Георгий Албуров о системе наблюдения за москвичами

Много говорят про московские камеры подъездного видеонаблюдения и распознавание лиц. И как людям прилетают штрафы за вынос мусора. Сейчас расскажу вам, кому такие штрафы точно не грозят, потому что их дома камерами почему-то не обвешивают.

Вот типичный район в Алтуфьево, все дома просто обмазаны камерами.

А теперь посмотрим на дома, где живут не алтуфьевцы, а чиновники и депутаты. Рочдельская, 12 — тут живут любитель камер Собянин, бывший генпрокурор Чайка, председатель КС Зорькин, семья Александра Беглова и много других господ. На всю эту братию выделено 0 подъездных камер.

Шведский тупик, 3 — семья Сечина, Геннадий Тимченко, Сергей Лавров, Эрнст и Кудрин. 0 камер Малый Козихинский, 3 — Вячеслав Володин и бывший глава Пенсионного фонда Антон Дроздов. 0 камер.

Моё любимое. Самый дорогой район Москвы — Остоженка («золотая миля»). Пятиэтажная квартира Сечина, Наиля Аскер-Заде, Сердюков и куча людей, которых мы знаем — все тут. Им Собянин повесил 0 камер.

Собянин прекрасно знает, что данные из его системы может продать любой мент в городе. А когда речь идёт о чиновниках — он не может рисковать. Представляете, куда полетит его голова, когда участковый из Чертаново за 3000 рублей продаст видео Костина и Аскер-Заде, заходящих в подъезд.

Так что всё это распознавание лиц — это для нас с вами, а даже на свой дом Собянин это вешать побоялся.

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