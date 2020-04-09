Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти

Запланировано общее сокращение по ОПЕК+ на май и июнь в 10 млн баррелей. Следующая встреча планируется 10 июня, там будет рассмотрена вероятность сокращения на 8 млн баррелей в день с июля по декабрь 2020 года. Также в планах сокращение в 6 млн баррелей в день с января 2021 года по апрель 2022 года.

Саудовская Аравия и Россия сократят добычу с базового уровня в 11,3 млн баррелей в сутки (то есть с мая по июнь — до 8,75).

От сделки освобождаются: Иран, Ливия и Венесуэла.

При этом страны надеются на сокращение еще 5 млн баррелей в сутки за пределами группы ОПЕК+.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Сануси Баркиндо заявил во вступительной речи, что коронавирус перевернул фундаментальные показатели спроса и предложения на рынке с тех пор, как страны экспортеры встречались 6 марта.

«Даже в первую неделю марта прогноз выглядел относительно мрачным, но всего за один месяц он изменился до неузнаваемости. Основы спроса и предложения ужасают; ожидаемые избыточные объемы предложения на рынке превышают все, что мы видели раньше. Наша индустрия кровоточит; никто не смог остановить кровотечение. Мы уже видим закрытие некоторых производств, компании, подающие заявления о банкротстве, и потерю десятков тысяч рабочих мест», — сказал Генсекретарь ОПЕК.

Если в начале марта ожидаемый рост мирового спроса на нефть в 2020 году был чуть ниже 0,1 млн баррелей в сутки, то на момент совещания прогнозы обещали сокращение по итогам года на 6,8 млн баррелей в сутки, а во втором квартале — минимум 12 млн баррелей.

Из-за разницы между поставкой и спросом дисбаланс не должен превышать 14,7 млн баррелей в сутки, так как тогда избыточное предложение добавит еще 1,3 млрд баррелей к мировым запасам сырой нефти и исчерпает все места хранения в течение мая месяца .

«Мы все прекрасно понимаем ситуацию в мире, ухудшение экономической ситуации, которое влияет в том числе на нефтяную отрасль. Замедлилась экономическая активность населения, на 10-15 млн баррелей в сутки снизился спрос на нефть. В этой ситуации мы считаем оправданным увеличение количества стран, которые могут принять участие в объединении усилий по стабилизации ситуации. Скоординированными усилиями мы сможем добиться результатов в интересах народов наших стран», — заявил на заседании министр энергетики России Александр Новак.

В пятницу пройдут переговоры министров энергетики G20, на которых сделка ОПЕК+ может быть усилена. Среди участников будут и представители США, которые тоже могут сократить добычу, хотя президент Дональд Трамп заявлял что у его страны это на данный момент происходит «автоматически», так как низкие цены ставят компании по добыче сланцевой нефти в тяжелое положение. Тем не менее итоги сделки ОПЕК+ не изменятся от итогов переговоров G20.

Цены на нефть во время обсуждения возросла. Так фьючерсы на Brent подорожали на 6,8% до $35,08 за баррель к 14:29 по Гринвичу, в то время как американская нефть WTI выросла в цене на 8,7% до $27,27. Рост произошел на фоне информации, что страны-экспортеры могут договориться о совместном снижении добычи на 20 млн баррелей в день, а Саудовская Аравия и Россия устранили основные причины разногласия. Но ближе к концу обсуждения ОПЕК+ (19:40 по Гринвичу) фьючерсы на Brent опустились ниже $32.

Напомним, на предыдущей встрече ОПЕК+ в начале марта Россия отказалась снижать добычу нефти, что привело к решению Саудовской Аравии нарастить объемы добычи и снизить цены. Нефтяные рынки обвалились, а производители столкнулись с быстро растущими запасами ресурса на фоне снижения спроса из-за пандемии коронавируса.