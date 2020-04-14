Экономисты советуют властям дать денег населению России и субсидировать бизнес

Экономисты, среди которых руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич, бывший зампредседателя Банка России Сергей Алексашенко, бывший замминистра финансов Олег Вьюгин и другие оценили вероятный масштаб экономического кризиса из-за пандемии коронавируса и назвали возможные пути поддержки экономики.

Эксперты говорят о двух факторах, вызвавших кризис. Это не только меры, принятые против распространения коронавируса, но и резкое изменение конъюнктуры нефтяных рынков. «Этот двойной вызов делает российскую экономику более уязвимой к кризису, чем экономики других стран», — говорится в докладе. Там же отмечается высокая степень неопределенности относительно дальнейшего развития событий, что «повышает сложность выработки стратегии противостояния экономическому кризису». При этом ясно, что даже при оптимистичном сценарии мировая экономика в этом году окажется на нулевой отметке роста или уйдет в небольшую рецессию. При пессимистичном — спад будет до 3% и более. Предварительная вилка для России — от 3,5% до 9% сокращения ВВП.

Меры, которые принимает для поддержки экономики российское правительство, специалисты называют недостаточными и недальновидными. Поэтому они советуют властям «не готовиться к предыдущей войне», отмечая, что в текущих условиях в помощи, прежде всего, нуждается малый и средний бизнес.

«Именно эти сектора будут нуждаться в помощи, однако механизмы их поддержки, в отличие от механизмов поддержки крупных предприятий и реального сектора, не знакомы российскому правительству, не разработаны и организационно плохо обеспечены», — говорится в докладе.

Экономисты считают, что необходимо существенное расширение поддержки экономики и, в особенности, помощи малому и среднему бизнесу и населению. В консервативном варианте меры поддержки должны быть увеличены до объема 4% ВВП (около 4,5 трлн руб), а в радикальном — до уровня 9–10% ВВП. Эксперты говорят, что средств Фонда национального благосостояния не хватит, чтобы справиться с кризисом, и российской экономике понадобится программа количественного смягчения (увеличение внутреннего долга).

Для помощи малому бизнесу экономисты предлагают бюджету взять на себя издержки по обязательным платежам, при условии, что компания выполнит ряд условий (сохранит в основном занятость и возобновит экономическую деятельность сразу после окончания карантина). Более радикальное предложение — частично субсидировать зарплаты сотрудникам компаний или выплачивать на период простоя «упрощенные» пособия по безработице («временную субсидию из-за потери дохода вследствие вынужденной самоизоляции»).

Среди предложенных идей и прямая поддержка населения и его платежеспособности на выходе из режима карантина. Некоторые из экономистов предложили произвести доплаты пенсионерам и выдать всем семьям субсидии на оплату ЖКХ. Более радикальная позиция предполагает выплаты по модели временного «безусловного дохода», например, для тех, кто не получает денег из бюджета и чей доход не превышал в прошлом году 1 – 1,5 млн руб.

Для поддержки крупных предприятий экономисты советуют использовать кредитные механизмы.