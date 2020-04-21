Цена на нефть WTI возвращается в плюс после крупнейшего падения в истории

Срок действия майского контракта истекает с завершением торгов во вторник. Это заставляет инвесторов избавляться от майских фьючерсов WTI по любой цене. 20 апреля цена на них ушла в минус более чем на $37, ежедневное падение составило 306%. Спровоцировало обвал быстрое заполнением основного нефтехранилища США в Кушинге (Оклахома), куда свозят нефть из Западного Техаса.

При этом июньские фьючерсы WTI торгуются по цене около $21.

Азиатские фондовые рынки в начале торгов во вторник отреагировали на ситуацию с американской нефтью небольшим снижением. Индекс MSCI упал на 0,5%, а Nikkei — на 1%, в то время как облигации и доллар выросли. Нефть Brent торгуется по $25,25 c падением менее 2% к предыдущему дню.

Московская биржа сообщает, что 21 апреля приостановит на полдня торги фьючерсом нефти WTI с экспирацией 21 апреля 2020 «в связи с беспрецедентным падением цен на торгах».

Обвал WTI отражает не только текущую ситуацию со спросом и оказывает серьезное давление на производителей, но и заставляет инвесторов беспокоиться о кредитном кризисе (в случае коллапса энергетических компаний с крупной задолженностью) или системном кризисе финансирования.

«Исчезновение спроса, вызванное COVID-19, будет держать рынок нефти под давлением, — говорит глобальный рыночный стратег в JP Morgan Керри Крейг. — Даже если меры по сдерживанию распространения вируса ослабнут в ближайшие недели, мир на какое-то время будет завален нефтью».