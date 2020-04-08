Недооцененный кризис

Как пишет РБК, профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин отметил, что «если сейчас активно не помогать компаниям сохранять фонды и рабочие места, впоследствии восстановление экономики будет идти крайне медленно и очень трудно». А руководитель Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев считает, что власти «катастрофически недооценивают масштабы кризиса».

По мнению руководителя Экономической экспертной группы Евсея Гурвича, Россия вполне способна направить на поддержку экономики 3-4% ВВП. Директор Института экономики роста Анастасия Алехнович говорит, что стране нужны меры от 7 до 9,5% ВВП, или 7,7–10 трлн руб.

Для сравнения, по данным COVID-19 Economic Stimulus Index, пакет мер, реализуемых в США, на 1 апреля составлял 10,5% ВВП, Австралии — 9,7%, Канады — 6% ВВП, Японии — 4,9%, Казахстана — 3,4% ВВП.

Евсей Гурвич считает, что последствия для мировой экономики из-за коронавируса будут серьезнее, чем во время кризиса 2009 года. Он предлагает назвать текущий кризис «мать всех рецессий».

На российскую экономику серьезно влияет и падение цен на нефть ниже $30 за баррель. Однако шок от происходящего сглаживает плавающий курс и бюджетное правило, при котором с 2017 года все доходы от продажи нефти дороже $40 (индексируется каждый год на 2% и сейчас $42,4) за баррель идут в Фонд национального благосостояния. Тем не менее, по расчетам экспертов, выпадающие доходы из всей бюджетной системы составят примерно 7 трлн руб. 70% от суммы придется на федеральный бюджет.

В Институте экономики роста подсчитали, что «до 90% предприятий пострадавших секторов покажут убытки по первому, второму и, вероятнее всего, третьему кварталу 2020 года», и перенос налогов на полгода будет для них неактуален. При этом большинство малых предприятий, работающих в пострадавших сферах экономики, арендуют транспорт и недвижимость, поэтому отсрочка по транспортному налогу, налогу на имущество и землю на них не повлияет.

Глава «Опоры России» Александр Калинин не исключает, что когда через полгода будет понятен масштаб кризиса, будут «возможны списания налогов».