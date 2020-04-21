Выживут только оппозиционеры. Что узнали россияне за два месяца

Иван Давыдов.

В официальном твиттер-аккаунте телепередачи «Вести» — видеоролик : «Московский полицейский одним ударом нокаутировал нарушителя самоизоляции». И действительно, нокаутировал храбрый страж правопорядка человека в наручниках, который до того, возможно, что-то там нарушал. Теперь сотрудники — не журналистами же их называть — новостной передачи государственного канала предлагают повосхищаться спортивной подготовкой полицейского.

Роликов таких в сети полно. Полицейские словно бы почувствовали, что пришло их время: крутят на глазах у детей родителей, которые рискнули, нарушая абсурдные запреты, прогуляться с детьми в пустом дворе. Грозят пистолетами человеку, вышедшему на улицу позаниматься спортом. Волокут в свой воронок старушку, осмелившуюся купить продуктов. Штрафуют бездомных.

Комментарии под роликами понятные. Никто почему-то, в отличие от сотрудников государственного телеканала, не любуется на красоту и стать охотников за людьми. Совсем другие чувства у обычных россиян это все вызывает.

Причины нахождения в лесу

Люди в массе своей разумнее, чем принято считать. Число ковид-диссидентов снижается с каждым днем, все осознают опасность, большинство готово мириться с неизбежными ограничениями, которые на чиновном новоязе до сих пор стыдливо называют «самоизоляцией». Но число запретов растет, большую часть этих запретов обосновать невозможно, некоторые очевидно вредны. При этом власти всех уровней и не пытаются ничего обосновывать.

15 апреля (дата здесь важна), начальник главного контрольного управления города Москвы Евгений Дачников сообщил «РИА Новости», что «прогулки с детьми являются нарушением режима самоизоляции и влекут за собой штраф». Какой опасностью чревата прогулка с детьми в пустом дворе, особенно если учесть, что эти самые дети неделями вместе с тобой сидят в тесной квартире? Никакой, конечно. Почему это запрещено? Да ни почему. Просто в мэрии так решили.

Число запретов растет, большую часть этих запретов обосновать невозможно, некоторые очевидно вредны. При этом власти всех уровней и не пытаются ничего обосновывать

«С детьми гулять нельзя, и без детей тоже нельзя. Есть определенные варианты, когда разрешено выходить на улицу. Других вариантов нет», — сказал глава контрольного управления. Вот и все объяснения.

В тот же день неутомимый Дачников рассказал про непослушных москвичей, которые продолжают затевать «шашлыки на природе и так далее». В Москве было холодно, шел неприятный мокрый снег, никто, разумеется, никаких шашлыков не затевал.

Правда, массовых скоплений людей избежать не удалось — это именно 15 апреля, из-за пропусков, как раз тогда введенных, рано утром на входе в метро возникли грандиозные человеческие пробки, последствия которых мы, к сожалению, непременно еще увидим в пандемийной статистике. Пробки эти показали, что пропуска ни для чего не нужны, вредны и опасны (до введения пропусков их не было, и как только пропуска перестали проверять, они исчезли). А еще они показали, что власть вообще не видит в подведомственном населении граждан — потому что никому в голову не пришло перед гражданами хотя бы извиниться.

Впрочем, когда власть пытается поиграть в объяснения, выходит даже, пожалуй, хуже. Обосновывая необходимость введения пропусков, в мэрии ссылались на недисциплинированность жителей, и утверждали, что больницы работают на пределе возможностей. Спустя неделю после введения пропусков, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что эта мера принесла свои плоды, рост числа заболевших удалось сдержать, нагрузка на больницы — в пределах нормы, и решено даже приостановить процесс переоборудования нескольких клиник под прием больных с коронавирусом. При этом число заболевших только растет, в рассуждениях мэра — явный логический сбой, но логический сбой — не повод, конечно, чтобы не ввести новые ограничения. Мэр как раз и ужесточил систему выдачи пропусков, ограничив в правах журналистов, военных и сотрудников спецслужб (любопытно, кстати, будет посмотреть, как чекисты ринутся делиться персональными данными с порталом мэрии, посмотрим), а срок пропускного режима продлил.

По словам председателя Комлесхоза Ивана Советникова, протоколы будут составлять в отношении тех, кто не сможет объяснить причину нахождения в лесу». Всем известно ведь, что вирусы растут на деревьях

Объяснений ждут от граждан, граждан заранее ведь назначили ответственными за пандемию. «Сотрудники Комитета лесного хозяйства Московской области и ГКУ «Мособллес» будут составлять протоколы об административных правонарушениях», сообщает пресс-служба Комитета. По словам председателя Комлесхоза Ивана Советникова, протоколы будут составлять в отношении тех, кто не сможет объяснить причину нахождения в лесу». Всем известно ведь, что вирусы растут на деревьях, и ничего опаснее прогулки в лесу представить себе нельзя.

Ну и вообще, красиво ведь звучит: «Объяснить причину нахождения в лесу»!

— Объясните, по какой причине вы находитесь в лесу?

— Знаете, мне кажется, я гриб. Во всяком случае, прав у меня примерно столько же, сколько и у гриба.

У этого текста — провокационный заголовок. Нет, я вовсе не хочу сказать, что только, ну, допустим, у сторонников Алексея Навального есть какой-то специальный иммунитет, способный защитить от нового вируса. Нет, увы, перед вирусом все равны и все беззащитны. В наших силах — только соблюдать разумные ограничения и мириться с безумными запретами, потому что безумные запреты подкрепляют дикие штрафы и полицейские дубинки.

Тут дело вот в чем: власть теперь всей России открыла тайну, которую до всякой еще пандемии отлично знали люди, пытавшиеся заниматься политикой и отстаивать собственные права. Одна из ключевых характеристик современной российской власти — это патологическая неспособность к диалогу с гражданами. В прежние, доковидные времена такой диалог имитировали, создавая фанерные институты и подкармливая фальшивых общественников. Теперь даже и на эти мелочи не размениваются. Всем — немотивированные запреты, непонятливым — штрафы и полицейский произвол.

Оно и неудивительно — чтобы такой диалог стал возможным, нужны честные выборы, зависимость власти от граждан, понимание того, что перед тобой граждане, а не «населенцы», по меткому выражению Глеба Павловского. Откуда бы всем этим диковинам в путинской России взяться?

Те, кого били на митингах, нарушая все мыслимые права, судили, сажали, шельмовали в пропагандистских телешоу, давно это поняли. Теперь пришло время почувствовать то же самое самым обычным людям: любителям утренних пробежек в парках, пенсионерам, домохозяйкам, сидящим с детьми. Даже лояльнейших православных умудрились превратить в критиков режима, не снизойдя до объяснений, не предложив компромиссов, и просто закрыв в десятках регионов храмы в канун главного христианского праздника.

Пришло время почувствовать то же самое самым обычным людям: любителям утренних пробежек в парках, пенсионерам, домохозяйкам, сидящим с детьми. Даже лояльнейших православных умудрились превратить в критиков режима

Никто, конечно, не знает сейчас, когда и чем это все кончится. Ни один человек, увы, не может быть уверен, что персонально для него это все кончится хотя бы сносно. Но среди тех, кто выйдет однажды на улицы переживших пандемию городов, сторонников действующей российской власти останется очень немного.

Впрочем, чтобы в этом убедиться, нет необходимости дожидаться окончания карантина. Пока губернаторы и вирусологи в понедельник докладывали Путину, как успешно Россия под его руководством борется с вирусом, сотни людей во Владикавказе вышли к зданию администрации, требуя отменить режим самоизоляции. Они, разумеется, не самоубийцы, но безработица и отсутствие реальной помощи от властей пугают не меньше, чем новая инфекция. Принципиальное нежелание идти на диалог эти настроения только подогревает. В Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Красноярске жители тоже митингуют — пока виртуально, в «Яндекс.Картах». Оппозиция объединяется и готовит большой митинг на YouTube в конце апреля.

Опции «разговор с людьми» в органчиках российских чиновников просто нет. А это значит, что протестов будет только больше.

Фото: t.me/ossetiaFB