпидемия холеры 60-х годов с миллионами смертей — из Индонезии, MERS — с Ближнего Востока из центра Саудовской Аравии.

Да, SARS пришел из Китая. Но китайцы, в отличие от нас, извлекли из этой ситуации опыт. Как написал 27 марта 2020 года «Foreign Affairs»: «Прошлые пандемии выявили слабость Китая. Текущая продемонстрировала его силу».

Отовсюду только и слышно, что цифры, опубликованные Китаем по пандемии COVID-19, завуалированы и приукрашены. К чему это должно побудить нас? Сидеть и критиковать дальше? Или все-таки бежать и спасать Европу, принимая все надлежащие меры для защиты от опасной пандемии, которая происходит здесь и сейчас? Это к вопросу о логике бессмысленной политической болтовни. С постоянными заявлениями, что «китайцы все равно лгут», «Тайваню верить нельзя», «Сингапур, семейная диктатура, врут по-любому» с пандемией нам не справиться! Американский журнал «Foreign Affairs», который, конечно, сам по себе не является дружественным к Китаю, действует умнее. Вот что они пишут 24 марта 2020 года: «США и Китай могли бы сотрудничать, чтобы победить пандемию, антагонизм только ухудшит ситуацию». И 21 марта: «Мир должен объединиться, чтобы положить конец пандемии. К счастью, научное сотрудничество не знает границ».

Я приветствую критику Лукаса Берфусса, в частности, его заявление:

«Почему наши фабрики находятся не в Биберисте (коммуна в Швейцарии) как прежде, а в Ухане? И может ли это привести к недостатку не только целлюлозы, но еды и лекарств, информации и образования? –

Это утверждение бьёт не в бровь, а в глаз, и разоблачает наше высокомерие и невежество.

Разве недостаточно того, что в начале пандемии Запад свысока смотрел на китайцев, наблюдая с некоторым злорадством за их борьбой? Нужно ли теперь пытаться разглядеть в поддержке Китая политический заговор? На сегодняшний день он поставил западным странам 3,86 миллиарда масок, 38 миллионов защитных костюмов, 2,4 миллиона инфракрасных приборов для измерения температуры и 16000 аппаратов ИВЛ. Не предполагаемые притязания Китая на мировое господство, а провал западных стран привел к тому, что Запад буквально зависит от медицинских вливаний из Китая.

6. Откуда взялся этот вирус?

На земном шаре насчитывается около 6400 видов млекопитающих. Летучие мыши и летучие лисицы составляют 20% от популяции млекопитающих. Существует 1000 различных видов летучих мышей и летучих лисиц. Это единственные млекопитающие, которые могут летать, что объясняет возможность перемещения на большие расстояния. Они являются естественным резервуаром для множества вирусов. Вероятно, в процессе эволюции летучие мыши и летучие лисицы представляли собой входные ворота для вирусов в генеалогическом древе млекопитающих.

Существует множество опасных вирусов, которые передались от летучих мышей человеку и стали возбудителями многих заболеваний: кори, эпидемического паротита, бешенства, лихорадки Марбург, лихорадки Эбола и других, менее распространенных, но не менее опасных. Вирусы «от летучих мышей» неоднократно приводили к массовой гибели свиней, кур или птиц. Эти эволюционные биологические процессы происходили в течение миллионов лет. В ДНК здоровых людей определяются остатки вирусных генных последовательностей, которые были «встроены» в течение тысячелетий.

SARS и MERS активизировали исследования коронавирусов именно потому, что ожидалась новая эпидемия или пандемия коронавируса. Китайские ученые подробно изучили 22 из 38 известных и еще не классифицированных коронавирусов, об этом в том числе и публикации Пэн Чжоу по эпидемиологии коронавирусов летучих мышей в Китае и другие упомянутые ранее публикации американских авторов. Пэн Чжоу предсказал грядущую новую эпидемию коронавируса в марте 2019 года по следующим причинам:

1) высокое биологическое разнообразие в Китае;

2) большое количество летучих мышей в Китае;

3) высокая плотность населения в Китае и, как следствие, тесное сосуществование животных и людей;

4) высокая генетическая изменчивость летучих мышей, то есть, высокая вероятность того, что геном отдельных типов коронавирусов может самопроизвольно изменяться в результате случайных мутаций;

5) высокая активная генетическая рекомбинация коронавирусов, а именно: коронавирусы разных типов обмениваются между собой последовательностями генома, что затем может сделать их более агрессивными для человека;

6) многие из этих вирусов — коронавирусы, а также вирусы Эбола или Марбург — сосуществуют вместе в этих летучих мышах и могут случайно обмениваться генетическим материалом.

Пэн Чжоу также рассмотрел пищевые традиции китайцев, которые повышают вероятность передачи вирусов от животных к человеку (хотя это и не доказано). В марте 2019 года он предупредил о пандемии коронавируса в своей статье, написав, что не может точно сказать, когда и где это произойдет, но Китай с большой вероятностью станет «горячей точкой». Это очень смелое предсказание для ученого! Пэн Чжоу и его группа из Уханя продолжили исследования и, идентифицировав 7 января геном COVID-19, поделились им с миром.

Существует 4 теории о том, как этот вирус передался человеку:

Непосредственно от летучей мыши. Однако, вирус, которому вменяется в вину, что с него все началось (он генетически на 96 % соответствует нынешнему COVID-19) не может прикрепиться к рецепторам ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) 2 в легких. Ему необходим сам этот фермент для проникновения в клетки легких (а также в клетки сердца, почек и кишечника), чтобы их разрушить; От панголина — чешуйчатого млекопитающего, который был незаконно ввезен в Китай из Малайзии. Изначально он не вызывал заболевания, но в результате последовательных передач от человека к человеку, адаптировался к общим человеческим условиям благодаря мутации или адаптации и, наконец, смог закрепиться на рецепторах AПФ2 и проникнуть в клетки, которые и «начали» пандемию; Существует родительский штамм обоих вирусов COVID-19, который, к сожалению, до сих пор не обнаружен; Это синтетический лабораторный вирус. Он представляет собой именно то, что являлось предметом научных исследований, и его биологический механизм внедрения в клетки уже был подробно описан в 2016 году. Вирусологи, конечно, отрицают эту возможность, но не могут исключить ее. Подробности в недавно опубликованной «Nature Medicine» работе под названием «The proximal origin of SARS-CoV-2» Кристиана Андерсена.

При этом коронавирусы могут сожительствовать с вирусом Эбола в одной и той же летучей мыши, не индуцируя у нее развитие заболевания. С одной стороны, это интересно с научной точки зрения: иммунные механизмы против коронавирусов и вируса Эбола помогут объяснить, почему летучие мыши не заболевают, и открыть нечто, что важно для Homo Sapiens. С другой стороны, эти факты вызывают беспокойство, так как вследствие высокой активной генетической рекомбинации может образоваться «супервирус», который будет иметь более длительный инкубационный период, чем нынешний COVID-19, и высокую летальность как у вируса Эбола.

SARS имел 10% летальность, смертность от MERS составляла 36%. Тот факт, что SARS и MERS распространились не так быстро, как сейчас COVID-19, не заслуга Homo sapiens. Это просто удача. Утверждение о том, что вирус с высоким уровнем смертности не мог распространяться, потому что слишком быстро убивал своего хозяина, было верным в то время, когда «зараженный» верблюжий караван двигался от Сианя по Шелковому пути, и вследствие высокой смертности до следующего караван-сарая просто никто не добирался. Сегодня все происходит по щелчку. Люди охвачены плотными связями. Вирус, убивающий за 3 дня, несмотря ни на что, успевает распространиться по всему миру. Пекин и Шанхай знают многие, но мало кто из моих коллег и знакомых слышали об Ухане. Но видели бы вы, сколько иностранцев было в Ухане! В городе, который «никто не знает», и как молниеносно они рассредоточились по всему миру?

7. Что мы знаем? Чего мы не знаем?

Мы знаем, что:

1) это агрессивный вирус;

2) средний инкубационный период длится 5 дней; максимальный инкубационный период еще не ясен;

3) бессимптомные носители COVID-19 могут заражать других людей. При этом вирус является «чрезвычайно заразным» и «чрезвычайно устойчивым» (A. Lanzavecchia);

4) есть группы риска;

5) за последние 17 лет не удалось разработать ни вакцину, ни моноклональные антитела против коронавирусов (хотя бы одного из них);

6) так называемая «вакцинация против гриппа» дает минимальный эффект, хотя и была широко разрекламирована.

Мы не знаем:

1) создается ли иммунитет после перенесенной инфекции. Некоторые данные указывают на то, что иммуноглобулины класса G у людей могут вырабатываться с 15-го дня, что должно предотвратить повторное заражение тем же вирусом. Однако это еще не доказано;

2) как долго действуют защитные факторы предполагаемого иммунитета;

3) останется ли вирус COVID-19 стабильным или уже осенью по всему миру, аналогично обычной волне гриппа, распространится другой, слегка измененный COVID-19, против которого уже нет иммунитета;

4) поможет ли нам более высокая температура воздуха в летний период, так как оболочка COVID-19 нестабильна при более высоких температурах. Здесь следует упомянуть, что вирус MERS распространялся на Ближнем Востоке с мая по июль, когда температура была выше, чем у нас;

5) сколько времени потребуется для заражения популяции, чтобы значение R стало <1.

О чем здесь речь. Если в определенный момент времени протестировать 1 миллион человек в Цюрихе, то предположительно у 12–18 % людей тест на COVID-19 даст положительный результат. Чтобы лишить пандемию ее пандемического характера, значение R должно быть <1, то есть около 66% населения должно оказаться в контакте с вирусом и выработать иммунитет. Никто не знает, сколько месяцев пройдет, пока инфекция, затронувшая сейчас от 12% до 18% населения, достигнет 66%! Придется считаться с тем, что этот путь будет сопровождаться тяжелым течением болезни для некоторых пациентов.

6) сколько времени будем иметь дело с этим вирусом. Два отчета, которые не должны были стать достоянием общественности (План реагирования на COVID правительства США и отчет Имперского колледжа Лондона), независимо друг от друга пришли к выводу, что «изоляция» может продлиться до 18 месяцев;

7) будет ли этот вирус носить характер эпидемии / пандемии или превратится в эндемию;

8) у нас до сих пор нет признанной, широко применяемой, четкой терапии; впрочем, аналогичного лечения гриппа тоже никогда не было представлено.

Возможно, властям и СМИ стоит предоставить нам реальные факты, вместо появляющихся через день сообщений о том, что вот-вот появится вакцина.

8. Что мы можем сделать сейчас?

Возможно, Швейцарии удастся сдержать пандемию в целом или инфицирование населения продолжится, так как мы изначально не предприняли все необходимые меры по защите. Остается только надеяться, что цена такой «политики» не окажется слишком высокой, и что не очень много пациентов пострадают от долгосрочных последствий инфекции COVID-19, как, например, фиброз легких, нарушение метаболизма глюкозы и сердечно-сосудистые заболевания. Отсроченные последствия перенесенной SARS-инфекции фиксировались в течение 12 лет после предполагаемого выздоровления. Будем надеяться, что COVID-19 поведет себя иначе.

Отмена изоляции и возвращение к нормальной жизни, безусловно, является желанием каждого. Но никто не знает, какие могут быть негативные последствия такого шага — например, повторное повышение уровня заражения. Каждый шаг к смягчению изоляции — это шаг в неизвестность. Одно могу сказать точно: некоторые «бредовые идеи» якобы известных швейцарских экономистов допустить нельзя! Я имею ввиду активное заражение вирусом COVID-19 лиц, не принадлежащих к группам риска, чтобы ускорить иммунизацию населения и разблокировать экономику. Это могло прийти в голову только людям, не имеющим представления о биологии, медицине и этике. И вот почему:

Не может быть и речи о намеренном заражении миллионов здоровых людей агрессивным вирусом, о котором мы ничего не знаем — ни о степени ущерба в острой фазе заболевания, ни о долгосрочных последствиях; Чем больше количество вирусов в популяции, тем выше вероятность случайной мутации, которая может сделать вирус еще агрессивнее. Поэтому не следует активно способствовать увеличению количества вирусов на одну популяцию; Чем больше людей инфицировано COVID-19, тем выше вероятность того, что этот вирус полностью адаптируется к людям и станет еще более разрушительным. Предполагается, что это уже происходило раньше; Имея государственные резервы предположительно в 750 миллиардов, этически и морально предосудительно заражать миллионы здоровых людей по экономическим соображениям; Преднамеренное заражение здоровых людей агрессивным вирусом может обрушить один из фундаментальных принципов всей истории медицины: «не навреди», и это по исключительно краткосрочным экономическим «соображениям»! Как врач, я бы отказался участвовать в такой прививочной кампании.

Определение IgM и IgG антител COVID-19 в крови, сигнализирует нам о нейтрализации вируса COVID-19. Количественный и качественный анализ данных антител до сих пор изучался только лишь в небольшом клиническом исследовании с участием 23 пациентов. В настоящее время невозможно сказать, поможет ли массовое определение уровня антител в крови лучше управлять механизмом «изоляции», где сначала будет разрешено свободное перемещение граждан, уже переболевших или невосприимчивых к вирусу. Также неясно, когда этот метод получит клиническое обоснование и широкое применение.

9. Будущее

Пандемия вызывает много вопросов, связанных с политикой. «Foreign Affairs» с Дональдом Трампом и Энтони Фаучи на обложке от 28 марта 2020 года: «Чума скажет нам, кто мы есть на самом деле. Настоящие уроки пандемии будут политическими». И эти вопросы затронут национальные и международные аспекты. Но главный вопрос все же к нашей системе здравоохранения.

По количеству короновирусных пациентов на 1 миллион населения Швейцария — страна с бюджетом здравоохранения в 85 миллиардов — вышла на второе место в мире. Какой восхитительный позор! Основные и дешевые средства защиты в Швейцарии исчезли уже через 14 дней после начала эпидемии. Это происходит оттого, что самопровозглашенные «политики в сфере охраны здоровья», «экономисты в области здравоохранения» и «эксперты» в области IT тратят миллиарды на такие проекты, как электронное здравоохранение i-Health, электронные медицинские карты, неоправданно дорогостоящие информационные системы для клиник (поинтересуйтесь в кантональном госпитале в Люцерне!), инвестируют в тонны компьютеров и «Big Data» и таким образом выводят из системы здравоохранения миллиарды, предназначенные непосредственно на медицинские нужды. А медперсонал и FMH (Федерация швейцарских врачей), видимо, слишком глупы, чтобы попробовать противостоять этому. Они скорее предпочтут, чтобы их называли мошенниками и преступниками, что мы наблюдаем в прессе каждую неделю. Швейцария должна наконец провести расследование, сколько конкретно из 1 миллиона денежных средств направляется на медицинские нужды для непосредственной пользы пациента и сколько денег поступает не по назначению, в том числе в лоббистские ассоциации за пределами отрасли, которые бесстыдно и незаконно обогащаются на «пироге» в 85 миллиардов, забыв при этом о больных. И наконец, необходим адекватный контроль качества медицинских услуг.

Международные вопросы затрагивают в первую очередь наши отношения с Китаем и азиатским регионом в целом. Критические комментарии приветствуются, но постоянные бездумные нападки на другие страны не могут быть рецептом для совместной проработки глобальных проблем — я не могу назвать это «решением». (Автор статьи умышленно не использует термин «решение проблем», как это всегда делает Запад, высокомерно взяв на себя роль «решателя проблем» в мире.) Вместо бессмысленной пропаганды, возможно, следует разобрать ситуацию вместе с некоторыми авторами, которым действительно есть что сказать:

Панкадж Мишра: «Из руин империи» (Pankaj Mishra: „Aus den Ruinen des Empires“)

Кишор Махбубани: «Чудо Асеана. Катализатор мира», «Запад потерял это?», «Могут ли азиаты думать?» (Kishore Mahbubani: „The Asean Miracle. A Catalyst for Peace“, „Has the West lost it?“, „Can Asians think?“)

Ли Куан Ю: «Взгляд на мир одного человека» (Lee Kuan Yew: „One man’s view of the world“)

Давид Энгельс: «На пути к империи» (David Engels: „Auf dem Weg ins Imperium“)

Ноам Хомский: «Кто правит миром» (Noam Chomsky: „Wer beherrscht die Welt“)

Бруно Макаес: «Рассвет Евразии» (Bruno Macàes: „The Dawn of Eurasia“)

Джозеф Стиглиц: «Богатые и бедные» (Joseph Stiglitz: „Reich und Arm“)

Стефан Лессенич: «У нас потоп» (Stephan Lessenich: „Neben uns die Sintflut“)

Параг Ханна: «Будущее – за Азией» (Parag Khanna: „Unsere asiatische Zukunft“)

Рекомендация к прочтению этой литературы не означает, что я полностью согласен с авторами. Но для Запада, включая Швейцарию, было бы очень важно заменить виртуозное всезнайство, невежество и высокомерие на осведомленность, способность понимать и сотрудничать. Единственная альтернатива этой «гуманной» тактике – дождаться войны и попробовать устранить наших предполагаемых конкурентов с помощью оружия! Каждый может решить для себя, что он думает о таком «решении».

Будем надеяться, что у человечества улучшится память. Мечтать не вредно, спросите Вы? Да, не вредно!

То, что мы имеем сегодня – глобальный вызов всему человечеству! Следующая пандемия не за горами. И, может быть, она будет вызвана супервирусом и примет такие масштабы, которые нам страшно представить.

Перевод: Ирина Рейдес

Редакция SHM благодарит сайт профессионального сообщества «Врачи РФ» (www.vrachirf.ru) за сотрудничество и помощь при переводе материала.

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