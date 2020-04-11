Встреча министров энергетики G20: переговоры по снижению добычи нефти продолжатся

Итоговое заявление встречи министров энергетики G20 не включает в себя конкретных данных о сокращении производства нефти странами. При этом там сказано, что участники «двадцатки» обязуются «принять все необходимые и незамедлительные меры, чтобы обеспечить стабильность энергетического рынка».

Также страны создают «оперативную группу с задачей мониторинга мер реагирования».

Несмотря на текст итогового заявления, план сокращений добычи нефти стал основной темой пятничной видеоконференции министров энергетики стран G20. По итогам переговоров ОПЕК + крупнейшие экспортеры нефти договорились сократить добычу. 22 из 23 стран готовы совместно снизить добычу на 10 млн баррелей в сутки в мае и июне, потом на 8 млн баррелей в день с июля по декабрь 2020 года и 6 млн баррелей в день с января 2021 года по апрель 2022 года.

Однако Мексика отказалась от этой инициативы, заявив, что квота сокращения в 400 тыс. баррелей в день для нее слишком высока (страна готова снизить добычу на 100 тыс.баррелей в день). Накануне встречи G20 президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сказал, что США возьмет на себя часть этой квоты в рамках сделки.

Заявление мексиканского лидера подтвердил на брифинге в Белом доме, который шел параллельно со встречей G20, президент США Дональд Трамп, пишет Reuters. По его словам, США помогают Мексике с сокращениями, чтобы не наносить ущерб своему энергетическому сектору.

«Страна с готовностью будет сотрудничать в соответствии со своими возможностями. Как заявил президент, Мексика выразила солидарность и готовность внести свой вклад в стабилизацию рынка нефти», — сказала на встрече G20 министр энергетики Мексики Росио Нахле, имея в виду, что их позиция по квоте не изменилась.

Однако Саудовская Аравия продолжала настаивать, чтобы Мексика сама выполнила квоту по снижению.

Участники ОПЕК+ надеялись, что к сделке присоединятся другие производители. К этому призывали и США, при этом сообщив, что их и так ожидает серьезное снижение производства нефти.

«Мы призываем все страны использовать все имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы помочь сократить излишки», — цитирует вступительное слово министра энергетики США Дэна Бруиллетта его ведомство. По его словам, согласно прогнозам, к концу этого года производство в США сократится почти на 2 млн баррелей в день. А некоторые модели показывают уменьшение производства и на 3 млн баррелей в день.

«Соединенные Штаты предпринимают действия для открытия нашего стратегического нефтяного резерва для хранения как можно большего количества нефти. Это приведет к тому, что излишки нефти будут сняты с рынка в то время, когда коммерческое хранилище заполняется, а рынок переполняется», — также отмечает Бруиллетт.

Россия, из-за которой сорвалась сделка ОПЕК+ в начале марта, тоже призывала производителей к снижению добычи.

«Необходимо соблюсти баланс интересов потребителей и производителей. Восстановление стабильности и обеспечение энергобезопасности являются ключевым решением проблем, связанных со здравоохранением, благополучием людей», — заявил министр энергетики России Александр Новак.

Министр природных ресурсов Канады Симус О'Риган говорит, что конкретные цифры по сокращению добычи его страна не называла. При этом западная провинция Альберта, крупнейший нефтедобывающий регион Канады, «ранее уже урезала 80 тыс. баррелей в день», заявил О'Риган, отметив, что у него нет полномочий обещать сокращение, поскольку это является правом провинциальных правительств. Канада не входит в ОПЕК+, но может помочь в совместном снижении.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо упомянул о важности инвестиций в нефтяную отрасль, подчеркнув, что любой «дефицит инвестиций в предстоящем году может посеять семена для будущих проблем энергетической безопасности» в предстоящие годы.

По данным Bloomberg, переговоры по поводу Мексики и сделки ОПЕК+ продолжатся в субботу, 11 апреля.