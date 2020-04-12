У России есть три недели, чтобы избежать катастрофы

Евгения Альбац.

Россия по темпам распространения коронавируса отстает от США примерно на три недели. В разумном обществе о параде Победы придется забыть. Но это не самое главное. Важно, что есть три недели, чтобы что-то сделать, чтобы не допустить гибели многих тысяч людей в России. Надо спешить, учитывая ошибки, совершенные в США и Италии.

Карантин в городе Бродского

Подавляющее большинство из 54 тысяч студентов Университета Мичигана в Энн-Арборе, где я сейчас работаю (здесь жил и преподавал в 1972–1980 гг. Иосиф Бродский. — NT), разъехались по домам, на кампусе практически никого не осталось. Раз в неделю я хожу к себе в аудиторию на кампусе, на это у меня есть специальное разрешение. Если полицейские меня останавливают — я им показываю специальное письмо.

Я обязательно надеваю одноразовые перчатки из латекса. В перчатках нажимаю кнопки в лифте, открываю двери, протираю стол и т.д. и после этого их снимаю и выкидываю, у меня всегда в кармане еще несколько пар. ( Кстати, тележки в магазинах — самые страшные разносчики вируса, на металле вирус живет до трех суток, столько же на пластике, до суток — на пористых материалах, картоне и упаковках, в которых доставляют из ресторанов еду -— их надо протирать спиртом, специальными салфетками с хлором или мочалкой с мылом).

Неделю назад Центр по котролю за заболеваниями ( CDC —Center for Desease Control) рекомендовал носить маски, хотя раньше говорили, что они не нужны или даже вредны. Почему изменили точку зрения? Маски нужны, чтобы защищать других людей, потому что , согласно исследованиям, 80% болеют бессимтомно, то есть вирус есть, а проявлений болезни — нет. Но при этом вирус в их организме распространяется с невероятной скоростью и выплескивается наружу. Маски я заказываю в интернете, здесь по-прежнему купить их в аптеке невозможно.

У меня всегда с собой салфетки с хлоркой. Когда я прихожу в свою аудиторию, я обязательно протираю стол и все, до чего дотрагиваюсь. И надо не забывать протирать кредитные карты, телефон, и т.д. Это обязательный, что называется, моцион.

По данным карты распространия COVID -19 университета Джона Хопкинса ( это самая полная база данных, все другие, как правило, источники берут данные отсюда) в США заразились COVID-19 уже больше 545 тысяч человек, из них больше трети — в Нью-Йорке. Здесь уже умерли около 7 тысяч человек, а всего в США на 12 апреля умерло больше 12 тысяч. В акватории Нью-Йорка работают два военных медицинских корабля, военные инженеры-строители строят временные госпитали, сюда перебросили тысячу армейских медиков. Это информация прежде всего для тех, кто слушает и читает российские СМИ, которые вышли с заголовками: «Трамп отправил армию в Нью-Йорк». В Нью-Йорке прямо в Центральном парке национальная гвардия развернула полевой госпиталь.

Я получаю очень много вопросов из Москвы от моих друзей и знакомых по разным социальным сетям. Правда ли, что не хватает гробов, и умерших в Нью-Йорке заворачивают в саваны? Да, правда. Правда ли, что морги переполнены, трупы складывают в рефрижераторы? Да, правда.

Трамп привел в действие специальный оборонный акт, закон, который был принят во время Корейской войны в 1950 году, который позволяет президенту давать заказы частным бизнесам. Поэтому сейчас целый ряд предприятий «Теслы», Форда, «Дженерал моторс» производят аппараты ИВЛ

Правда и то, что полыхает и в других больших городах. В Детройте, штат Мичиган, Чикаго, в Новом Орлеане, Филадельфии и т.д. Президент Трамп со слов своих медицинских советников сказал, что неделя и еврейского Песаха, и западной Пасхи ( 8-12 апреля) , — так вот на эту неделю придется, возможно, самое большое количество смертей. Эпидемиологи предполагают, что США достигнут пика эпидемии примерно к концу третьей недели апреля.

По закону военного времени

Конечно, вопрос, как в богатейшей стране мира, в США, с самой развитой медицинской наукой могло произойти то, что сейчас происходит и разворачивается в национальную трагедию,— это вопрос, который потребует детального расследования, которое — нет сомнений—проведут и СМИ, и Конгресспосле того как этот кошмар закончится. Две недели назад был принят беспрецендетный пакет помощи — $ 2 триллиона (долларов) , это помощь всем и каждому ( $ 1200 на человека с доходом менее $75 тысяч в год плюс $500 на каждого ребенка) , существенно увеличена выплата потерявшим работу ( в США сейчас уже зарегестрировано 10 млн безработных) : $ 600 от штата плюс $ 900 — от федерального правительства на протяжении почти 9 месяцев, а так же помощь бизнесу. Плюс президент Трамп привел в действие специальный оборонный акт, закон, который был принят во время Корейской войны в 1950 году, который позволяет президенту и вообще исполнительной власти давать заказы частным бизнесам, причем, если надо, в приказном порядке. Поэтому сейчас целый ряд предприятий «Теслы», "Форда", «Дженерал моторс» производят аппараты ИВЛ, другие предприятия производят маски и т.д.

Но для нас, для россиян, важно, чтобы ошибки, совершенные в США, с одной стороны, и поразительные результаты по борьбе с пандемией в Германии, с другой, послужили бы источником знаний для властей и граждан России.

Упущенное время

Я читаю сообщения врачей и медсестер со всей России, за пределами Садового кольца и Москвы. Совершеннейшая катастрофа в госпиталях. Три недели — это много, можно произвести сотни тысяч тестов, пошить маски и другие средства защиты для врачей. Есть время если не запустить производство аппаратов ИВЛ, то хотя бы массово скупать там, где эпидемия прошла уже свой пик. Но судя по событиям последних недель, ни президент Путин, ни новый премьер-министр Мишустин, ни глава ЦБ Набиуллина, ни люди из их окружения не понимают масштабы возможной трагедии.

Если бы понимали, администрация президента уже давно бы подготовила для Путина программу первоочередных мер поддержки бизнеса. И если бы понимали, не было бы этих трех позорных обращений Путина к стране.

А вице-премьер Голикова, которая сама еще несколько дней назад говорила о том, что в стране всего 40 тысяч аппаратов ИВЛ — это в 4 раза меньше, чем в США ( где, с учетом запасов военных — 168 тысяч штук) , и в Америке их категорически не хватает, — так вот, Голикова должна была бы лечь плашмя перед тем огромным АН-124, который отвез гуманитарную помощь в США, включая ИВЛ и маски, которых так не хватает в России, — врачи криком кричат об этом в различных социальных сетях. Но Голикова предпочла лечь перед «Боингом», который собрался лететь в Нью-Йорк, чтобы отвезти на родину американцев и забрать на родину россиян, застрявших в городе, где вирус в буквальном смысле везде.

Фейки на федеральных каналах

Когда я увидела, как на федеральных каналах пропагандисты вроде врача Малышевой и некоего кандидата биологических наук говорили на многомиллионную аудиторию, что вирус изобрел американский Пентагон, чтобы поубивать конкурентов—китайцев, а для россиян он де не опасен, я подумала, что надо подавать на пропагандистов и руководителей телеканала в суд. Вот уж в прямом смысле распространение ложной информации, клеветы, которая представляет прямую угрозу жизни россиян.

Хотя понятно, что придумали эту мульку не на телеканалах, а вКремле или на Лубянки, что, собственно, одно и то же. Так в советское время КГБ распространял в странах третьего мира, в Африке «активку» ( комитетский жаргон — "активное мероприятие"), что вирус иммунодефицита изобрели в США. Того же качества товарищи и сейчас придумывают эти активки в различных подразделениях российского Совета безопасности.

Но когда все каналы телевидения показали, как Путин жмет руку главному врачу больницы в Коммунарке Денису Проценко, который до этого каждый день входил в палаты или даже просто заходил в одно здание с больными, инфицированными коронавирусом — стало совершенно очевидно, что Путин и телепропагандисты находятся в режиме синхронизации. Они сами изобретают эти активные мероприятия, пишут эти активки. Сами кормят клеветой пропагандистов, а потом сами начинают в нее верить.

То, что и президент демонстрировал миллионам россиян полное пренебрежение правилами поведения в условиях пандемии, я иначе как верой Путина в то, что вирус придумали американцы, чтобы поубивать конкурентов-китайцев, а россиян это не затронет — иначе это объяснить не могу

Я не говорю о враче Проценко, который не должен был приближаться к высоким визитерам без защитной маски и перчаток. Я выяснила, что он ревматолог, не эпидемиолог, и очевидно курсы по вирусологии в медицинском институте проспал. Он, наверное, умеет потрясающе спасать людей, но всей стране продемонстрировал полное пренебрежение к тому, о чем уже несколько недель гудит весь мир: соблюдайте дистанцию, не обнимайтесь, не жмите друг другу руки, это может оказаться смертельным номером.

Врач Проценко сейчас сам болен. Дай бог ему вылезти. Но то, что и президент, который претендует на то, чтобы править страной всегда, демонстрировал миллионам россиян полное пренебрежение правилами поведения в условиях пандемии, я иначе как верой Путина в то, что вирус придумали американцы, чтобы поубивать конкурентов-китайцев, а россиян это не затронет — иначе это объяснить не могу. В противном случае придется думать, что ядерная кнопка оказалась в руках человека с тяжелой стадией слабоумия.

Удачный опыт Германии

Между тем Германия показала, как можно справиться с распространением вируса. И главное — не допустить большого количества жертв. Чего не удается абсолютному большинству других стран Европы. В Германии от последствий вируса COVID-19 смертность — 1,4%. В то время как в Италии в среднем по стране — 12%, а в Северной Италии и того больше — 13-14%. В Испании, Франции, Великобритании — 10%. Даже в Южной Корее, где тестируют по 10 тысяч человек в день и которая развернула инфраструктуру мгновенно, смертность выше, чем в Германии, которая окружена всеми болеющими странами Европы: 1,7% — в Южной Корее, 1,4% — в Германии.

Так что же сделали немцы? Газета «Нью-Йорк Таймс» напечатала об этом большую статью своего берлинского корреспондента. Еще в январе, когда уже бушевала эпидемия в Китае, а в Германии еще не было ни одного случая, немецкие ученые занялись разработкой тестов для определения COVID-19. И к середине февраля, когда в Германии были зарегистрированы первые заразившие — это были горнолыжники, вернувшиеся со склонов австрийских Альп, многочисленные лаборатории, разбросанные по всей стране, уже имели системы, позволяющие быстро делать анализы.

Тестирование в Германии бесплатное. А это значит, что люди бедные, живущие на улице или не имеющие вообще никакого дохода идут и тестируются в больницах

Почему это так важно? Потому что сейчас уже известно, что большая часть тех, в ком живет COVID-19, не имеет никаких симптомов. Но вирус размножается в организме хозяина, а хозяин передает этот вирус друзьям, знакомым, близким и чужим. Так вот тесты позволяют немцам выявить наличие вируса у тех, у кого нет никаких симптомов — это 60-70% зараженных, изолировать их. То есть отправить на домашний карантин и тем самым не позволить заразить людей из группы риска 65+. Сейчас в Германии каждую неделю тестируют 350 тысяч человек.

Важно, что тестирование в Германии бесплатное. А это значит, что люди бедные или бродяги, живущие на улице , идут и тестируются в больницах, не опасаясь попасть на деньги. (В Москве тест в частной клинике — 2000 рублей, с выездом на дом — 5000 рублей ( это — деньги для тех, кто потерял работу и вынужден экономить на еде) , в государственных клиниках тест делают по показаниям). Отсутствие вала тяжелых больных позволило немецким врачам делать то, что не могут себе позволить ни итальянцы, ни французы, ни испанцы и ни американцы : госпитализировать больных средней тяжести и тем останавливать развитие болезни на ранней стадии — идеально, когда вирус еще только в бронхах и еще не спустился в легкие. Поэтому там так мало смертей. Плюс к этому самоизоляция, соблюдение социальной дистанции и средства личной защиты — руки с мылом в теечение 20 секунд,перчатки и маски.

Кроме того, в Германии оборудовали 28 тысяч боксов интенсивной терапии, оснащенных аппаратами ИВЛ. Это на 89 миллионов населения. У нас вместе с Крымом 149 миллионов человек, и у нас, как говорила Голикова — 40 тысяч аппаратов ИВЛ. В Германии 34 аппарата ИВЛ на 100 тысяч населения. А в Италии — 12. В результате в ФРГ — 2908 умерших, а в Италии — 19 тысяч 899 человек.



Печальный опыт Италии

Развернуть систему массового тестирования в России за три недели можно, тем более если не повторять ошибки Трампа, который не захотел закупать тесты у ВОЗ и заявил, что США сами с усами, все изобретут. Усы оказались негожи, тесты, которые были сделаны в США, — не работали. И до сих пор их очень мало. Ошибка — 30%, то есть 30% тес тов — ложноотрицательные.О таком же уровне ошибки говорят и российские врачи.

И еще одну ошибку американцев, да и итальянцев, и французов, и испанцев можно успеть не повторить. Мои коллеги, известные итальянские журналисты, с которыми я все недели на связи, объяснили, что же произошло в Италии, почему такое количество людей оказалось заражено на севере Италии, а это самая богатая часть Италии, и там. кстати, и лучшие клиники страны.

Когда в Ломбардии уже был объявлен карантин, Ассоциация итальянских промышленников, примерно так можно перевести название организации с итальянского, заявила, что она не позволит и не будет закрывать промышленные предприятия.

В то самое время, когда рост зараженных уже шел по экспоненте и эпидемия шла по всей северной Италии, в Бергамо продолжали нанимать на работу. В результате сотни, если не тысячи работников фабрик и заводов северной Италии заразились

Руководители фабрик и заводов, в том числе в Милане говорили, что будут продолжать производить продукцию. К сожалению, это же говорят и губернаторы восьми из 50 штатов в США, где еще не введен карантин. И к сожалению, об этом говорят в России.

Фейсбук переполнен стенаниями на тему карантина. А между тем цена карантина — это спасение жизни тысяч и тысяч людей. А цена беспечности в России может оказаться слишком высока — как в Италии и в США. В Бергамо (в том самом городе, где смертность выросла в несколько раз и трупы приходилось отправлять на военных грузовиках в морги других городов) в то самое время, когда рост зараженных уже шел по экспоненте по всей северной Италии, на сайте города висела реклама : " Нанимаем на работу". И — нанимали.. В результате сотни, если не тысячи работников фабрик и заводов северной Италии заразились. А потом они приходили с работы, обнимали своих детей, жен, мужей, родителей ( Италия — самая возрастная страны Европы, старики часто живут вместе с семями своих детей). А те — соседей. Соседи — своих стариков. Остальное мы уже знаем. Врачи вынуждены были решать, кого спасать с помощью легочных вентиляторов , которых категорически не хватало, а кого — оставить умирать.

Первые хорошие новости

Есть и хорошие новости. Похоже, в Италии примерно с 25 марта устойчиво начало снижаться и число инфицированных, и число умерших от коронавируса. Это показывают все та же база данных университета Джона Хопкинса. Подходит к пику, если уже не перевалила через него, и Испания. Стойкий тренд на снижение смертей и инфицированных в Австрии и Швейцарии.

Франция пока отстает от Италии, но идет, к сожалению, по ее кривой. Хотя система здравоохранения во Франции, по сообщениям газет и моих друзей там, пока выдерживает. Госпитали Парижа переполнены, но специальные медицинские поезда развозят больных в другие города. Везут больных из Франции и Италии и в Германию. В Северной и Восточной Европе, к сожалению, пока все очень не здорово.

Цена беспечности

В Европе только две страны не стали вводить карантин: Белоруссия и Швеция. В Белоруссии батька Лукашенко решил, что коронавирус это обычный грипп, и нечего заморачиваться. В Швеции смертность от последствий коронавируса в пересчете на миллион населения в разы выше, чем в соседних странах Северной Европы, где карантин ввели: в полтора раза выше, чем в Дании, в три раза выше, чем в Норвегии, в 12 раз выше, чем в Финляндии. Шведы сейчас готовятся вводить карантин, хоть и опоздали.

В Калифорнии, самом большом штате США, куда вирус пришел позже, но где ввели карантин рано — инфицированных в 20 раз меньше, чем в Нью-Йорке. А умерших — в 10 раз меньше

Кошмар Нью-Йорка, где уже погибло почти 7 тысяч — тоже результат опоздания с введением карантина. Это говорят специалисты на всех каналах американского телевидения и в газетах. Опоздали примерно на две недели. А вот в Калифорнии, самом большом штате США, куда эпидемия пришла позже, но где наоборот ввели карантин рано — инфицированных в 20 раз меньше, чем в Нью-Йорке. А умерших — в 10 раз меньше.

Да, конечно, власти забирают права граждан. И вернуть их после пандемии — задача общества. У нас с этим будут проблемы. Но даже если представить себе, что все эти троглодиты в погонах попробуют сохранить ограничения, которые введены сейчас в России, то я напомню, что в СССР тоже было нелегко. Это не останавливало диссидентов. И в конце концов не остановило сотни тысяч людей, которые в конце 1980-х годов вышли на улицы Москвы, а в августе 1991 встали перед танками. Так что это зависит только от нас. Но ценой не введения раннего карантина, ценой того, что у России в начале апреля 2020 года нет достаточного количества надежных тестов и аппаратом искусственной вентиляции легких (ИВЛ), — могут быть жизнь многих и многих тысяч, если — не десятков тысяч людей.

Лекарства и вакцины

Я внимательно отслеживаю ситуацию с лекарствами и с вакциной. Читаю, слушаю и расспрашиваю ученых в различных университетах Америки. Много говорили о плаквениле и вообще о препаратах, основанных на хинине, которые используются для борьбы с малярией. Даже Дональд Трамп на одной из пресс-конференций говорил, что все будет очень хорошо, потому что есть плаквенил.

Ученые факультета эпидемиологии университета Мичигана в Энн-Арборе провели клинические испытания. К сожалению, они не дали желаемых результатов. Зато началось испытание плазмы, которую получают из крови людей, переболевших вирусом и выработавших к нему антитела. Есть надежда, что этот вариант лечения может помочь больным. Уже идут клинические испытания.

Множество групп по всему миру работает над вакциной. Вирус, как говорят вирусологи, консервативный. У него, в отличие от сезонного гриппа, наблюдалось всего 8 мутаций. Нет различных штаммов, что позволяет рассчитывать на успех с вакциной.

Основатель Микрософта, миллиардер Билл Гейтс собирается вложить в создание вакцины миллиарды, об этом он говорил на канале ABC. Тот самый Билл Гейтс, который пять лет назад предупреждал в одном из своих TED - talks : угроза миру — отнюдь не третья мировая война, а вирус, пандемия какого-нибудь вируса — и попал в точку. Правительство США выделило $ 8,5 млрд на те же цели. Где-то уже идут клинические испытания. Скорее всего вакцина появится к осени, но станет массовой лишь через год. И конечно, пока никто не знает, что будет, когда в странах мира начнут снимать карантин — не приведет ли это к следующей волне пандемии

Реальная картина

На сегодняшний день 4 млрд (!) людей в мире сидят на карантине. Почти больше 113 тысяч уже умерли от последствий, вызванных вирусом. Но специалисты предполагают, что на самом деле умерших больше. Все чаще говорят, что в Китае умерло примерно на порядок больше, чем об этом сообщали китайские власти. Возможно, более 40 тысяч человек — это данные, которые собирают китайские блогеры, правозащитники.

В Ухане полиция заваривала входные двери в жилые здания, чтобы люди не могли выйти. И люди умирали в своих квартирах, они не могли выйти в магазины

Кстати, когда говорят, как замечательно Китай, где жесткая автократия, справился с пандемией, я хочу заметить, что в Ухане полиция заваривала входные двери в жилые здания, чтобы люди не могли выйти. И люди умирали в своих квартирах, они не могли выйти ни в аптеку, ни в магазины, ни в госпиталь.

Поэтому не стоит умиляться автократией, из-за нее мы не представляем себе реальной ситуации в Китае. И судя по официальным цифрам, мы пока так же плохо представляем себе реальную ситуацию в России.

*Эта публикация — текстовая версия (с небольшими сокращениями) программы Евгении Альбац о мировых практиках борьбы с коронавирусом в передаче «Полный Альбац», вышедшей в эфире «Эха Москвы» 6 апреля. Данные обновлены на 12 апреля.

Фото: s.qguys.com