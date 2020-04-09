Песков заблокировался

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обзавелся «блокатором вируса», в составе которого есть твердый диоксид хлора, якобы способный подавлять активность вирусов в радиусе метра. Первыми на наличие «блокатора» у Пескова обратили внимание Life.ru.

На сайте производителя бейджа с «блокатором» Пескова, компании Air Doctor, утверждается, что «по результатам тестов бактерии были убиты на 99,99% на протяжении кратковременного контакта с веществом». Там призывают остерегаться подделок, так как их «продукция производится только в Японии», а «аналоги и некачественные копии продукции из других стран не дают такого устойчивого эффекта».

Изначально подобные «блокаторы» действительно появились в Японии, однако в отчете 2017 года, проведенном Центром исследования вирусов отдела клинических исследований медицинского центра Сендай, говорится о нулевой эффективности бейджей. Специалисты проверяли 4 «блокатора» разных производителей, которые были «тщательно изучены на предмет их вирулицидных и бактерицидных способностей против воздушных вирусов и бактерий на чашках с агаром» при комнатной температуре и влажности в 30% (как в зимний сезон) в помещении 25 кв.м. Ученые не выявили никакой разницы в активности вирусов и бактерий рядом и в удалении от «блокаторов». А на расстоянии в 10 см от каждого из испытанных устройств концентрация диоксида хлора была очень низкой или нулевой.

В России «блокатор» тестировал Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, и на них ссылался один из отечественных производителей таких бейджей. В заявлении НИИ от 31 марта говорится, что они действительно проводили исследование в рамках научного сотрудничества с Университетом ИТМО.

«При этом однократный эксперимент был проведен в модельной системе, в замкнутой камере лишь с двумя вирусами (вирус гриппа А и аденовирус), на стеклянной поверхности. После экспозиции в течение 30 минут активность вирусов снизилась на 90-97%. Такая противовирусная активность не является значимой с точки зрения перспектив применения данного средства в качестве надежного средства индивидуальной защиты. Полученные данные не позволяют также делать заключение об эффективности изделия в отношении 99% вирусов и бактерий, как указывает разработчик». А для подтверждения эффективности подобного средства нужны масштабные клинические испытания, которые в институте не проводились и не могли проводиться в силу отсутствия необходимой аккредитации.

Отметим, что управлению делами президента было выделено более 1 млрд руб., согласно распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, на проведение противовирусных мероприятий в рамках борьбы с коронавирусом.