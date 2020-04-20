Цена на фьючерсы WTI упали до минимума с 1999 года

Майские фьючерсы на нефть WTI на торгах в Азии упали в цене на 19%, достигнув стоимости менее $15 за баррель. Это рекордно низкий показатель, сравнимый с ценами 1999 года. Спад произошел на фоне опасений из-за быстрого сокращения количества мест для хранения нефти и близкого окончания майского контракта, которое произойдет во вторник, 21 апреля, пишет Bloomberg.

Июньские фьючерсы снизились более чем на 5% до $23,7. Нефть марки Brent снизила стоимость всего на 3%.

Отмечается, что покупатели в Техасе за WTI предлагают по некоторым поставкам лишь $2 за баррель. Это повышает риск того, что американским производителям вскоре придется платить покупателям, чтобы те забрали нефть. Ситуацию усугубляет то, что несмотря на сделку ОПЕК+ по снижению добычи с мая, спрос на ресурс все равно останется ниже предложения. При этом продолжает нарастать обеспокоенность, что складские мощности в США исчерпают свои ресурсы, говорится в примечании Australia & New Zealand Banking Group.