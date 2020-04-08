Борцы с коронавирусом могут лишиться опеки над детьми

Как пишет The New York Times, в прошлом месяце доктор из Нью-Джерси Берта Майоркин сообщила своему мужу, с которым они находятся в процессе развода, что после двух недель лечения пациентов с помощью видеосвязи ей придется возобновить офлайновый прием. Больница просила Берту поработать в центре неотложной помощи с больными, не зараженными COVID-19. Но когда она ушла с работы в пятницу, чтобы забрать двух своих дочерей 11 и 8 лет на выходные, ее муж, Венделл Сурдуковский, показал ей судебное решение о временном опекунстве над детьми. Его адвокат убедил судью, что Брета Майоркин может подвергнуть дочерей опасности заразиться COVID-19. Врач планировала праздновать день рождения младшей дочери, но ей пришлось потратить выходные, чтобы попытаться оспорить данное ограничение.

«Многие люди, работающие в больницах — врачи, медсестры, многие из нас — являются родителями, — говорит Майоркин — Будут ли у нас отняты наши дети, потому что мы на передовой помогаем людям?»

Этот вопрос возникает у многих по всей стране, поскольку все больше американцев начали отказывать в общении с детьми бывшим супругам или партнерам из-за опасности заражения. Для медиков и представителей других важных во время пандемии профессий, этот момент связан с противоречиями. Одни говорят, что они не должны быть наказаны за оказание важных услуг, другие утверждают, что работа создает слишком большой риск для членов семьи.

«Если существует непосредственная угроза благополучию ребенка, вы должны принять меры, идет ли речь о злоупотреблении наркотиками или вирусе. Наблюдая за новостями, глядя на случаи заражения врачей, вы не можете сказать мне, что они не подвержены более высокому риску», — считает Венделл Сурдуковский, у которого есть хроническое заболевание, и он опасается и за свое здоровье.

В условиях пандемии ландшафт семейного права стал более неровным. И семьи медицинских работников не единственные пострадавшие. Другие родители также спорят о том, кто приходит и уходит из каждого дома, должны ли дети находиться на игровой площадке и следует ли разрешать поездки в более отдаленные районы.

Некоторые суды издали административные распоряжения по борьбе с коронавирусным кризисом. Например, окружной суд штата в округе Дэвидсон, штат Теннеси, заявил, что «основной родитель по месту жительства» должен взять на себя опеку над ребенком в течение четырех часов после распоряжения об изоляции и сохранить единоличное опекунство до его отмены. Главный судья Массачусетского суда по наследственным и семейным делам распространил открытое письмо, в котором отмечается важность того, чтобы дети проводили время с обоими родителями, которые одобрили соглашение об опеке. Если родитель должен самостоятельно изолироваться или иным образом ограничить контакт, оба родителя должны сотрудничать, чтобы проводить время с детьми посредством видеоконференции или телефона.

Но эти приказы не имеют прямого отношения к тому, что должно произойти, когда один из родителей продолжает работать на передовой. Судебная система в Нью-Йорке, эпицентре вспышки коронавируса, вообще не издавала никаких письменных руководств по опеке над детьми.

«Дело не в том, что есть прецедентное право или четкое руководство, — говорит адвокат по делам опеки из Флориды Конти Мур. — Это беспрецедентно». Когда родители обращаются за помощью в суд, они получают совершенно разные ответы.

На прошлой неделе Табата Сэмс, клиентка Мур, которая живет в пригороде Орландо, решила, что ей больше не хочется доверять своего 21-месячного сына его отцу, пожарному Стивену Тилмони. Тот стремился заверить ее, что он и его невеста, медсестра отделения неотложной помощи, принимают надлежащие меры безопасности, в том числе носят средства индивидуальной защиты во время работы. Но Сэмс переживает из-за распространения COVID-19. Наконец она достигла предела и по совету адвоката подала экстренное ходатайство в суд с просьбой единоличного опекунства на срок действия постановления о чрезвычайной ситуации.

«До сих пор многие спят в машинах, чтобы держаться подальше от своих семей, — говорит адвокат Мур. — Кажется правильным, что ребенок остается с родителем, у которого наименьшая вероятность заражения. Суды должны разобраться с этим».

В письменном ответе адвокаты Тилмони сообщили суду, что Сэмс не сообщила ничего конкретного, что он делал, чтобы подвергнуть риску их сына. Также она пыталась отказать отцу ребенка в ранее согласованном времени общения с малышом из-за разногласий в воспитании, не связанных с коронавирусом.

Судья назначил онлайн-слушание, чтобы оба родителя могли присутствовать и иметь достаточно времени для подготовки.

В Нью-Джерси для Сурдуковского экстренное слушание прошло в тот же день, когда его адвокат подал ходатайство. А когда судья не смог связаться с адвокатом Майоркин, Сурдуковскому досталось единоличное временное опекунство. Вне себя от разлуки с дочерьми, доктор Майоркин немедленно начала готовиться к тому, чтобы вернуть их. Она отказалась лечить пациентов с COVID-19 и надевала на работе личное защитное снаряжение. Сразу же после возвращения домой она переодевалась и принимала душ. Но в конце концов решила, что самый безопасный способ — удовлетворить требование Сурдуковского и не видеть никаких пациентов лично. Больница позволила ей вернуться к удаленной работе. И сколько бы доктор Майоркин ни сожалела об этом, она чувствовала, что у нее нет выбора.

«Я не хотела сражаться, — сказала она. — Я просто хотела, чтобы мои дети вернулись».

Это сработало. В следующий понедельник после онлайн-слушания судья отменил постановление.

В округе Монтерей, штат Калифорния, Лиза Чу подала экстренное ходатайство о единоличном временном опекунстве над 11-летними близнецами и 9-летним сыном, которых она делит со своим бывшим мужем, пожарным Стивеном Биаканджа. Чтобы увидеть детей, ему каждый раз пришлось бы получать отрицательный результат теста на коронавирус (невозможное требование, учитывая ограниченную доступность тестирования).

Согласно утвержденному судом плану воспитания детей, они проводят с матерью примерно 60% времени, а остальное — с отцом. Но две недели назад Чу не захотела отдавать детей, после того как двое пожарных из части ее бывшего мужа дали положительный результат на коронавирус. Бывший муж заверил ее, что он сам на карантине, и если у него появятся симптомы или он узнает, что контактировал с кем-либо, зараженным вирусом, он ей сообщит. Но с учетом общего пространства в пожарном депо и возможности бессимптомных носителей Чу беспокоилась, что он может невольно передать вирус своим детям или ее пожилой матери, которая часто навещает внуков.

Когда одна неделя опекунства со стороны матери превратилась в две, Стивен стал злиться. «Это нападение на любого, кто помогает справиться с основными потребностями этой страны», — говорит он.

Но в понедельник вечером дети вернулись к отцу. Судья отклонил ходатайство Чу о временном опекунстве.

На фото: доктор Берта Майоркин. Автор: Stephen Speranza для The New York Times