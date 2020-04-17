Скандал в Перми: сообщения о заражении медиков объяснили стрессом

15 апреля Елена Макарова сообщила, что руководство Пермской краевой инфекционной больницы пыталось скрыть факт заражения врачей, более того несколько тестов на коронавирус были утеряны, а вместо одних медиков анализы сдавали другие. «Я сразу заметила, что их [медиков] болезнь протекает с ярко выраженными симптомами заражения COVID и доложила об этом руководству больницы, предложила отделить их от других пациентов, но меня слушать не стали», — заявляет Макарова. По ее словам, ей указали, что «врачей обследовать запрещено», не объясняя причин запрета.

Однако медицинское начальство все отрицает и дает свою версию событий.

Главный врач больницы Ирина Чарушина в ходе онлайн-брифиинга эту информацию решительно опровергла. Письмо Макаровой она объяснила стрессом — в СМИ и интернете сейчас много негативной информации, посвященной пандемии: «Среди сотрудников тоже есть люди, которые беспокоятся за свое здоровье и своих близких. Причину такой ситуации мы видим в этом».

Заболевшие сотрудники в середине марта действительно были, сказала Чарушина, но они изолировались в отдельное здание и обследовались на грипп и ОРВИ. С 1 апреля всех заболевших стали обследовать и на COVID-19. По словам начальницы, «факты потери анализов или замены исключаются полностью, потому что все анализы маркируются должным образом, упаковываются в тройную защиту и доставляются непосредственно в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае». Все сотрудники и пациенты, которые сдали анализы — получили результаты», — отметила она. По словам главврача, заразиться медики могли и вне стен больницы, до объявления карантина.



Сотрудник больницы делает уборку в защитном костюме

В том, что скрыть данные о заболевших невозможно, уверяет и главный эпидемиолог Минздрава Пермского края Кирилл Овчинников. По его словам, когда у медиков подтвердились тесты на коронавирус, пресс-служба Минздрава сообщала об этом.

О том, что отделения инфекционной больницы закрыли на карантин, Минздрав действительно сообщал 5 апреля. Объяснение тому было следующее: после появления симптомов пневмонии у двух сотрудников больницы, были взяты пробы для выявления коронавирусной инфекции и определен круг их контактных лиц. В итоге подозрительные результаты были получены еще у трех сотрудников.



В туалете на унитазе пятна и ржавчина

Несмотря на опровержение местного начальства, скандал вышел на федеральный уровень и продолжает развиваться. Роспотребнадзор инициировал расследование ситуации с заражением врачей. Начальник регионального управления Роспотребнадзора Виталий Костарев отметил, что «ни у кого из пациентов, с которыми контактировали зараженные медики, коронавирус не обнаружили». По его словам, первоначально у сотрудников были выявлены два случая заражения, затем подтвердились еще 12.

Врач Елена Макарова ответить на вопросы NT отказалась, ссылаясь на то, что идет расследование Роспотребнадзора. При этом утверждает, что все, что она рассказала, правда. Корреспондент NT пытался получить комментарии от других врачей, но разговаривать с журналистами они не хотят.

The New Times будет следить за темой.

Фото пациентки пермской краевой инфекционной больницы, источник