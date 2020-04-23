В Екатеринбурге расселяют единственный хоспис

О грядущих изменениях в жизни клиентов единственного в Екатеринбурге хосписа сообщили в Фонде Ройзмана.

«Мы считаем, что переводить пациентов хосписа по домам — неправильно в любом случае. Первый екатеринбургский хоспис — единственное в городе учреждение, оказывающее паллиативную помощь, ему нет аналогов по качеству оснащения ни в Екатеринбурге, ни в Свердловской области. Пациенты отделения — часто зрелые люди с тяжёлыми заболеваниями, и лишение их внимательного ухода недопустимо», — говорят в Фонде.

В горздраве Екатеринбурга порталу E1.ru подтвердили информацию о расселении хосписа.

«Такое указание содержится в приказе министерства здравоохранения Свердловской области. Ориентировочно к 24 апреля к выписке готовят 10 человек. Выездные бригады паллиативной помощи при ЦГБ № 2 продолжат оказывать необходимую помощь пациентам на дому. Как только ситуация стабилизируется, паллиативное отделение больницы вновь будет перепрофилировано и будет готово принимать паллиативных пациентов Екатеринбурга», — сообщили чиновники.

В управлении здравоохранения добавили, что некоторые пациенты будут перенаправлены в другие медицинские учреждения области «с обеспечением максимальной безопасности и комфорта для них и их родственников».

Тяжелобольных пациентов могут перевезти в Арамиль в аналогичный центр, пишет ЕАН. По словам руководителей фонда, хоспис в Екатеринбурге и отделение в Арамиле — несравнимые вещи. Екатеринбургское отделение — это отдельно стоящее здание, с парком, с комнатой для прощания, с комнатой для посещений, с социальным работником и психологом. «Нужно понимать, что в Арамиле это просто койки, которые стоят рядом. Может быть, лучше коронавирусных туда отвозить?» — сказал агентству Евгений Ройзман.

«Предлагаю под госпиталь перепрофилировать Дворец Полпреда Президента, он все равно стоит пустой, а весь аппарат — на удаленку, — пишет он в Twitter. — Дворец идеально подходит. Отдельно стоящее здание, 12 000 кв. м., стоит полупустое, отсутствие полпреда даже не заметит никто».