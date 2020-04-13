Лекарство от короны?

Две трети тяжелобольных пациентов, которых лечили противовирусным препаратом ремдесивир производства Gilead Sciences, показали некоторое улучшение. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на исследование, опубликованное в Медицинском журнале Новой Англии.

Согласно исследованию, препарат проверили на небольшой группе больных COVID-19 пациентов не методом слепого плацебо-контролируемого исследования, которое дает более убедительные доказательства действия, а методом «сострадательного применения» (лекарство получали все участники исследования). В тестировании участвовали 53 пациента в США и других странах мира. Поэтому ученые не могут заявить, что препарат точно работает.

Тем не менее, исследование является хорошей новостью о препарате, который, по мнению мировых организаций здравоохранения, имеет высокий шанс стать лекарством от этой болезни.

У 36 из 53 улучшилась после применения ремдесивира кислородная поддержка. 17 из 30 пациентов, которые находились на ИВЛ, могли после лечения дышать без аппаратов жизнеобеспечения.

«Мы не можем сделать окончательные выводы из этих данных, но наблюдения по этой группе госпитализированных пациентов, которые получали ремдесивир, обнадеживают, — говорит директор по эпидемиологии в больнице Cedars-Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе и ведущий автор статьи Джонатан Д. Грейн. — Мы с нетерпением ждем результатов контролируемых клинических испытаний, чтобы подтвердить эти выводы».

В то время как 68% пациентов показали улучшение, 13% участников исследования умерли. Однако такой показатель смертности выгодно отличается от летальных исходов среди тяжелобольных в Китае (по разным данным от 17% до 78%).

«Ремдесивир все еще многообещающий препарат, но пока это ничего не доказывает, — говорит специалист по инфекционным заболеваниям Университета Алабамы Пол Гепферт, который не принимал участия в этом исследовании, но работает в рамках контролируемого клинического исследования ремдесивира, спонсируемого Национальным институтом здравоохранения США, в котором участвует около 600 пациентов. — Главное, что вы можете извлечь из представленного исследования, это то, что препарат не причинит вреда».

По словам Гепферта, 13% смертность среди госпитализированных пациентов трудно интерпретировать, поскольку точный процент летальных исходов среди госпитализированных пациентов с коронавирусом еще не известен. В целом, уровень смертности пациентов в глобальной пандемии составляет около 2% от всех заразившихся.

Старший научный сотрудник Центра медицинской безопасности при Университете Джона Хопкинса Амеш Адаля назвал результаты «обнадеживающими», предупредив, что их необходимо оценивать в перспективе. «Это было не контролируемое исследование, поэтому не ясно, стало бы пациентам лучше с препаратом или без него», — сказал он.

Ремдесивир был создан Gilead Sciences во время поисков новых антивирусных препаратов около десяти лет назад. Национальный институт здоровья США сотрудничает с компанией, чтобы изучить преимущества препарата. Было доказано в лабораторных испытаниях, что он работает против множества вирусов. Так он показал эффективность у приматов, инфицированных вирусом Эбола, однако потерпел неудачу при испытании на людях, зараженных этой болезнью в Конго. Ремдесивир показал эффективность в качестве профилактической терапии против MERS, который является «двоюродным братом» коронавируса COVID-19.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США не одобрило никаких методов лечения коронавируса, но оно предоставило разрешение на экстренное использование противомалярийных препаратов гидроксихлорохина и хлорохина. Существует мало доказательств того, что терапия работает, но президент США Дональд Трамп неоднократно упоминал эти лекарства в своих речах.

Даже несмотря на то, что полные клинические испытания ремдесивира пока продолжаются, компания Gilead Sciences была завалена запросами на «сострадательное использование» препарата. Согласно этому методу, врачи могут получить экспериментальные лекарства для своих тяжелобольных пациентов, когда больше пробовать уже нечего. На прошлой неделе производитель заявил, что у него достаточно экспериментального препарата для лечения до 140 тыс. человек в рамках программ «сострадательного использования».