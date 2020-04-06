Перенос встречи ОПЕК+ привел к снижению цен на нефть

Цены на нефть начали неделю со снижения. Инвесторы растеряли оптимизм в отношении возможности заключения Россией, Саудовской Аравией и США сделки по снижению мировой добычи примерно на 10%, пишет «Интерфакс».

ОПЕК и другие нефтедобывающие страны отложили конференцию, на которой хотели обсудить шаги по стабилизации рынка нефти, с понедельника на 9 апреля.

При этом Москва и Эр-Рияд обвинили друг друга в развале сделки ОПЕК+ в начале марта. Россия и Саудовская Аравия не готовы идти на сокращение добычи, если к ним не присоединятся США. Однако по итогам пятничной встречи президента Дональда Трампа с главами американских нефтяных компаний никаких обнадеживающих сигналов по этому поводу не последовало.