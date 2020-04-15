Пермский врач-инфекционист: руководство больницы скрывало заражение медперсонала

Заражение медперсонала COVID-19 происходило несмотря на все меры предосторожности, а руководство отказывалось изолировать заболевших от обычных пациентов, рассказала Елена Макарова, врач-инфекционист Пермской краевой инфекционной больницы, в которой произошла вспышка коронавируса среди медиков. Ее письмо опубликовала газета «Звезда».

Несмотря на то, что с зараженными коронавирусом пациентами медперсонал работал в средствах защиты, скоро заболели несколько медиков. «Я сразу заметила, что их болезнь протекает с ярко выраженными симптомами заражения COVID и доложила об этом руководству больницы, предложила отделить их от других пациентов, но меня слушать не стали», — говорит Макарова. Причем ей сказали, что «врачей обследовать запрещено», не объясняя причин запрета. Доказать, что медики больны коронавирусом, помогла сотрудница лаборатории, которая предложила руководству больницы протестировать на врачах новую привезенную в город тест-систему.

По словам Макаровой, руководство пыталось скрыть, что медики заражены. Когда анализы попытались направить в Роспотребнадзор — их потеряли, повторный анализ выявил COVID-19 лишь у некоторых из тех, кто явно был болен, и выяснилось, что анализы за больных медиков сдавали здоровые. Из-за этого больница практически осталась без врачей, а «потерявший» первые анализы врач сам заразился и теперь находится в реанимации. При этом заболевший ходил на совещания в органы власти, в Роспотребнадзор, общался с депутатами Законодательного собрания Пермского края.