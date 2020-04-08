Поэзия, история и адвокат XIX века

«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», — заявил президент Владимир Путин на совещании с главами регионов. Слова о половцах и печенегах не остались незамеченными в соцсетях.

Либертарианец Михаил Светов предложил своим подписчикам ответить, кто нанес России больше урона.

Кто нанёс России больший урон? — Mikhail Svetov (@msvetov) April 8, 2020

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный интересуется: «Интересно, сколько осталось ждать, прежде чем «Единая Россия» предложит выделить 15 млрд на празднование очередной годовщины победы над печенегами?»

Редактор телеканала OstWest Мария Макеева отмечает: «Боже, Путин цитировал речь Плевако (адвокат Федор Плевако живший в 19в. — прим. NT): «Много бед, много испытаний пришлось претерпеть России за более чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары, поляки. Двунадесять языков обрушились на нее, взяли Москву. Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь… Старушка украла старый чайник ценою в 30 копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно…», отмечая, что «слава этого открытия принадлежит журналисту Максиму Кваше». Также Макеева спрашивает: «Почему речь знаменитого дореволюционного адвоката выбрали спичрайтеры Путина, вопрос: может, тупо выполняли задачу «не обидеть немцев и французов», татары теперь свои, а поляки еще 4 ноября надоели».

Стендапер Денис Чужой шутит.

Я: Надеюсь, Путин перестанет постоянно вспоминать про Великую Отечественную и найдёт, чем ещё Россия может гордиться.



Путин: Печенеги. — Денис Чужой просит вас не выходить на улицу (@fe_city_boy) April 8, 2020

Основатель «Додо пиццы» Федор Овчинников говорит, что «печенеги и половцы - часть крови и плоти России».

Паблик «История России в фотографиях» напоминает, что там, где в 1036 году были разгромлены печенеги, теперь Софийский собор в Киеве.

Кинокритик Татьяна Шорохова нашла в газете «КоммерсантЪ» материал за 2010 год, где Путин, будучи премьер-министром, также вспоминал печенегов. «Вы хорошо знаете: у нас в стране было много проблем всегда, во все времена. И печенеги Россию терзали, и половцы, и псы-рыцари, и Великую Отечественную мы прошли... Россия все выстояла, все пережила! И сейчас, конечно, тоже испытание... Это не какое-то нашествие, но это — испытание! И конечно, мы его преодолеем», — говорил тогда он.