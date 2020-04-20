Серебряная вода и фильтрационные лагеря. Край, где «нет коронавируса»

Карантин по-таджикски

Ситуация в стране с 9-миллионным населением выглядит интригующей. Карантин в Таджикистане по факту существует, а ни одного зараженного коронавирусом нет.

Разумеется, есть искушение считать, что вовремя принятые руководством страны меры по защите сограждан дают столь замечательные результаты: закрыты границы для въезда-выезда иностранцев и лиц без гражданства, ограничено пересечение границ для машин с прицепами. С другой стороны, трудно поддаться такому искушению, когда точно не известно, сколько людей в стране было протестировано на коронавирус.

По данным министерства здравоохранения Таджикистана в период с 1 февраля по 13 апреля 7560 граждан страны въехали из-за рубежа и отправлены на карантин. 1836 из них, а также 5 иностранцев остаются под наблюдением врачей.

Чем объяснить столь удачное отсутствие заражения вирусом при таком значительном количестве вернувшихся из России мигрантов (именно они составляют подавляющее количество возвращающихся), власти не объясняют. При этом посольство России в Таджикистане сообщило о том, что среди гуманитарной российской помощи в Душанбе было передано 20 тысяч тест-систем

При этом нельзя сказать, что именно у таджиков есть какой-то особенный иммунитет к коронавирусу. 17 апреля посольство Таджикистана в Москве сообщило о смерти в России своего гражданина от COVID-19, это первый такой случай среди таджиков в России. Имя умершего Абдурахмон Джоми, он скончался 16 апреля и уже похоронен при содействии посольства и одного таджикского бизнесмена. Известно, что он проживал вместе с шестью земляками.

По данным посольства Таджикистана, еще 15 таджикских мигрантов в России заразились коронавирусом, часть из них уже вылечилась и выписана, другие еще остаются в больнице. Информагентство «Фергана.ру», ссылаясь на свои источники, сообщает о госпитализации 70 таджикских мигрантов в российских больницах.

В самом Таджикистане население, судя по официальным данным, «новой чумой» не заражается. Тем не менее некоторые лечебные заведения на карантин закрываются. В больнице в Джаборрасуловском районе около 400 человек находятся на карантине, поскольку в ней от пневмонии умер пациент. Больница в Гулякандозе также закрыта на карантин — там лежала жена скончавшегося в Джаборрасуловской больнице, и он навещал супругу, пока был в силах.

Официально никто не заражен. Но отмечены прецеденты помещения на карантин родственников умерших и лечивших их врачей. Один из умерших был похоронен медиками в неизвестном месте

Главный врач первой больницы Дилмурод Рахматуллоев сообщил, что сам лично находится рядом с больными, которые могли контактировать с умершим от пневмонии. Таджикские СМИ скрупулезно транслируют рассказ главврача: «В данное время в больницу никого не пропускают и никого не выпускают. Я сам нахожусь здесь и контролирую ситуацию <…> Каждые 2 часа всем измеряют температуру, организовано трёхразовое горячее питание — нас обеспечивает хукумат Джаборрасуловского района». Он добавил, что 11 медиков, у которых наблюдалась повышенная температура, отправили в инфекционное отделение в Худжанд.

«У них взяли анализ на коронавирус, и результаты — отрицательные у всех», — отметил Рахматуллоев.

СМИ Таджикистана сообщали в последние дни о нескольких других случаях смерти от легочных и сердечных заболеваний. Отмечены прецеденты помещения на карантин родственников умерших и лечивших их врачей. Один из умерших был похоронен медиками в неизвестном месте.

Никаких других свидетельств о ситуации в таджикской медицинской сфере, сложившейся в условиях мировой пандемии коронавируса, не приводится.

Ученые Института химии Академии наук Таджикистана откликнулись на предложение властей начать выпуск средств дезинфекции и занялись производством «серебряной воды» — жидкости с ионами серебра. Институт намерен поставлять свою продукцию на текстильные фабрики, которые занимаются пошивом медицинских масок. Академия рекомендует в воде с ионами серебра замачивать все защитные маски, халаты, а затем сушить и использовать их в обычном режиме. «У ионов серебра есть антибактериальные и антигрибковые свойства. Есть надежда, что у них будут и антивирусные свойства», — сказал сотрудник Академии наук Хамдам Кабков.

Совет улемов Исламского центра Таджикистана опубликовал «Решение номер 2» о временном запрете богослужения в стране, а также о запрете паломничества в 2020 году «во имя спасения от бедствия, подобного которому человечество не помнит»

Предпринимаются в стране и другие меры… К примеру, 10 апреля Духовное управление мусульман Таджикистана присоединилось ко всем мусульманам мира, чтобы совершить одновременную дуа (молитву) об освобождении мира от пандемии. Прочитать общую молитву об избавлении человечества от коронавируса предложил муфтият Казахстана.

17 апреля Совет улемов Исламского центра Таджикистана опубликовал «Решение номер 2» о временном запрете богослужения в стране, а также о запрете паломничества в 2020 году «во имя спасения от бедствия, подобного которому человечество не помнит». В документе приводится ссылка на священный Коран: «И не обрекайте себя на гибель» (сура Аль-Бакара, 195-й аят).

Указывается также на важность рекомендаций специалистов в сфере медицины. Как повелевал Всевышний: «...и если вы не знаете, то спрашивайте у ученых людей» (сура Ан-Нахль, 43-й аят).

Укрепить уверенность граждан Таджикистана и поднять их настроение призвано решение не приостанавливать футбольный чемпионат в стране. Газета The Guardian из страны-родоначальницы футбола с восхищением заметила по этому поводу: «Футбол [помимо Таджикистана] выжил лишь в нескольких странах, где продолжаются матчи в не очень престижных национальных чемпионатах: Белоруссии, Никарагуа и Бурунди». Почему-то британские журналисты забыли включить в этот список Туркмению.

От помощи не отказываемся

Не слишком доверяя официальной статистике, помогают Таджикистану многие иностранные государства, ближние и дальние.

США по программе Агентства по международному развитию (USAID) доставили 56 280 кг продуктов питания на сумму 171 тыс. долларов.

ЕС предоставит кредит в 30 млн евро, в частности, «на предотвращение экономических и социальных последствий пандемии коронавируса».

До этого Брюссель уже выделил Таджикистану 48 млн евро на эти цели. Также 11,3 млн долларов для противостояния коронавирусу выделил Всемирный банк.

33-летний Рустам Эмомали был избран спикером сената и стал вторым лицом в официальной иерархии страны, что является решающим этапом в семейном транзите власти. Планировались народные гуляния, но в последний момент их отменили

1 миллион евро на закупку защитной экипировки, оборудования и проведения тренинга для таджикских врачей дала Германия. 18 вагонов гуманитарной помощи пришло из Узбекистана, отправленных в соседнюю республику, как указывается, президентом страны Шавкатом Мирзиёевым. В состав груза вошли тысяча тонн муки, антисептические и дезинфицирующие средства, медицинские халаты, перчатки, маски, очки, бахилы, респираторы и пирометры. В соседней стране, очевидно, полагают, что если коронавирус официально даже не обнаружен, то все это может пригодиться…

Сын в помощь

Многие наблюдатели считают, что в судьбе коронавируса в Таджикистане могут наступить перемены после 18 апреля. В этот день сын 67-летнего президента страны Эмомали Рахмона, 33-летний Рустам Эмомали, был избран спикером сената и стал вторым лицом в официальной иерархии страны, что по всеобщему признанию является решающим этапом в семейном транзите власти (о транзите власти в Казахстане читайте здесь. — NT).

Таджикистан готовился к этому событию, на 18 апреля планировалось всенародное гулянье на день города в Душанбе — Рустам Эмомали был председателем (мэром) столицы. Но в последний момент оно было отменено, а все публичные массовые мероприятия после 18 апреля запрещены.

Понятно, что избрание преемника президента Таджикистана неловко было бы проводить в условиях карантина из-за угрозы распространения вирусной инфекции, не стали же в России проводить референдум по поправкам в Конституцию. Поэтому не исключено, что скоро таджикские власти все-таки решатся признать, что вирус в страну все-таки проник.

Пока же президент Рахмон распорядился обеспечить двухлетнюю заготовку пищевых продуктов для каждой семьи, объяснить населению, что надо строить теплицы на приусадебных участках, вовремя сеять овощи, зерновые и бахчевые для получения «трех-четырех урожаев». А еще он приказал разработать кредитно-налоговые льготы для поддержки уязвимых сфер экономики и отдельных слоев населения

Туркменистан: болезнь под запретом

В Туркменистане нет не только коронавируса, но даже и упоминания о нем до недавнего времени были запрещены. Правда, неофициально. Здесь все запреты и разрешения выглядят неофициальными. Поэтому их как бы не существует в природе и общественной жизни, а значит, нельзя оспорить либо сослаться на них.

Но 9 апреля президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочего совещания впервые произнес это запретное слово, дав ряд указаний «по предотвращению проникновения коронавируса в страну».

Он распорядился проанализировать состояние здоровья всех граждан Туркменистана и организовать профилактические медицинские исследования, также приложить максимум усилий по выявлению в стране случаев заражения коронавирусом. В связи с этим будут созданы специальные группы медицинских работников. По словам главы государства, начать работу следует с детских садов, средних и высших учебных заведений.

Будет ли это «выявление» коронавируса происходить путем тестирования, неизвестно.

Палаточный лагерь со сторожевыми вышками

Страна уже давно тотально закрыта от внешнего мира так, как не смогла сделать ни одна из соседних с Туркменией стран региона. Полностью прекращено любое сообщение со всеми странами Европы, Турцией, Ираном, Россией, Белоруссией, закрыты сухопутные границы с Узбекистаном и Казахстаном, морская — с Азербайджаном. Как пишет под псевдонимом информированный автор из Туркмении, «все туристы и студенты, прилетавшие в страну, принудительно и поголовно помещались на карантин, а последние рейсы из-за рубежа были перенесены в областной центр Туркменабат (бывший Чарджоу) на востоке Туркмении, где был создан центр фильтрации и карантина».

Карантинная зона огорожена сторожевыми вышками. Врачи, там работающие, жалуются, что купленные за свой счет маски охрана требует снимать при выходе из зоны: нельзя пугать местное население

Впрочем, сведения об условиях в этом палаточном лагере поступают самые разные... Несколько дней назад неподцензурная «Хроника Туркменистана» сообщила о семерых зараженных COVID-19. Если верить подробной видеозаписи, переданной из лагеря одним из там содержащихся, все семь больных находятся в отдельной, отгороженной от остальных, палате с отдельным входом, в котором городская санэпидемстанция проводит обеззараживание медработников. Лечение проводится вакциной H1N1 от свиного гриппа, используются кислородные подушки.

Карантинная зона огорожена сторожевыми вышками. Врачи, там работающие, жалуются, что купленные за свой счет маски охрана требует снимать при выходе из зоны: нельзя пугать местное население...

На днях стало известно об отстранении от работы одного из врачей, работающих в зоне, после обнаружения пронесенного им туда мобильного телефона. Врача два дня допрашивали в отделе министерства нацбезопасности, выясняя, отправлял ли он оттуда сообщения в зарубежные СМИ. В этом случае ему грозит уголовное наказание.

«Равноправное партнерство»

16 апреля посольство США в Ашхабаде опубликовало на своем сайте заявление, в котором сказано, что туркменские власти могут скрывать случаи заражения вирусом.

Это беспрецедентное заявление последовало спустя десять дней после весьма нервной реакции официального Ашхабада на пресс-релиз американского посольства о предоставлении США Туркмении 920 тыс. долларов на защиту от COVID-19. Слова об «американской поддержке» заставили туркменские власти с достоинством их опровергнуть: Туркмению и США «связывает равноправное партнерство».

А вот Евросоюз, как стало известно 15 апреля, не включил Туркмению, как и Казахстан, в число стран, которые получат финансовую помощь в связи с эпидемией в связи со значительными объемами средних доходов на душу населения. Согласно классификации Всемирного банка, в число государств, которым не полагается такая помощь, входят те, где доход на душу населения лежит в пределах от 4086 до 12 615 долларов. В Туркмении этот показатель оказался равным 7065 долларов. Туркменский официоз сообщил об этом не без оттенка гордости. Однако неподцензурная «Хроника Туркменистана» подвергла критике это решение ЕС, указав на то, что ВБ в своих расчетах использует официальный курс — 3,5 туркменского маната за один доллар, который не менялся с 2015 года. Однако в реальности по этому курсу физические лица не могут продавать либо приобретать доллары, недоступен он практически и для предпринимателей. В стране действует черный курс валюты, в несколько раз превышающий официальный, и если по нему пересчитать доход на душу населения, то он будет равен 1200 долларов, утверждают эксперты «Хроники».

Карантин по-туркменски

Власти Ашхабада в рамках мер профилактики распространения коронавируса ограничили количество гостей на свадьбах и семейных торжествах — можно приглашать не более 200 человек, в кафе и ресторанах за одним столом могут сидеть не более шести человек.

Каким образом городские власти будут считать количество гостей на свадьбе и какие предусмотрены меры наказания для нарушивших ограничения, не сообщается. Один из участковых полицейских предположил, что перед началом торжеств их заставят считать стулья.

Власти ограничили количество гостей на свадьбах и семейных торжествах — можно приглашать не более 200 человек, в кафе и ресторанах за одним столом могут сидеть не более шести человек

В стране действует карантин, затрудняющий передвижение между регионами. Чтобы получить право на подобную поездку хотя бы в виде исключения, необходимо собрать множество разных справок, в том числе о состоянии здоровья и прописке. В общей сложности на сбор документов для поездки в столицу, по сообщению оппозиционных туркменских источников за рубежом, сейчас тратится примерно 2 тыс. манатов (572 доллара). Как всегда в таких случаях, возникли альтернативные перевозчики — такси для нелегальных перемещений, предлагающие за 1,2 тыс. манатов (343 доллара) тайно провезти пассажира из Лебапского велаята в Ашхабад в объезд полицейских постов.

На днях разрешили возобновить футбольный чемпионат, приостановленный 26 марта после закрытия футбола в соседних республиках Центральной Азии после вспышки там коронавируса. Разрешат ли болельщикам приходить на стадионы, или матчи будут проходить при пустых трибунах, никто пока не знает.

Информированные источники в самой Туркмении считают, что транслируемая официальным Ашхабадом уверенность в отсутствии в стране зараженных новым вирусом кажется вполне естественной, если вспомнить, что вся нынешняя система здравоохранения была выстроена тем самим президентом, который возглавлял эту отрасль с 1997 года еще при покойном Туркменбаши. Если допустить, что коронавирус мог проникнуть в Туркмению, то это стало бы фиаско для туркменского диктатора…

Кстати, в Ашхабаде могли бы гордиться своим уроженцем Денисом Проценко, главврачом инфекционной больницы в Коммунарке, сделавшимся в России символом противостояния коронавирусу: он начинал учиться в Ашхабадском мединституте...

О том, как борются с эпидемией в других среднеазиатских странах, читайте здесь

Фото: hronikatm.com