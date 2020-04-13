Китайская «Стена Плача»

Доктор Ли Вэньлян из китайского города Ухань умер от коронавируса 6 февраля в возрасте 34 лет. Более чем за месяц до этого он разместил в интернете предупреждение о странном и смертельном вирусе, бушующем в его больнице. Полиция заставила его удалить пост, а когда Вэньлян умер, китайцы стали считать его мучеником. Со дня смерти доктора пользователи китайской соцсети Weibo собираются под его последним постом, чтобы выразить свою скорбь и найти утешение.

Ли Вэньлян опубликовал свое последнее сообщение 1 февраля: «Сегодня результаты теста на наличие нуклеиновых кислот положительны, — написал он, подтверждая, что заражен коронавирусом. — Пыль рассеялась, диагноз наконец подтвержден». Доктор умер пять дней спустя. Под последним его постом пользователи Weibo оставили более 870 тыс. комментариев.

Некоторые называют это место «Стеной Плача Китая», сравнивая ее с Иерусалимской, в трещинах которой люди оставляют письменные молитвы.

Коронавирус убил десятки тысяч людей по всему миру, и у каждого общества будет свой уникальный способ справиться с потерей и горем. Для в значительной степени атеистической, но духовно богатой китайской нации цифровая «Стена Плача» стала местом, где можно поделиться своей печалью, разочарованием и стремлениями с кем-то, кому доверяешь и кого любишь. Они рассказывают о смерти кота, предлагают доктору любимое блюдо (куриную голень), рассказывают, что цветут вишни... Это, возможно, самое доброе место во всем китайском интернете. Люди просто пишут там свои мысли и уходят. Они не спорят и не обвиняют никого. Даже когда они отвечают друг другу, то оставляют цифровые объятия и поддержку. Это убежище для травмированных людей.

Некоторые приходят оставить комментарии несколько раз в день, рассказывая доктору Ли, как проходили их утра, дни и вечера. Такой популярности могут позавидовать даже посты крупнейших актеров и поп-звезд Китая. Общаясь с доктором Ли, пользователи чувствуют себя комфортно. Они знают, что он никогда не будет ругать их или судить за то, что они говорят. Они читали более 2000 постов доктора и считают его нежной и доброй душой. Он был обычным человеком, таким же как они, наслаждался едой и весельем, а иногда и уставал работать. Он бы понял.

«Доктор, я влюбился в девушку», — пишет один из пользователей. А другой о том, что «скоро разведется». Третий рассказывает, что уволился перед эпидемией и боится не найти работу. «Сейчас идет дождь. Мне больше всего нравятся дождливые дни, потому что я могу плакать под дождем, и никто не заметит. Я впервые делюсь этим секретом с кем бы то ни было, и, вероятно, в последний раз», — пишет четвертый.

26 марта, на седьмой день седьмой недели со дня смерти доктора Ли (многие в Китае верят, что именно в этот день душа человека наконец покидает тело и перерождается в новорожденного), под постом врача были оставленный тысячи сообщений.

«Доктор Ли, в некоторых комментариях говорилось, что вы, вероятно, уже переродились в младенца. Если вы перевоплотитесь, я надеюсь, что вы будете красивым ребенком», — пишет один из пользователей.

В тот же день, 26 марта, в Ухане впервые позволили жителям забирать прах своих близких, и люди стояли в длинных очередях в похоронные бюро. Эти фото вызвали дискуссии в социальных сетях о реальных масштабах вспышки и достоверности официальных заявлений правительства о количестве умерших в городе. Многие из фотографий были впоследствии подвергнуты цензуре. О своих мыслях по этому поводу люди также рассказывали доктору Ли.

Поскольку многие видят в Ли Вэньляне обычного человека, обиженного властями, и считают его героем, который противостоял цензуре, они приходят к нему, чтобы выразить свое разочарование отсутствием справедливости. Например, рассказать о недовольстве тем, что только двое полицейских были наказаны за выговор врачу.

Некоторые люди жалуются на то, что комментарии подвергаются цензуре. Они беспокоятся о том, что аккаунт доктора Ли в Weibo может быть удален, как и многие другие. Тогда люди потеряют единственное место, где они могут отдохнуть от мира, который был перевернут с ног на голову. Пользователи настороженно и беспомощно наблюдают за тем, как пандемия распространяется по миру и как идут безрассудные и бессмысленные дипломатические ссоры. Как и везде, люди в Китае не знают, чем это закончится. Большинство просто хотят сказать Ли, что скучают по нему и желают ему всего наилучшего в будущем мире.

«Спокойной ночи, доктор Ли. Надеюсь, тебе будут сниться сладкие сны каждую ночь», — пишет один пользователь. «Я говорил о вас на уроке письма. Надеюсь, дети будут помнить, что вы пожертвовали своей жизнью ради них», — рассказывает второй. «Доктор Ли, спасибо за попытку спасти мир», — благодарит третий.