ЦБ израсходовал более $222 млн на поддержку рубля за день

В понедельник 20 апреля Центробанк России потратил на поддержку курса рубля более $222 млн. Это самые большие дневные затраты с начала инвестиций весной 2020 года, пишет РБК со ссылкой на отчетность Банка России.

Так как сделки совершались расчетами следующего дня, расход этой суммы, эквивалентной 16,8 млрд руб., в отчетности отражен за 21 апреля. На 17 и 20 апреля на поддержку рубля с помощью иностранной валюты были потрачены суммы, эквивалентные 14,8 млрд руб.

Несмотря на рекордные затраты, рубль в эти дни продолжал опускаться относительно доллара. Так 17 апреля на закрытии торгов американская валюта стоила 73,99 руб. 20 апреля — 75,55 руб., 21 апреля — 77,08 руб.