Вспышку проверит ФСБ

Проверку в отношении руководства попросили провести работники одного из отделений стационара №3 Люберецкой областной больницы, в которой коронавирусом заразились 52 медика. Заявления сотрудники больницы направили директору ФСБ, а также руководителям МВД и Следственного комитета, сообщает РБК.

Авторы заявлений, которые являются сотрудниками неврологического отделения больницы, считают, что заражение медработников и членов их семей произошло из-за действий администрации лечебного учреждения. С 23 марта в отделение неврологии начали поступать пациенты из терапевтического отделения, у некоторых из которых были слабость, кашель и температура около 38°C. При этом письменного распоряжения о переводе пациентов в непрофильное отделение не было. Больные, у которых была клиническая картина коронавируса, лежали в отделении, пока тесты не подтвердили наличие COVID-19.

В отделении не было бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха и поверхностей, а когда среди сотрудников появились первые зараженные, стационар не закрыли на карантин. До 17 апреля у медиков не было средств индивидуальной защиты, но даже когда выдали костюмы, они оказались непригодны для работы с больными.

«Костюмы прозрачные, легко рвутся, материал похож на вату, масок выдали 30 штук, видимо, нам придется их стирать. До этого нам не выдавали ни масок, ни защитных костюмов, в то время как зараженные коронавирусом уже были. Респираторов у нас по-прежнему нет. Средств для дезинфекции нам дали очень мало, причем пояснили, что это до середины июня», — говорит один из авторов заявлений.

Непосредственно в отделении неврологии коронавирус подтвердился у восьми сотрудников. Но похожая ситуация была и в других непрофильных отделениях — всего в больнице заражены 52 медработника из отделений реанимации, гинекологии, хирургии, кардиологии и других.