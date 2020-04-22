Нефть марки Brent опустилась в цене до $16 за баррель

По данным Reuters, минимальных значений на торгах достигли марки нефти, производимые в странах Латинской Америки и индексируемые после перепродажи в WTI и Brent. Так, экспортная корзина нефти Мексики на закрытии торгов 20 апреля торговалась на уровне $2,37 за баррель. Спотовые расчеты для флагманской нефти Merey в Венесуэле составляли от $1 до $2 за баррель. Спотовые цены на нефть из Эквадора варьировались от $6 до $9. Цены на колумбийскую и бразильскую нефть остаются в диапазоне от $9 до $15.

Российская нефть марки Urals, по данным РБК 21 апреля в 9:36 мск упала до $7 за баррель, а к середине дня скорректировалась до $9,5, что соответствует уровню цен декабря 1998 года. При этом еще 20 апреля цены на Urals с поставкой в Северо-Западную Европу и Средиземноморье составляли $17,5 и $17,2 за баррель.

21 апреля министры энергетики стран ОПЕК+, ранее подписавших соглашение о снижении добычи нефти, провели консультацию из-за сложившейся ситуации, говорится в Twitter ОПЕК.

Согласно заявлению российского министра энергетики Александра Новака, «страны ОПЕК+ внимательно следят за ситуацией и имеют, в случае необходимости, все возможности для реагирования». Он также отметил, что давление на рынок нефти «будет сохраняться до начала действия соглашения ОПЕК+ в мае», снижения добычи странами вне соглашения и «облегчения ограничительных мер». По мнению Новака, ситуация с ценами имеет в том числе и спекулятивный характер.

«Но не стоит драматизировать ситуацию. Важно понимать, что это бумажный рынок, то есть торговля производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью. Котировки июньского фьючерса на Brent и WTI существенно выше, хотя тоже подвергнуты волатильности из-за общего негативного настроения на рынке», — заявил министр энергетики РФ.