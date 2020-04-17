Стартовало крупнейшее испытание препаратов для лечения COVID-19

«Это, безусловно, самое большое испытание в мире, — говорит возглавляющий исследование профессор новых инфекционных заболеваний и глобального здравоохранения Оксфордского университета Питер Хорби. — Если действительно будет ясно, что [у препаратов] есть преимущества, ответ будет доступен быстрее».

В данный момент множество врачей по всему миру тестирую потенциальные лекарства от COVID-19 так называемым «сострадательным методом», когда они даются всем испытуемым. Но это не дает возможности сравнить эффект с теми, кто употребляет плацебо. В Великобритании исследование будет полноценным. Пациентам случайным образом будет выделяться один из препаратов или плацебо. На каждом из тестируемых препаратов уже от 500 до 900 пациентов и 2000 в контрольных группах. Ученые надеются, что количество пациентов, готовых принять участие в поиске эффективных лекарств, еще возрастет.

В рамках The Recovery будет изучаться эффект антималярийного гидроксихлорохина (в поддержку которого высказывался президент США Дональд Трамп) и антибиотика азитромицин, который некоторые врачи предлагают совмещать с первым препаратом. Их действие на больных сначала оценят по отдельности, а потом смогут комбинировать.

Также в исследовании участвуют комбинация двух антиретровирусных препаратов, используемых в лечении ВИЧ. Это Лопинавир + Ритонавир (известный под торговой маркой Kaletra), и низкие дозы дексаметазона (тип стероидов, используемый при некоторых состояниях больных, обычно для уменьшения воспаления).

В испытание также планируется включить антагониста интерлейкина-6, например, тоцилизумаб (иммуномодулятор, используемый при ревматоидном артрите и для лечения гиперцитокинемии — состоянии, когда иммунная система испытывает перегрузку, как это случается в случае с COVID-19).

Также обсуждается использование в исследовании метода введения плазмы от выздоровевших пациентов. Ученые хотят опробовать и японский препарат, разработанный против Эболы, ремдесивир, но пока не смогли получить необходимые запасы, так как его тестируют в Китае и США и много врачей прописывает его из «сочувствия».

Пока будут тестироваться лекарства, уже доказавшие свою безопасность. Но в случае появления новых разработок, их могут также добавить в исследование. Ученые отмечают, что «волшебное средство» в случае с коронавирусом вряд ли существует, но на основе исследований они попробуют составить эффективную комбинацию.