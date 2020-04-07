Когда спасатели в опасности

В московском НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова у семи сотрудников тесты на коронавирус дали положительный результат. Двое из них находятся в больнице, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на и.о. руководителя центра Николая Загороднего.

«У нас семь человек только подтверждено, есть заболевшие ОРЗ, но у них не подтверждено наличие коронавируса. Двое из заболевших в больнице, а остальные изолированы дома», — говорит Загородний.

По его словам, как именно заразились сотрудники, пока не ясно. За границей из них был только один. Сейчас на вирус проверяют и других сотрудников учреждения. Те, кто контактировал с инфицированными, находятся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Случаи, когда врачей изолировали по подозрению на коронавирус, произошли и в других городах. Так 5 апреля по предписанию главного санитарного врача Пермского края закрыли на карантин одно из отделений региональной инфекционной больницы. Там у двух сотрудников появились симптомы пневмонии, были взяты пробы для выявления коронавирусной инфекции. Среди их круга общения подозрительные результаты предварительных тестов выявлены еще у троих сотрудников, отмечают в местном Минздраве. Заболевание у одной из медсестер сегодня подтвердилось.

В Уфе с 6 апреля была приостановлена деятельность республиканской клинической больницы им. Куватова, несколько сотрудников которой больны пневмонией.

«Все сотрудники наряду с нашими пациентами остались в больнице до особого распоряжения. Да, действительно, несколько наших сотрудников госпитализированы с пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию. Но уже у двоих из них получен отрицательный результат! Тут уж, действительно приходит на ум поговорка «лучше перебдить, чем недобдить», — пишет главврач больницы Эльза Сыртланова.

Еще 31 марта коронавирус обнаружили у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

Журналист Алексей Торгашев госпитализирован с диагнозом пневмония. О ежедневной работе медиков он пишет: «С пятницы сюда везут больных по нарастающей. Одну ночь персонал практически не спал — в очереди стояли 50 скорых. И я думал, что уже больше так не будет. Я ошибся. Сейчас здесь лежат в столовой, в холлах, начали класть в коридоры. Отделение кардиологии, вообще-то, но весь корпус отдали под пневмонию <…> Жаль этих прекрасных врачей и сестер (здесь только женщины), жаль пациентов. Ведь все только начинается».

В некоторых больницах медикам не хватает средств индивидуальной защиты, они готовы принять помощь от благотворителей. Но, как ранее сообщалось, представителей профсоюза «Альянс врачей» 2 апреля задержали по пути в больницу в Новгородской области, куда они везли медицинские маски и другую помощь. Главу организации Анастасию Васильеву позже оштрафовали за неподчинение полиции.

Вячеслава Егорова из Коломны, который объявил о сборе средств для помощи местным медикам вызвали в полицию для объяснений. В итоге сами врачи, которые ранее были не против помощи и даже составили список необходимого, спешно от нее отказались, а сбор средств энтузиастам пришлось прекратить, вернув деньги неравнодушным гражданам.