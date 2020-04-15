«Я горжусь тем, что могу помочь»

Дженнифер Халлер из Сиэтла стала первым человеком, который в рамках испытаний получил вакцину против коронавируса. Инъекция в левое плечо длилась всего несколько секунд. Но с этими секундами пришли надежда на спасение мира и личный риск. Опытом Халлер поделилась с The Telegraph.

44-летняя мать двоих детей даже не вздрогнула, когда мужчина в маске и синих перчатках сделал ей укол. По словам американских исследователей, она решилась на этот шаг задолго до того мартовского утра, когда стала первым в мире человеком, получившим экспериментальную вакцину против COVID-19. Несколькими неделями ранее Халлер, менеджер по операциям в техническом стартапе, увидела призыв к потенциальным участникам этого исторического процесса в Facebook. И она решила присоединиться к тестированию.

«Даже в то время мы все чувствовали себя такими беспомощными, — рассказывает Дженнифер Халлер, находящаяся в самоизоляции в штате Вашингтон. — Я ничего не могла сделать, чтобы остановить эту глобальную пандемию. Потом я увидела, что появилась эта возможность, и подумала: «Ну, может быть, я смогу кое-что сделать, чтобы внести свой вклад»».

Халлер ощущала, как исчезают вещи, которые когда-то считались чем-то естественным — свобода передвижения, право на работу. И предложение поучаствовать в исследовании было чем-то осязаемым. «Это дало мне чувство контроля, — рассказывает испытатель вакцины. — У нас все вышло из-под контроля и мы беспомощны. А это просто дало мне кое-что, что я могла бы удержать, что могло бы помочь».

Однако окончательное «да» не было мгновенным. Когда она прошла медицинские осмотры, необходимые для получения разрешения на испытание, ее друзья и семья выразили обеспокоенность. Муж Дженнифер задумался, действительно ли это безопасно. Пара решилась на участие своего сына в нескольких медицинских исследованиях, когда он был младенцем, но тогда все было иначе.

Испытание, в котором Халлер готовилась принять участие, проводимое Вашингтонским научно-исследовательским институтом здравоохранения им. Кайзера Перманенте в Сиэтле, включает две дозы экспериментальной вакцины с интервалом в 28 дней, а затем год наблюдения. Вакцина, названная мРНК-1273, была протестирована на животных и показала перспективные результаты.

На самом деле исследование не включает инъекцию какой-либо части самого COVID-19, и этим Халлер успокаивала своих близких. Но это не гарантировало отсутствия проблем.

На 45-страничном заявлении об осознании ответственности, с текстом которого женщина ознакомилась заранее, разъясняется неопределенность, и не в последнюю очередь то, что участники могут быть более уязвимы для последующего заражения коронавирусом. Халлер все равно подписала документ. «Было множество рисков. Но я действительно позитивный человек, и польза от этих исследований намного перевешивала любые риски в моей голове», — сказала она.

Трудно преувеличить, сколько всего зависит от этого испытания и множества подобных ему, которые в настоящее время проходят по всему миру. Ученые настаивают на том, что пандемия коронавируса, которая уже унесла десятки тысяч жизней, закончится только после обнаружения рабочей вакцины. По прогнозам некоторых экспертов, это может произойти через год или через 18 месяцев. До тех пор сдерживание и, возможно, некоторый иммунитет от распространения — лучшее доступное оружие.

Халлер узнала о том, что должна стать первой, кто испытает вакцину, в 8 утра 16 марта, когда прибыла для инъекции и увидела, что на старт исследования приглашены журналисты Associated Press.

В течение следующих двух недель ее просили вести ежедневный журнал любых симптомов. «В первый день у меня была слегка повышенная температура, — говорит Халлер. — На второй день моя рука очень болела. Но это не страшно — все было в порядке, потом было так же легко, как после обычной прививки от гриппа».

По иронии судьбы, не такой простой оказалась для Халлер волна внимания, которая обрушилась на нее. Кроме телевизионных интервью, был поток сообщений поддержки и поощрения от представителей общественности, который сильно впечатлил и озадачил Халлер. Более тысячи людей зашли на Facebook и в Instagram, чтобы написать: «Мы молимся за вас», «Нам нужна вакцина», «Спасибо, что поставили свою жизнь на карту».

«Это было ошеломляюще, — говорит Дженнифер. — На самом деле, какое-то время было трудно понять, что делать со всем этим вниманием, позитивом, который на меня обрушился».

Ее дети — 16-летний сын Хейден и 13-летняя дочь Эллисон — не испытывали таких сомнений. «Они думали, что это довольно круто, — сказала Халлер. — Они сообщали мне, сколько просмотров в TikTok я получу, и что про меня пишут на Reddit. Они думают, что это весело».

Усилия Халлер не остались незамеченными президентом США (или, по крайней мере, близкими к нему людьми). По словам женщины, от Дональда Трампа не было никаких сообщений, но было упоминание о ее участии. Видеозапись того, как она делает укол, появилась в новой 30-секундной рекламной кампании, рассказывающей о лидерстве Трампа во время кризиса. Халлер дипломатично призналась, что она от этого «опешила».

Участие Дженнифер Халлер и других 44 взрослых испытуемых только начинается. Вторую дозу они должны получить на следующей неделе, а мониторинг не закончится до весны 2021 года. Дженнифер по-прежнему уверена, что появится успешная вакцина, будь это та, в испытании которой она участвует, или другая, из тех что разрабатываются в других уголках мира.

«Когда мы доберемся до вакцины, какой бы она ни была, я буду горда, что участвовала в этом процессе», — говорит она.

Что касается любой похвалы, Халлер говорит, что есть «сотни тысяч» людей, которые ставят свою жизнь под угрозу, продолжая свою работу. Это медицинские работники, сотрудники магазинов, фермеры и уборщики, которые действительно заслуживают признания.

«Это просто единственное, что я могу сделать, и я счастлива это сделать. Я не спасаю мир», — говорит Дженнифер.

Другие могут с этим не согласиться.