В кризис — без заначки

Это будет тяжелый, очень тяжелый кризис именно для людей. По нескольким причинам.

Накопленное падение

Для начала давайте ответим на такой вопрос: при каких условиях можно надеяться на относительно безболезненное прохождение кризиса? Имеется в виду даже не обязательно этот кризис, а просто экономический кризис.

Относительно безболезненно можно пережить кризис, если: 1) безработица вам не грозит; 2) есть необходимые сбережения; 3) можно надеяться на достаточную финансовую помощь со стороны государства. Если есть хотя бы одно — уже хорошо. Можно и нужно, безусловно, разбираться со всеми условиями. Но давайте попытаемся составить картину хотя бы по одному из них — на сколько подготовленными оказались россияне с точки зрения наличия у них сбережений — той самой заначки, которая в кризис бывает ой как нужна.

В этой связи особую тревогу вызывают обнародованные на минувшей неделе результаты социологического опроса, проведенного в марте 2020 года Центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие»: 63,6% россиян не имеют никаких сбережений.

Цифра может показаться явно завышенной и потому не соответствующей реальности. Однако если вспомнить, что схожий результат был в апреле 2019 года у «Левада-Центра» (65%), приходится согласиться, что так, по-видимому, и есть на самом деле.

Нынешний кризис сильно отличается от экономического кризиса 2009 года. Тогда в предшествующие кризису годы реальные располагаемые доходы населения росли на 10% и более ежегодно. Сейчас ситуация принципиально иная

Хотя, полагаю, небольшое завышение здесь все же присутствует. Потому что не все, наверное, при опросе честно скажут, что у них есть сбережения.

Все равно возникает вопрос: как получилось, что у большинства россиян накануне кризиса не оказалось сбережений?

А откуда им быть, этим сбережениям, если реальные располагаемые доходы населения в России падали практически все последние годы, начиная с 2014 года?

Оговоримся: в 2018 году Росстат зафиксировал рост доходов аж на 0,1%. Но и это явилось, по правде говоря, следствием расчетов по новой методике. Неудивительно, что и по результатам 2019 года был зафиксирован рост реальных располагаемых доходов населения на 0,8%.

Однако даже эти методологические ухищрения Росстата не смогли исправить общий, накопленный результат. Доходы населения в 2014–2019 годах упали на 7,5%. И откуда тогда возьмутся сбережения?

Нынешний кризис в этом смысле сильно отличается от экономического кризиса 2009 года. Тогда в предшествующие кризису годы реальные располагаемые доходы населения росли на 10% и более ежегодно. Понятно, что с такой динамикой пережить тот кризис оказалось для многих не таким уж сложным делом. Сегодня ситуация принципиально иная, причем в худшую сторону.

Вышесказанное не означает, что общий объем сбережений вообще не рос. Он рос, и еще как рос: на 1 марта 2020 года на банковских счетах граждан было 31,5 трлн рублей — колоссальные деньги. И по данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ) 57%, т.е. почти 18 трлн рублей от всей этой суммы составлял общий объем средств по вкладам более 1 млн рублей.

Но проблема вот в чем: количество счетов, на которых были аккумулированы эти деньги, составило всего лишь 1% от количества всех счетов. Это означает, что сбережения граждан в целом прирастали, но только за счет очень незначительного числа вкладчиков. Специфических вкладчиков — особо состоятельных.

Наибольший прирост сбережений маленькой прослойки вкладчиков пришелся в последние годы на кризисный 2015 год, когда ВВП страны снизился более чем на 2% в годовом выражении: плюс 10% за год. Кому кризис, а кому и рекордный прирост

Кстати, наибольший прирост сбережений пришелся в последние годы на кризисный 2015 год, когда ВВП страны снизился более чем на 2% в годовом выражении: плюс 10% за год. Так вот: кому кризис, а кому и рекордный прирост сбережений. Это, конечно, отдельный интересный вопрос, почему так происходит.

Как бы то ни было, большинство россиян вступило в «коронавирусный» кризис без каких-либо накоплений. А вот у российского государства есть хорошая заначка — Фонд национального благосостояния (ФНБ), объем средств которого к середине марта 2020 года превысил 12,2 трлн рублей.

Тоже, кстати, отдельный и очень интересный вопрос: почему люди беднели в предшествующие кризису годы, а государство богатело?

Расщедрится ли государство?

То, что большинство людей вступили в кризис без каких-либо сбережений, предопределяет направление антикризисной политики в такой период. Уж коли государство умудрилось оставить людей без сбережений (да-да, именно так, потому что сбережения людей — это производная от социально-экономической политики), то оно просто обязано помочь им в кризис, тем более, что деньги в ФНБ есть.

Помощь людям со стороны государства в нынешний период — это, на самом деле, далеко не просто восстановление исторической справедливости. Это, если хотите, должно стать магистральным направлением в антикризисной политике.

Уж коли государство умудрилось оставить людей без сбережений (потому что сбережения людей — это производная от социально-экономической политики), то оно просто обязано помочь им в кризис, тем более, что деньги в ФНБ есть

В чем сегодня главная проблема? Распространение коронавируса, карантин, самоизоляция — останавливают экономику, просто обрушивают ее. В таких очень непростых условиях людям нужны деньги, чтобы покупать продукты питания, лекарства и другие жизненно важные товары. Будут деньги — будет спрос на эти товары — будут живы хоть какие-то отрасли экономики — будет жива сама экономика. И обязанность государства в этот период — дать людям эти деньги, оказать необходимую материальную поддержку.

Что-то уже начинает, вроде как, делаться в этом направлении. Максимальный размер пособия по безработице увеличили с 8 тысяч рублей до 12 тысяч 130 рублей; семьям, получающим материнский капитал, будут дополнительно выплачивать по 5 тысяч рублей ежемесячно и проч. Однако всего этого недостаточно, помощь людям со стороны государства должна быть гораздо более масштабной.

Вот, кстати, хорошая возможность для государства продемонстрировать свой социальный характер. Не в Конституцию надо протаскивать в этих целях соответствующие нормы, которых в документах такого уровня не должно быть по определению, а надо просто в тяжелый период помочь людям. Как власти ответят на этот очевидный вызов — узнаем очень скоро.

*Автор — доктор экономических наук

Фото: jpgazeta.ru